ליגה ספרדית 25-26
152-105ריאל מדריד1
133-165ברצלונה2
104-105ויאריאל3
107-85אספניול4
94-75אלצ'ה5
97-96בטיס6
96-65אתלטיק בילבאו7
97-65חטאפה8
78-95סביליה9
75-55אלאבס10
78-65ולנסיה11
65-65אתלטיקו מדריד12
64-45אוססונה13
56-55ראיו וייקאנו14
57-56סלטה ויגו15
49-95לבאנטה16
38-15אוביידו17
29-55ריאל סוסיאדד18
210-55מיורקה19
115-25ג'ירונה20

"כשאני מחליף מישהו, אני לא עושה מזה עניין"

צ'אבי אלונסו דיבר לקראת המשחק מחר של ריאל מדריד מול לבאנטה והתייחס לחילוף של ויניסיוס, כמו לבלינגהאם וקאמבינגה. וגם: מה דעתו על כדור הזהב?

|
צ'אבי אלונסו (רויטרס)
צ'אבי אלונסו (רויטרס)

ריאל מדריד תצא מחר (שלישי, 22:30) למשחק מול לבאנטה במסגרת המחזור השישי כשהיא נמצאת במאזן מושלם במסגרת המקומית. 15 נקודות מתוך 15 אפשריות מעידות על פתיחת העונה החזקה של קבוצתו של צ'אבי אלונסו.

המאמן יערוך את משחקו השלישי העונה ללא פרלאן מנדי, אנטוניו רודיגר וטרנט אלכנסר ארנולד (כולם פצועים) ויש לו כמה רוטציות על השולחן לקראת המשחק. לפני ההתמודדות הוא דיבר עם התקשורת הספרדית, וסירב להיכנס לוויכוחים על כדור הזהב ונשאר רגוע בנוגע לסוגיית ויניסיוס.

על הביקור אצל לבאנטה: "אנחנו משתפרים ואנחנו בדרך הנכונה. אנחנו בונים בסיס איתן. שיחקנו ברצינות ובצורה מוצקה מאוד. אנחנו יכולים לעשות את זה טוב יותר, אבל אנחנו לא נושאים כלום, ואנחנו רוצים שתהיה לנו את השאיפה הזאת, לרצות יותר, ולהיות רעבים כי אנחנו רוצים להשיג הרבה נקודות, וכדי לעשות את זה, אנחנו צריכים לנצח הרבה משחקים".

ויניסיוס גויניסיוס ג'וניור (IMAGO)

המפתחות להצלחה: "תוצאות עוזרות לך לבנות ביטחון לאורך הדרך. אבל אין סודות, רק קבוצה מאוחדת. אנחנו צריכים לשחק כקבוצה כדי שכולם ירוויחו".

המאמן הביע את משנתו לגבי סוגיית החילוף של ויניסיוס: "הייתי שחקן, וכשאני מחליף מישהו, אני לוקח את זה בטבעיות ואוהב לדבר איתו כדי לראות איך הוא הרגיש אחרי המשחק. אני לא עושה מזה עניין גדול".

לגבי פרס כדור הזהב שיחולק הערב אמר: "נראה מה יקרה. זה לא הקטע שלי, ואני לא מצביע. אני יותר ממוקד בלבאנטה. נראה מי ינצח".

אדוארדו קמאבינגה וגאדוארדו קמאבינגה וג'וד בלינגהאם (IMAGO)

אלונסו נתן את הדעת על ג’וד בלינגהאם ואדוארדו קאמבינגה: "הם התאמנו יותר ויכולים להיות בהרכב הפותח”.

עוד אמר על הקשר הצרפתי: "אני מתרגש ממנו כי הוא היה זמין לתקופה קצרה. אני מכיר אותו מצפייה בו, מהאופן שבו הוא מפרש את המשחק. יש לו פוטנציאל עצום, הרבה איכויות, ויש לו מקום בפרויקט”.

הספרדי גם התייחס למגן השמאלי אלברו קאררס: "הייתי אופטימי לגביו, אנחנו עוקבים אחריו כבר זמן מה, אבל האישיות והתחרותיות שלו הפתיעו אותי לטובה. הוא עושה מעט טעויות, הוא ממוקד, טכני ושלם מאוד. ההשפעה המיידית שהייתה לו מפתיעה. יש לנו גם את פרן, פרלנד מנדי ודוד, אבל ההופעות שלו היו מצוינת עד כה"

