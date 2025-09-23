יום שבת, 27.09.2025 שעה 09:10
כדורגל עולמי  >> ליגה צרפתית
ליגה צרפתית 25-26
125-126מארסיי1
127-135מונאקו2
124-105פאריס סן-ז'רמן3
123-75ליון4
127-96שטרסבורג5
108-135ליל6
95-85לאנס7
88-75ראן8
69-75טולוז9
66-45אוקזר10
612-95פ.צ. פאריס11
69-65ניס12
54-35אנז'ה13
411-95ברסט14
48-65לה האבר15
45-35נאנט16
413-65לוריין17
113-55מץ18

כמה שווה כדור הזהב? הערך של הגביע היוקרתי

כדור הזהב אינו עשוי מזהב מלא. מדובר בכדור מבראס (סגסוגת נחושת ואבץ) המצופה בשכבת זהב. משקלו הכולל הוא 7.2 ק"ג, והערך? השווי יפתיע את כולם

|
דמבלה עם כדור הזהב (IMAGO)
דמבלה עם כדור הזהב (IMAGO)

אוסמן דמבלה זכה אמש (שני) בכדור הזהב לשנת 2025, גבר על לאמין ימאל והפך רשמית לשחקן השנה בעולם. אך לצד הוויכוחים על מי היה ראוי יותר לפרס, מסתתר סיפור מעניין לא פחות: מהו הערך האמיתי של הגביע המוזהב שכל כדורגלן חולם להניף?

טקס הענקת הפרס היוקרתי, שמוענק מאז 1956 על ידי ’פראנס פוטבול’ הוציא השנה לדרך דיון שנמשך חודשים ארוכים. בשלב מוקדם של העונה עלו שמות כמו ראפיניה, פדרי או ויטיניה כפייבוריטים, אך בהדרגה הם ירדו מהמרוץ. הקרב האמיתי נותר בין דמבלה, כוכב פאריס סן ז'רמן, לבין ילד הפלא של ברצלונה לאמין ימאל, קרב שהוכרע לבסוף לטובת הצרפתי.

כדור הזהב נולד ביוזמת העיתונאי הצרפתי גבריאל האנוט, ובשנותיו הראשונות נפתח אך ורק לשחקנים אירופאים. רק ב־1995 נפרצו הגבולות, והחל מ־2007 הפך הפרס לגלובלי, כזה שמוענק לשחקנים מכל העולם. ב־2010 חבירה של פיפ"א ל’פראנס פוטבול’ חיזקה את המעמד, אך השותפות נמשכה עד 2016 בלבד. מאז, כדור הזהב נותר כסמל הבלעדי של ההכרה האישית הגבוהה ביותר בכדורגל.

אוסמן דמבלה ולאמין ימאל (IMAGO)אוסמן דמבלה ולאמין ימאל (IMAGO)

שנות הקריירה המקבילות של ליאו מסי וכריסטיאנו רונאלדו הפכו את הפרס לאייקון תרבותי של ממש, כששניהם חלקו ביניהם כמעט את כל הזכיות מ־2008 ועד 2023, עם חריגות נדירות כמו לוקה מודריץ' ב־2018 וקארים בנזמה ב־2022. מ־2018 נוסף גם כדור הזהב לנשים, שבו שלטו אלכסיה פוטיאס ואייטנה בונמאטי מברצלונה.

ומה באשר לערכו של הגביע עצמו? למרות שמו, כדור הזהב אינו עשוי מזהב מלא. מדובר בכדור מבראס (סגסוגת נחושת ואבץ) המצופה בשכבת זהב, שמונח על בסיס זכוכית. משקלו הכולל הוא 7.2 קילוגרם, והוא מתנשא לגובה של 31 ס"מ.

העלות האמיתית של הגביע מוערכת בכ־3,000 עד 3,500 אירו בלבד, סכום זעום ביחס ליוקרה ולסמליות שהוא מייצג. אילו היה עשוי זהב טהור, העלויות היו נוסקות לגבהים שלא ניתן היה לעמוד בהם מדי שנה. כך, דווקא בזכות פשטותו היחסית, יכול כדור הזהב להמשיך להימסר בכל עונה לשחקן שהותיר חותם גדול יותר מכולם.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהולאנד מטמטם את המעריצים עם פרארי פתוחה
זאת הדרך של הולאנד לנסוע בפרארי פתוחהנגןרונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיה
רונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיהנגןהרקולס ההודי הוא כנראה האיש החזק בעלם
הרקולס ההודי שובר עוד שיא מטורף של עוצמהנגןפדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מיד
פדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מיד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */