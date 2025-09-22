יום חמישי, 25.09.2025 שעה 17:21
כדורסל עולמי  >> יורוליג
יורוליג 25-26
00-00וירטוס בולוניה1
00-00הכוכב האדום2
00-00פאריס3
00-00מונאקו4
00-00באיירן מינכן5
00-00הפועל ת"א6
00-00ליון וילרבאן7
00-00אנדולו אפס8
00-00פנרבחצ'ה9
00-00אולימפיה מילאנו10
00-00פרטיזן בלגרד11
00-00אולימפיאקוס12
00-00פנאתינייקוס13
00-00ריאל מדריד14
00-00באסקוניה15
00-00ולנסיה16
00-00ברצלונה17
00-00ז'לגיריס קובנה18
00-00מכבי ת"א19

עם עקיצה למכבי ת"א: דירוג העוצמה של מיציץ'

בסרטון שפרסם היורוליג, התבקש הסופרסטאר של הפועל ת"א לדרג את 20 קבוצות המפעל, כאשר הוא שם את היריבה העירונית במקום ה-19 בלבד. איפה קבוצתו?

|
וסיליה מיציץ' (חגי מיכאלי)
וסיליה מיציץ' (חגי מיכאלי)

הפועל תל אביב עומדת בפני עונה היסטורית. לראשונה בתולדותיו, המועדון האדום ייקח חלק ביורוליג. לראשונה בהיסטוריה יהיו שתי נציגות ישראליות בליגה הבכירה באירופה, מה שמבטיח כי היריבות ביניהן תעלה מדרגה.

ההחתמה הגדולה ביותר של הקיץ בצד האדום היא כמובן זו של וסיליה מיציץ’, וביום שני פרסם עמוד היורוליג סרטון שלו, בו הוא התבקש לדרג את כל 20 הקבוצות בליגה ולחזות איך תיראה הטבלה בסיום העונה הסדירה.

הכוכב הבין לאן הוא הגיע, כאשר דירג את מכבי תל אביב במקום ה-19 בלבד, בעוד את קבוצתו הוא הציב במקום הראשון. את שאר הטופ 5 שלו הרכיבו אולימפיאקוס, פנאתינייקוס, אנדולו אפס והאלופה המכהנת פנרבחצ’ה.

כוכבי יורוליג נוספים ביצעו את דירוג העוצמה הזה, כשאחד מהם היה שחקנה של פנר ואקס מכבי ת"א ווייד בולדווין. בדירוג שלו הוא הציב את מכבי ת"א במקום ה-18, ואמר: "לצערי אני מציב אותם במקום ה-18. אני אוהב את הקבוצה הזאת מאוד". בולדווין הציב את הפועל ת"א במקום ה-20 והאחרון, ואמר: "אני מקווה שהם יסיימו אחרונים". 

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןרונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיה
רונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיהנגןהרקולס ההודי הוא כנראה האיש החזק בעלם
הרקולס ההודי שובר עוד שיא מטורף של עוצמהנגןפדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מיד
פדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מידנגןאיך הוא חי? שבר שיא בלא לנשום מתחת למים
איך הוא שרד? שבר שיא בלא לנשום מתחת למים
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */