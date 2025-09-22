"ליאור היה האיש הכי אהוב בכדורגל הישראלי"

השבת השחורה של ה-7.10 לא פסחה גם על הכדורגל הישראלי, שנותר המום וכואב לאחר ההודעה כי בין הנרצחים במהלך הטבח של ארגון חמאס במסיבה ברעים היה גם חלוץ העבר, ליאור אסולין ז”ל.

במהלך צילומי התוכנית “גולסטאר” המשודרת ב-HOT, אייל לחמן, מי שאימן את אסולין בשלוש קדנציות, שבאחת מהן זכו יחד בגביע המדינה עם בני סכנין”א, נשא נאום מרגש לזכרו בחדר ההלבשה.

“זה היום הכי מרגש בשנה. זה יום של גביע. אבל לפני כן, אני עומד כאן, בזכות האיש הזה. הכדורגלן הכי אהוב בכדורגל הישראלי” אמר לחמן. “ולא רק בזכות הגולים שלו הוא היה הכי אהוב, אלא בגלל החיוך התמידי שלו. החיוך שלא נגמר. את ליאור אסולין לקחתי איתי בשלוש קדנציות, וזכיתי איתו בשני גביעים. בגביע המדינה, ובגביע הטוטו”. צפו:

אייל לחמן על ליאור אסולין

“אני עומד כאן היום לפניכם כמאמן עם גביעים, בזכותו. אם הגעתי למשהו, הגעתי בזכותו. ביום המר הזה בשביעי באוקטובר, ישב בג’יפ, מאחורה, בצד שמאל, הצרור של הקלצ’ניקוב הלך בדיוק לחלון שלו. הוא נהרג ראשון מבין יושבי הג’יפ. ואיך אמר אחיו? ‘אם רק היו נותנים לליאור במקום לשבת באוטו, לרוץ בשדה הפתוח, אין צורר אחד שהיה לוכד אותו. היום אני כאן בשבילו, ולזכרו”.

אסולין, שנרצח ביום בו חגג את יום הולדתו ה-43 במסיבת הנובה, היה מהחלוצים המובילים בכדורגל הישראלי בתחילת שנות ה-2000. חלוץ העבר, ששיחק בין היתר במכבי הרצליה, בית”ר ירושלים, הפועל ת”א, הפועל באר שבע, בני יהודה, מכבי והפועל פ”ת, הפועל אשקלון ובעוד מספר מועדונים נוספים בליגות הנמוכות, כבש 90 שערים ב-285 הופעות בליגת העל ו-39 שערים ב-115 משחקים בליגה הלאומית. הוא הותיר אחריו שלושה ילדים מבת זוגו לשעבר. יהי זכרו ברוך.