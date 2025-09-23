הפרס שהביא את מסי וריאל לטקס כדור הזהב

בין הענקת פרס קופה לפרס יוהאן קרויף, הוצג לראשונה גביע נוסף במסגרת טקס כדור הזהב: מהלך השנה. באתר הרשמי של הטקס הוסבר בפשטות: "הצביעו עבור המהלך המרהיב ביותר של השנה. צפו בתקצירים ובחרו את זה שעצר לכם את הנשימה".

לראשונה, לצד ההכרה בשחקן הטוב בעולם, נמצא מקום גם לרגע קסום אחד, מהלך גאוני שמחקה בזיכרון של אוהדים. חמישה מהלכים נבחרו לפתוח את הקטגוריה החדשה, כולם כאלה שמסוגלים להפוך ויראליים בתוך שניות ולעורר מחיאות כפיים סוערות.

התוצאה המעניינת: האורות הופנו הן לעבר ליאו מסי, שנשאר דמות מרכזית בכל טקס, והן לעבר ריאל מדריד, שהופיעה גם היא בזכות אחד המהלכים שנבחרו. הפרס הזה מחזק את התפיסה שכדורגל לא נמדד רק בתארים ובסטטיסטיקות, אלא גם ברגעים חד־פעמיים שמסעירים מיליוני אוהדים ברחבי העולם.

ליאו מסי (IMAGO)

בין המועמדים: מספרת אדירה של אנדראס פריירה במדי נבחרת ברזיל, שער מבריק של אינטר מיאמי אחרי בישול קסום של מסי, מהלך אישי מרהיב של דואה מפ.ס.ז’, פצצה של קיליאן אמבפה מול מנצ’סטר סיטי אחרי שהשפיל את יושקו גבארדיול ברבע גמר ליגת האלופות, ומהלך גדול של לאמין ימאל במדי ספרד.

כל הצבעה לקטגוריה עולה אירו אחד, כשכל מצביע מקבל בתמורה צילום אייקוני באיכות גבוהה להדפסה בבית, וכן גישה לקהילה סגורה עם הטבות ייחודיות, כולל אפשרות להשתתף בהגרלה על שני כרטיסים לטקס כדור הזהב 2026 בחסות Qatar Airways. הזוכה בפרס "מהלך השנה" יוכרז ב־26 בספטמבר.