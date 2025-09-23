"משהו מוזר, נעשה נזק מוסרי. הכדור הבא שלנו"

דרמה מאחורי הקלעים של טקס כדור הזהב שנערך אמש – מוניר נסראווי, אביו של כוכב ברצלונה לאמין יאמל, לא הסתיר את תחושת האכזבה והתסכול לאחר שבנו הצעיר לא זכה בפרס היוקרתי. לדבריו, הבחירה באוסמן דמבלה כזוכה הייתה שגויה ואף פוגענית: "אני לא אגיד שזו גניבה, אבל זה נזק מוסרי לבן אדם", אמר בלהט.

לאמין יאמל, שפרץ העונה בענק והפך לשחקן מפתח בברצלונה ונבחרת ספרד, היה בין המועמדים הבולטים לזכייה בפרס, במיוחד בגיל כה צעיר. עם זאת, ההצבעה הוכרעה לטובתו של דמבלה, שזכה להכרה על תרומתו לפאריס סן ז'רמן ולנבחרת צרפת. עבור משפחת יאמל, מדובר באכזבה גדולה, והתגובה של האב לא איחרה לבוא.

מיד לאחר סיום הטקס, נסראווי עצר ליד אזור העיתונאים הספרדים והשליך לעברם משפט קצר אך טעון: "שנה הבאה זה שלנו." עם זאת, לא חלפה יותר מדי זמן עד שהתסכול הפך לכעס ממשי, ובמהלך שיחת וידאו בתוכנית "אל צ'ירינגיטו", הוא שחרר הצהרות נוקבות.

מוניר נסראווי (IMAGO)

"אני חושב שזה הדבר הכי גרוע שראיתי. לא אגיד שמדובר בגניבה, כי זו מילה קשה, אבל זו בהחלט פגיעה מוסרית. ילד שעובד כל כך קשה, נותן את כל כולו, ואז רואה את ההכרה הולכת למישהו אחר, זה קשה מאוד", אמר.

"אני לא אומר את זה רק כאבא, אני אומר את זה כאדם שצופה בכדורגל – לאמין יאמל הוא השחקן הכי טוב בעולם, בפער עצום. לאף אחד אין את הכישרון, את היכולת, את ההשפעה שיש לו, גם ברמות הגבוהות ביותר. הוא היה חייב לזכות."

"לאמין הוא לאמין יאמל, ואין לו תחליף. אי אפשר להשוות אותו לאחרים, לא השנה, ולא בכלל. מה שקרה כאן מעורר סימני שאלה. אני לא יודע מה בדיוק עמד מאחורי הבחירה, אבל קרה פה משהו מאוד מוזר", אמר נסראווי. האב החותם באופטימיות, עם מבט לעתיד: "שנה הבאה, כדור הזהב יהיה ספרדי, ואתם יודעים בדיוק על מי אני מדבר”.