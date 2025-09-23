יום שלישי, 23.09.2025 שעה 07:21
ליגה ספרדית 25-26
152-105ריאל מדריד1
133-165ברצלונה2
104-105ויאריאל3
107-85אספניול4
94-75אלצ'ה5
97-96בטיס6
96-65אתלטיק בילבאו7
97-65חטאפה8
78-95סביליה9
75-55אלאבס10
78-65ולנסיה11
65-65אתלטיקו מדריד12
64-45אוססונה13
56-55ראיו וייקאנו14
57-56סלטה ויגו15
49-95לבאנטה16
38-15אוביידו17
29-55ריאל סוסיאדד18
210-55מיורקה19
115-25ג'ירונה20

הפרס שהביא את מסי וריאל לטקס כדור הזהב

בטקס שהתקיים בתיאטרון שאטלה בפאריס הופיע פרס חדש שאיש לא ידע על קיומו: "מהלך השנה". הפרעוש היה בין המועמדים, הזוכה יוכרז רשמית ב-26 בספטמבר

|
ליאו מסי (IMAGO)
ליאו מסי (IMAGO)

בין הענקת פרס קופה לפרס יוהאן קרויף, הוצג לראשונה גביע נוסף במסגרת טקס כדור הזהב: מהלך השנה. באתר הרשמי של הטקס הוסבר בפשטות: "הצביעו עבור המהלך המרהיב ביותר של השנה. צפו בתקצירים ובחרו את זה שעצר לכם את הנשימה".

לראשונה, לצד ההכרה בשחקן הטוב בעולם, נמצא מקום גם לרגע קסום אחד, מהלך גאוני שמחקה בזיכרון של אוהדים. חמישה מהלכים נבחרו לפתוח את הקטגוריה החדשה, כולם כאלה שמסוגלים להפוך ויראליים בתוך שניות ולעורר מחיאות כפיים סוערות.

התוצאה המעניינת: האורות הופנו הן לעבר ליאו מסי, שנשאר דמות מרכזית בכל טקס, והן לעבר ריאל מדריד, שהופיעה גם היא בזכות אחד המהלכים שנבחרו. הפרס הזה מחזק את התפיסה שכדורגל לא נמדד רק בתארים ובסטטיסטיקות, אלא גם ברגעים חד־פעמיים שמסעירים מיליוני אוהדים ברחבי העולם.

ליאו מסי (IMAGO)ליאו מסי (IMAGO)

בין המועמדים: מספרת אדירה של אנדראס פריירה במדי נבחרת ברזיל, שער מבריק של אינטר מיאמי אחרי בישול קסום של מסי, מהלך אישי מרהיב של דואה מפ.ס.ז’, פצצה של קיליאן אמבפה מול מנצ’סטר סיטי אחרי שהשפיל את יושקו גבארדיול ברבע גמר ליגת האלופות, ומהלך גדול של לאמין ימאל במדי ספרד.

כל הצבעה לקטגוריה עולה אירו אחד, כשכל מצביע מקבל בתמורה צילום אייקוני באיכות גבוהה להדפסה בבית, וכן גישה לקהילה סגורה עם הטבות ייחודיות, כולל אפשרות להשתתף בהגרלה על שני כרטיסים לטקס כדור הזהב 2026 בחסות Qatar Airways. הזוכה בפרס "מהלך השנה" יוכרז ב־26 בספטמבר.

