עם עקיצה למכבי ת"א: דירוג העוצמה של מיציץ'

הפועל תל אביב עומדת בפני עונה היסטורית. לראשונה בתולדותיו, המועדון האדום ייקח חלק ביורוליג. לראשונה בהיסטוריה יהיו שתי נציגות ישראליות בליגה הבכירה באירופה, מה שמבטיח כי היריבות ביניהן תעלה מדרגה.

ההחתמה הגדולה ביותר של הקיץ בצד האדום היא כמובן זו של וסיליה מיציץ’, וביום שני פרסם עמוד היורוליג סרטון שלו, בו הוא התבקש לדרג את כל 20 הקבוצות בליגה ולחזות איך תיראה הטבלה בסיום העונה הסדירה.

הכוכב הבין לאן הוא הגיע, כאשר דירג את מכבי תל אביב במקום ה-19 בלבד, בעוד את קבוצתו הוא הציב במקום הראשון. את שאר הטופ 5 שלו הרכיבו אולימפיאקוס, פנאתינייקוס, אנדולו אפס והאלופה המכהנת פנרבחצ’ה.

כוכבי יורוליג נוספים ביצעו את דירוג העוצמה הזה, כשאחד מהם היה שחקנה של פנר ואקס מכבי ת"א ווייד בולדווין. בדירוג שלו הוא הציב את מכבי ת"א במקום ה-18, ואמר: "לצערי אני מציב אותם במקום ה-18. אני אוהב את הקבוצה הזאת מאוד". בולדווין הציב את הפועל ת"א במקום ה-20 והאחרון, ואמר: "אני מקווה שהם יסיימו אחרונים".