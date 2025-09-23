"איפה היו מכבי חיפה בתנועת שחיטה של סבע?"

הבעלים של הפועל חיפה יואב כץ הגיב על הקריאות שיוצאות ממכבי חיפה שיש להעמיד לדין את ג'בון איסט בעקבות התנועה "המגונה" לאחר שער השוויון לעבר יציע האוהדים של הירוקים ואמר: "אני חושב שבמכבי חיפה מנפחים את הנושא. כאשר דיא סבע עשה את תנועת השחיטה בדרבי בשנה שעברה אף אחד לא העמיד לדין את סבע ואף אחד לא דרש להעמיד לדין. איפה הם היו עם התגובה על התנועה של סבע? לא ראיתי שמישהו ממכבי חיפה דיבר על זה כאשר היה ברור בדיוק למה סבע התכוון”.

על מה שקרה עם איסט אמר כץ: "במקרה של איסט אני בכלל לא בטוח שיש מקום לטענות. אני לא ראיתי מה עשה ג'בון איסט, אבל לפי מה שאני בודק ומוצא יכול להיות שזו בכלל לא הייתה תנועה מגונה ולא הבינו אותו נכון. זה כמו שלי קרה בעבר כספורטאי, ביצעתי בשפת חרשים אילמים תנועה שהתפרשה לא נכון והיו כאלה שביקרו אותי כאילו עשיתי אצבע משולשת, ככה שאני לא יודע אם התנועה של איסט הייתה או לא תנועה מגונה”.

הקבוצה תחדש מחר (רביעי) את אימוניה לקראת משחקה מול הפועל ת"א (שבת, 19:45) ומצפה לנחיתתו בארץ של הבלם ז’ייסה אייסה שעל מועמדותו פורסם לראשונה ב-ONE. האחרון אמור להיות תוספת כוח משמעותית למרכז ההגנה של גל אראל. אופק ביטון צפוי לפתוח לראשונה בהרכב מול הפועל ת"א.