יום שלישי, 23.09.2025 שעה 07:18
כדורגל עולמי  >> ליגה צרפתית
ליגה צרפתית 25-26
127-135מונאקו1
124-105פאריס סן-ז'רמן2
123-75ליון3
125-85שטרסבורג4
108-135ליל5
94-105מארסיי6
95-85לאנס7
88-75ראן8
69-75טולוז9
66-45אוקזר10
612-95פ.צ. פאריס11
69-65ניס12
54-35אנז'ה13
411-95ברסט14
48-65לה האבר15
45-35נאנט16
413-65לוריין17
113-55מץ18

"אפילו לא הייתה תחרות, דמבלה זכה בפער ענק"

העורך הראשי של 'פראנס פוטבול', וינסנט גארסיה, חשף בראיון: "לא היה שום מאבק, ניצח בצורה ברורה וחד משמעית". וגם: החגיגות של כוכב פ.ס.ז' בסיום

|
אוסמן דמבלה ולאמין ימאל (IMAGO)
אוסמן דמבלה ולאמין ימאל (IMAGO)

אוסמן דמבלה עשה היסטוריה אמש (שני) בפאריס, כשזכה בכדור הזהב לשנת 2025 – ובצורה משכנעת במיוחד. העורך הראשי של ‘פראנס פוטבול’, וינסנט גארסיה, חשף בראיון ל’לאקיפ’ כי כוכב פאריס סן ז’רמן ניצח "בפער עצום בכל היבשות".

לדבריו: "לא הייתה תחרות. אם הייתי צריך לתת לכם מושג, האמת היא שלא היה שום מאבק. אוסמן זכה בפער עצום. הוא קיבל את התמיכה של כל שופטי כדור הזהב, באפריקה, באירופה, בדרום אמריקה ובצפון אמריקה. זו זכייה ברורה וחד משמעית".

הטקס בתיאטרון שאטלה בפאריס, שהפך למסורת נוצצת של עולם הכדורגל, הפגיש השנה בין דמבלה לבין מי שנחשב למועמד המרכזי מולו, ילד הפלא של ברצלונה, לאמין ימאל. בברצלונה קיוו לראות המשך למסורת שלהם עם זוכים צעירים, אך בפועל נאלצו להסתפק באכזבה, ואפילו בשיעור לא פשוט מהקהל המקומי.

אוסמן דמבלה בוכה (IMAGO)אוסמן דמבלה בוכה (IMAGO)

ברגעי הסיום של הטקס, כאשר רונאלדיניו פתח את המעטפה והכריז על הזוכה, נשמעו עידודים אדירים מצד אוהדי פ.ס.ז’ שפקדו את המקום. מנגד, ימאל וברצלונה חוו את הצד הפחות נעים של האירוע, קריאות בוז נוקבות מהיציע בזמן שעזבו את האולם. חלק מהקהל אף דחף לעבר המחסומים, אך נעצר על ידי כוחות המשטרה המקומיים.

החגיגה של דמבלה לא הסתיימה על הבמה. לאחר שהחזיק בידיו את כדור הזהב היוקרתי, ירד הכוכב הצרפתי החוצה, שם המתינו מאות מאוהדי פאריס סן ז’רמן. כשהוא מלווה במאבטחים ובאורחים, דמבלה התקדם לעבר היציעים, הניף את הכדור בין עשן האבוקות, והקדיש אותו ישירות לקהל שעמד מאחוריו לאורך כל הדרך.

לאמין ימאל ואוסמן דמבלה (IMAGO)לאמין ימאל ואוסמן דמבלה (IMAGO)

האווירה הייתה סוערת, אך נשלטה: המשטרה ואבטחת האירוע הצליחו למנוע פריצות לשטח המוגדר, אולם ההמון הצפוף הקיף את כוכב פ.ס.ז’ ברגעי שמחה נדירים. דמבלה, שבעבר נחשב שחקן עם פוטנציאל לא ממומש בברצלונה, הפך בן לילה לסמל של הצלחה בפאריס, וגם לכדורגלן השנה בעולם.

