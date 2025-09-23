יום שבת, 27.09.2025 שעה 09:10
ליגה צרפתית 25-26
125-126מארסיי1
127-135מונאקו2
124-105פאריס סן-ז'רמן3
123-75ליון4
127-96שטרסבורג5
108-135ליל6
95-85לאנס7
88-75ראן8
69-75טולוז9
66-45אוקזר10
612-95פ.צ. פאריס11
69-65ניס12
54-35אנז'ה13
411-95ברסט14
48-65לה האבר15
45-35נאנט16
413-65לוריין17
113-55מץ18

"איש השנה, הכדורגל לרגליו. זכייה ראויה ביותר"

הכותרות באירופה חגגו עם דמבלה את הזכייה בכדור הזהב: "השנה שלו, הפרס שלו". בקטלוניה התעסקו בלאמין ימאל: "ייקח לא אחד ולא שניים, העתיד ורוד"

|
הכותרות באירופה (צילום מסך)
הכותרות באירופה (צילום מסך)

לא רק בישראל לבשו חג אתמול (שני), כאשר גם בצרפת וספרד עשו זאת. אוסמן דמבלה זכה לראשונה בחייו בכדור הזהב והביא המון גאווה לצרפת, כאשר בספרד הייתה זו אייטנה בונמטי שקטפה את הפרס בנשים בפעם השלישית ברציפות, והכותרות ברחבי אירופה לא איחרו להגיע.

ב’לאקיפ’ פרגנו לכוכב פאריס סן ז’רמן, עם כותרות חגיגיות: “Ousman of the year”, כלומר איש השנה בדמות משחקי מילים עם שמו של הכוכב. “הכדורגל לרגליו, העונה שלו, השנה שלו, הפרס שלו. מי שהיה השחקן הטוב בעולם קיבל את הפרס שמגיע לו – על היותו השחקן הטוב בעולם”.

בספרד אגב התעסקו בעיקר בבונמטי, והכותרות לגבי הפרס בגברים הלכו לכיוון יותר של לאמין ימאל: “דמבלה ניצח את לאמין ימאל”, “לאמין ימאל הגיע למקום השני”. ב’מונדו דפורטיבו’ הקטלוני פרגנו מאוד לברצלונה: “לואיס אנריקה, אוסמן דמבלה, לאמין ימאל, בונמטי, רוב האנשים שעשו את הטקס כיכבו גם במדי הבלאוגרנה”.

דמבלה עם כדור הזהב (IMAGO)דמבלה עם כדור הזהב (IMAGO)

ב’ספורט’ הקטלוני גם כן ניתחו: “גם לאמין ימאל וגם אוסמן דמבלה זוכים ראויים, אבל ללאמין עוד יהיה בארון לא אחד וגם לא שניים מהפרס הזה, הוא העתיד של הענף הזה ופני הכדורגל כבר כעת. זכיית דמבלה היא לא שוד, הוא הוביל את פ.ס.ז’ להיסטוריה”.

כל מדינה בגדול התעסקה בזכיות שקשורות לה. באנגליה הכותרות הלכו למאמנת נבחרת הנשים, שזכתה ביורו עם הלביאות, בצרפת עם דמבלה, בספרד עם לאמין ימאל, בונמטי ולואיס אנריקה, ובאיטליה אף חגגו את הזכייה של ג’יאנלואיג’י דונארומה בשוער השנה.

לאמין ימאל ואוסמן דמבלה (IMAGO)לאמין ימאל ואוסמן דמבלה (IMAGO)
