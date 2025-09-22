יום שני, 22.09.2025 שעה 17:08
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
124-194הפועל ב"ש1
122-144מכבי ת"א2
107-134הפועל ת"א3
82-104מכבי חיפה4
76-94הפועל פ"ת5
73-54הפועל חיפה6
75-64בית"ר ירושלים7
45-54עירוני ק"ש8
38-44בני סכנין9
313-84מכבי נתניה10
314-64מ.ס אשדוד11
316-44עירוני טבריה12
115-44מכבי בני ריינה13
011-44הפועל ירושלים14

ניקולאסקו לא צפוי לשחק נגד פאוק, פרץ בחוד?

החלוץ המולודבי סובל משטפי דם ונפיחות בקרסול ולא אמור להיות כשיר ליום רביעי. לאזטיץ' יבחר בין הקפטן לבין מדמון בחוד, מה שישפיע גם על אנדרדה

|
יון ניקולאסקו (רדאד ג'בארה)
יון ניקולאסקו (רדאד ג'בארה)

מכבי תל אביב תמריא מחר ליוון לקראת משחקה ביום רביעי (19:45) מול פאוק סלוניקי בפתיחת הליגה האירופית. האלופה תקיים את האימון המסכם שלה בישראל ולאחר מכן תטוס כאשר כפי שהדברים נראים, היא תאלץ לעשות זאת ללא החלוץ המולדובי, יון ניקולאסקו. 

האחרון נפצע במשחק מול הפועל ירושלים והוא סובל משטפי דם באזור הקרסול כאשר חומרת הפציעה שלו עדיין לא אובחנה בעקבות הנפיחות באזור והוא לא לקח חלק באימון עם שאר חבריו, מה שמייצר כעת דילמה לז’רקו לאזטיץ’ לקראת המשחק. 

לצד האפשרות לפתוח עם אלעד מדמון במקום ניקולאסקו, ייתכן כי לאזטיץ’ יפתיע ואפשרות שנשקלת היא להציב את דור פרץ בעמדת החלוץ ואת קרווין אנדרדה בקישור לצידם של כריסטיאן בליץ’ ואיסוף סיסוקו, כאשר בכנפיים ישחקו אושר דוידה ושגיב יחזקאל. 

מיהן ההחתמות הכי גדולות בישראל בקיץ 25

טייריס אסאנטה, עלי קמארה, הייטור ורוי רביבו אמורים להרכיב את החוליה האחורית ובהתאם להחלטה בנוגע לעמדת החלוץ, מדמון או פרץ, תיגזר חוליית הקישור וההתקפה של הסרבי. לוח המשחקים של האלופה הופך למאתגר ביותר שהיא צפויה לפגוש העונה כאשר ביום ראשון מכבי ת”א תצא לדוחא ולאחר מכן תמריא לסרביה שם תעביר את יום הכיפורים, אשר בצאתו תארח בבאצ’קה טופולה את דינמו זאגרב. עם חזרתה, תארח את מכבי חיפה בבלומפילד.

