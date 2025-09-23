יום שלישי, 23.09.2025 שעה 09:01
כדורגל עולמי  >> ליגה צרפתית
ליגה צרפתית 25-26
127-135מונאקו1
124-105פאריס סן-ז'רמן2
123-75ליון3
125-85שטרסבורג4
108-135ליל5
94-105מארסיי6
95-85לאנס7
88-75ראן8
69-75טולוז9
66-45אוקזר10
612-95פ.צ. פאריס11
69-65ניס12
54-35אנז'ה13
411-95ברסט14
48-65לה האבר15
45-35נאנט16
413-65לוריין17
113-55מץ18

מסי בירך את דמבלה, בטיס עקצה את ויניסיוס

הפרעוש כתב לצרפתי באינסטגרם: "כל כך שמח בשבילך, אתה ראוי לזה". בקבוצה הספרדית לגלגו על הברזילאי, ניימאר זעם על מיקומו של ראפיניה: "זו בדיחה"

|
דמבלה ומסי (IMAGO)
דמבלה ומסי (IMAGO)

אוסמן דמבלה הפך אמש (שני) רשמית לזוכה בכדור הזהב 2025, וברחבי העולם לא איחרו להגיע תגובות, מחבריו לשעבר ועד יריבות מפתיעות.

בדברי הזכייה שלו הודה דמבלה לכל התחנות שעבר בקריירה: "תודה לכל המועדונים שבהם שיחקתי. הגשמתי חלום לשחק בברצלונה, זכיתי לשחק לצד אגדות כמו ליאו מסי ואנדרס אינייסטה, ולמדתי מהם כל כך הרבה".

מי שהיה מהראשונים לברך היה לא אחר מליאו מסי עצמו. הכוכב הארגנטינאי, ששיתף פעולה עם דמבלה בברצלונה, כתב לו ברשתות החברתיות: "דמבלה הגדול. ברכות, אני כל כך שמח בשבילך. אתה ראוי לזה".

ליאו מסי (IMAGO)ליאו מסי (IMAGO)

אמבפה שיבח את חברו לנבחרת, שאיתו זכה במונדיאל ברוסיה ב-2018: “אני מתרגש בשבילך, אחי. מגיע לך את זה 1000 פעמים”.

גם ניימאר מצא זמן להגיב, אך הוא בכלל תקף בגלל מיקומו של ראפיניה. הברזילאי העלה לאינסטגרם סטורי שבו כתב: "ראפיניה במקום החמישי זו כבר בדיחה".

ולא רק שחקנים לשעבר התייחסו. בטיס שלחה ברכה לדמבלה עם קריצה עוקצנית לעבר ויניסיוס. בחשבון הרשמי נכתב: "אדמין, אעשה זאת 10 פעמים אם צריך, הם לא מוכנים", משפט המזכיר מאוד את מה שכתב ויניסיוס לאחר שסיים רק שני בבחירות לכדור הזהב 2024: "אעשה את זה עשר פעמים אם צריך. הם לא מוכנים".

