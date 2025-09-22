יום שני, 22.09.2025 שעה 17:05
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
124-194הפועל ב"ש1
122-144מכבי ת"א2
107-134הפועל ת"א3
82-104מכבי חיפה4
76-94הפועל פ"ת5
73-54הפועל חיפה6
75-64בית"ר ירושלים7
45-54עירוני ק"ש8
38-44בני סכנין9
313-84מכבי נתניה10
314-64מ.ס אשדוד11
316-44עירוני טבריה12
115-44מכבי בני ריינה13
011-44הפועל ירושלים14

"ליאור היה האיש הכי אהוב בכדורגל הישראלי"

אייל לחמן, שאימן את חלוץ העבר שנרצח ב-7.10 במסיבת הנובה, נשא נאום מרגש לזכרו בגולסטאר: "אני עומד כאן היום כמאמן עם גביעים, בזכותו". צפו

|
ליאור אסולין ז
ליאור אסולין ז"ל (מיכה בננו)

השבת השחורה של ה-7.10 לא פסחה גם על הכדורגל הישראלי, שנותר המום וכואב לאחר ההודעה כי בין הנרצחים במהלך הטבח של ארגון חמאס במסיבה ברעים היה גם חלוץ העבר, ליאור אסולין ז”ל.

במהלך צילומי התוכנית “גולסטאר” המשודרת ב-HOT, אייל לחמן, מי שאימן את אסולין בשלוש קדנציות, שבאחת מהן זכו יחד בגביע המדינה עם בני סכנין”א, נשא נאום מרגש לזכרו בחדר ההלבשה. 

“זה היום הכי מרגש בשנה. זה יום של גביע. אבל לפני כן, אני עומד כאן, בזכות האיש הזה. הכדורגלן הכי אהוב בכדורגל הישראלי” אמר לחמן. “ולא רק בזכות הגולים שלו הוא היה הכי אהוב, אלא בגלל החיוך התמידי שלו. החיוך שלא נגמר. את ליאור אסולין לקחתי איתי בשלוש קדנציות, וזכיתי איתו בשני גביעים. בגביע המדינה, ובגביע הטוטו”. צפו:

אייל לחמן על ליאור אסולין

“אני עומד כאן היום לפניכם כמאמן עם גביעים, בזכותו. אם הגעתי למשהו, הגעתי בזכותו. ביום המר הזה בשביעי באוקטובר, ישב בג’יפ, מאחורה, בצד שמאל, הצרור של הקלצ’ניקוב הלך בדיוק לחלון שלו. הוא נהרג ראשון מבין יושבי הג’יפ. ואיך אמר אחיו? ‘אם רק היו נותנים לליאור במקום לשבת באוטו, לרוץ בשדה הפתוח, אין צורר אחד שהיה לוכד אותו. היום אני כאן בשבילו, ולזכרו”.

אסולין, שנרצח ביום בו חגג את יום הולדתו ה-43 במסיבת הנובה, היה מהחלוצים המובילים בכדורגל הישראלי בתחילת שנות ה-2000. חלוץ העבר, ששיחק בין היתר במכבי הרצליה, בית”ר ירושלים, הפועל ת”א, הפועל באר שבע, בני יהודה, מכבי והפועל פ”ת, הפועל אשקלון ובעוד מספר מועדונים נוספים בליגות הנמוכות, כבש 90 שערים ב-285 הופעות בליגת העל ו-39 שערים ב-115 משחקים בליגה הלאומית. הוא הותיר אחריו שלושה ילדים מבת זוגו לשעבר. יהי זכרו ברוך. 

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהרקולס ההודי הוא כנראה האיש החזק בעלם
הרקולס ההודי שובר עוד שיא מטורף של עוצמהנגןפדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מיד
פדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מידנגןאיך הוא חי? שבר שיא בלא לנשום מתחת למים
איך הוא שרד? שבר שיא בלא לנשום מתחת למיםנגןהילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכות
הילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכות
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */