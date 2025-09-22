ניקולאסקו לא צפוי לשחק נגד פאוק, פרץ בחוד?

מכבי תל אביב תמריא מחר ליוון לקראת משחקה ביום רביעי (19:45) מול פאוק סלוניקי בפתיחת הליגה האירופית. האלופה תקיים את האימון המסכם שלה בישראל ולאחר מכן תטוס כאשר כפי שהדברים נראים, היא תאלץ לעשות זאת ללא החלוץ המולדובי, יון ניקולאסקו.

האחרון נפצע במשחק מול הפועל ירושלים והוא סובל משטפי דם באזור הקרסול כאשר חומרת הפציעה שלו עדיין לא אובחנה בעקבות הנפיחות באזור והוא לא לקח חלק באימון עם שאר חבריו, מה שמייצר כעת דילמה לז’רקו לאזטיץ’ לקראת המשחק.

לצד האפשרות לפתוח עם אלעד מדמון במקום ניקולאסקו, ייתכן כי לאזטיץ’ יפתיע ואפשרות שנשקלת היא להציב את דור פרץ בעמדת החלוץ ואת קרווין אנדרדה בקישור לצידם של כריסטיאן בליץ’ ואיסוף סיסוקו, כאשר בכנפיים ישחקו אושר דוידה ושגיב יחזקאל.

טייריס אסאנטה, עלי קמארה, הייטור ורוי רביבו אמורים להרכיב את החוליה האחורית ובהתאם להחלטה בנוגע לעמדת החלוץ, מדמון או פרץ, תיגזר חוליית הקישור וההתקפה של הסרבי. לוח המשחקים של האלופה הופך למאתגר ביותר שהיא צפויה לפגוש העונה כאשר ביום ראשון מכבי ת”א תצא לדוחא ולאחר מכן תמריא לסרביה שם תעביר את יום הכיפורים, אשר בצאתו תארח בבאצ’קה טופולה את דינמו זאגרב. עם חזרתה, תארח את מכבי חיפה בבלומפילד.