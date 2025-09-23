"איש השנה, הכדורגל לרגליו. זכייה ראויה ביותר"

לא רק בישראל לבשו חג אתמול (שני), כאשר גם בצרפת וספרד עשו זאת. אוסמן דמבלה זכה לראשונה בחייו בכדור הזהב והביא המון גאווה לצרפת, כאשר בספרד הייתה זו אייטנה בונמטי שקטפה את הפרס בנשים בפעם השלישית ברציפות, והכותרות ברחבי אירופה לא איחרו להגיע.

ב’לאקיפ’ פרגנו לכוכב פאריס סן ז’רמן, עם כותרות חגיגיות: “Ousman of the year”, כלומר איש השנה בדמות משחקי מילים עם שמו של הכוכב. “הכדורגל לרגליו, העונה שלו, השנה שלו, הפרס שלו. מי שהיה השחקן הטוב בעולם קיבל את הפרס שמגיע לו – על היותו השחקן הטוב בעולם”.

בספרד אגב התעסקו בעיקר בבונמטי, והכותרות לגבי הפרס בגברים הלכו לכיוון יותר של לאמין ימאל: “דמבלה ניצח את לאמין ימאל”, “לאמין ימאל הגיע למקום השני”. ב’מונדו דפורטיבו’ הקטלוני פרגנו מאוד לברצלונה: “לואיס אנריקה, אוסמן דמבלה, לאמין ימאל, בונמטי, רוב האנשים שעשו את הטקס כיכבו גם במדי הבלאוגרנה”.

דמבלה עם כדור הזהב (IMAGO)

ב’ספורט’ הקטלוני גם כן ניתחו: “גם לאמין ימאל וגם אוסמן דמבלה זוכים ראויים, אבל ללאמין עוד יהיה בארון לא אחד וגם לא שניים מהפרס הזה, הוא העתיד של הענף הזה ופני הכדורגל כבר כעת. זכיית דמבלה היא לא שוד, הוא הוביל את פ.ס.ז’ להיסטוריה”.

כל מדינה בגדול התעסקה בזכיות שקשורות לה. באנגליה הכותרות הלכו למאמנת נבחרת הנשים, שזכתה ביורו עם הלביאות, בצרפת עם דמבלה, בספרד עם לאמין ימאל, בונמטי ולואיס אנריקה, ובאיטליה אף חגגו את הזכייה של ג’יאנלואיג’י דונארומה בשוער השנה.