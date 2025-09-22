"זו התשובה לכל מי שהתייצב נגד מדינת ישראל"

הישג ענק לרוכב הישראלי עודד קוגוט מקבוצת ישראל פרמייר טק, שרשם ביום ראשון ניצחון מרשים במרוץ החד־יומי "גויקסה פיל" שנערך בבלגיה. קוגוט גבר על ספרינטרים מהטופ העולמי, ובהם ההולנדי הבכיר דילן חרוננווגן, והשלים את המרוץ עם 125 נקודות, לעומת 85 בלבד של יריבו.

“אני לא יכול ולא רוצה להתעורר מזה,” כתב קוגוט בהתרגשות לאחר הזכייה. “לא בגלל הניצחון עצמו אלא בגלל ההרגשה שזה סוף סוף קרה, אחרי כל ההשקעה שרק מעטים מודעים לה, אחרי כל הפעמים שזה התפספס בגלל תקלה, החלטה מוטעית או חוסר מזל. והנה, הכל התחבר. בעיתוי מושלם, אחרי שבועות לא פשוטים, הגיעה ההזדמנות שלנו להראות לכולם, אנחנו כאן.”

“נכנסתי לבועה – הייתי בזון”

המרוץ, שנערך בבלגיה תחת גשם שוטף ובתנאים קשים במיוחד, נראה תחילה כלא־אפשרי עבור קוגוט וקבוצתו: רק חמישה רוכבים התייצבו על קו הזינוק, אחד מהם חולה, וללא “רכבת” שיכולה לסייע לו בסיום. אבל דווקא התנאים האלו הוציאו ממנו את הטוב ביותר.

“זה היה מוזר,” שחזר. “פתאום הרגשתי מנותק מהמציאות. נכנסתי לבועה. הגוף עבד, הראש פשוט התמסר לאינסטינקטים. כאילו ידעתי בדיוק מה הולך לקרות. כל פעולה שלי הייתה מדויקת, בלי ספקות, בלי מחשבות של ‘מה אם’. ידעתי שאם אטעה זה ייגמר, אבל הכל הלך בדיוק לפי התוכנית”.

עודד קוגוט עם שמפניה בפודיום אחרי הניצחון (ספרינט סייקלינג)

5 ק”מ לסיום הוא כבר היה ממוקם מאחורי הרכבת של אסטנה. 2.5 ק”מ לסיום, נכנס ראשון לכביש הצר. חצי ק”מ לסיום חסם ניסיון עקיפה, ואז הגיע הרגע הגדול.

“בקושי הבחנתי בשער הסיום מבעד לרסיסי המים,” אמר. “עליתי על הגלגל של טיסן ואז פרצתי. פול גז. פתאום ראיתי שאני פותח פער ואף אחד לא משיג אותי. ואז עלטה. עשיתי זאת. בתמונה אני נזכר שוב בכל מה שהתחולל בי. זה היה הרבה מעבר לניצחון, זו הייתה התשובה שלי לכל מי שהתייצב נגדנו”.

“ניצחתי את הגדולים במגרש הביתי שלהם”

קוגוט כבר חווה ניצחון מקצועי בעבר, כשהוכתר כמנצח השלב האחרון בטור קרואטיה, אבל עבורו, זה היה הישג אחר לגמרי.

“קודם כל בגלל הדירוג המקצועי של המרוץ,” הסביר. “אבל גם בגלל היריבים. לפחות שישה ספרינטרים מהטופ העולמי, עם אינספור ניצחונות בקריירה, ואני מנצח אותם כאן, בלב מולדת האופניים. אין דבר גדול מזה”.

עודד קוגוט במאבק בספרינט (ספרינט סייקלינג)

“זו רק ההתחלה – אני יודע שאני מסוגל לגדולות”

על אף ההתרגשות, קוגוט כבר מביט קדימה. מבחינתו, זה רק הסיפתח. “אני יודע מה אני שווה,” הצהיר בביטחון. “אני רוכב של חצי תריסר ניצחונות בעונה לפחות. אני יכול להתמודד גם עם גראנד טור, אני יכול לנצח במירוצים הכי גדולים בעולם. הניצחון הזה לא נועד להוכיח לי, אלא להוכיח לאחרים.

אם אקבל את ההזדמנויות, אני אביא את הניצחונות. אני מקווה שכבר בהמשך העונה, כולל במרוץ שלבים ענק בסין שמצפה לי. אני רק רוצה לקבל את האמון ואני מבטיח שאדע להחזיר בגדול”.