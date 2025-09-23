מסי בירך את דמבלה, בטיס עקצה את ויניסיוס

אוסמן דמבלה הפך אמש (שני) רשמית לזוכה בכדור הזהב 2025, וברחבי העולם לא איחרו להגיע תגובות, מחבריו לשעבר ועד יריבות מפתיעות.

בדברי הזכייה שלו הודה דמבלה לכל התחנות שעבר בקריירה: "תודה לכל המועדונים שבהם שיחקתי. הגשמתי חלום לשחק בברצלונה, זכיתי לשחק לצד אגדות כמו ליאו מסי ואנדרס אינייסטה, ולמדתי מהם כל כך הרבה".

מי שהיה מהראשונים לברך היה לא אחר מליאו מסי עצמו. הכוכב הארגנטינאי, ששיתף פעולה עם דמבלה בברצלונה, כתב לו ברשתות החברתיות: "דמבלה הגדול. ברכות, אני כל כך שמח בשבילך. אתה ראוי לזה".

ליאו מסי (IMAGO)

אמבפה שיבח את חברו לנבחרת, שאיתו זכה במונדיאל ברוסיה ב-2018: “אני מתרגש בשבילך, אחי. מגיע לך את זה 1000 פעמים”.

גם ניימאר מצא זמן להגיב, אך הוא בכלל תקף בגלל מיקומו של ראפיניה. הברזילאי העלה לאינסטגרם סטורי שבו כתב: "ראפיניה במקום החמישי זו כבר בדיחה".

ולא רק שחקנים לשעבר התייחסו. בטיס שלחה ברכה לדמבלה עם קריצה עוקצנית לעבר ויניסיוס. בחשבון הרשמי נכתב: "אדמין, אעשה זאת 10 פעמים אם צריך, הם לא מוכנים", משפט המזכיר מאוד את מה שכתב ויניסיוס לאחר שסיים רק שני בבחירות לכדור הזהב 2024: "אעשה את זה עשר פעמים אם צריך. הם לא מוכנים".