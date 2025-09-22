יום שני, 22.09.2025 שעה 16:57
 ליגה א צפון 
71-53הפועל ב.א.גרבייה1
72-43מכבי נווה שאנן2
72-43עירוני נשר3
61-43מכבי אחי נצרת4
61-32צעירי אום אל פאחם5
46-73מ.כ. צעירי טירה6
43-43הפועל עראבה7
34-42צעירי טמרה8
33-23מ.ס. טירה9
22-22הפועל כרמיאל10
22-13הפועל מגדל-העמק11
14-32בני מוסמוס12
12-12מכבי אתא ביאליק13
16-32הפועל בית שאן14
16-13מכבי נוג'ידאת15
03-12הפועל א.א. פאחם16
04-02הפועל טירת הכרמל17
 ליגה א דרום 
92-93מכבי קרית מלאכי1
73-93מכבי קרית גת2
71-53מ.כ. כפ"ס3
63-73מ.כ. ירושלים4
54-53הפועל הרצליה5
50-13הפועל אזור6
44-43מכבי יבנה7
42-23בית"ר נורדיה ירושלים8
45-33בית"ר יבנה9
33-23הפועל מרמורק10
37-43מ.ס. דימונה11
35-23מכבי עירוני אשדוד12
37-23הפועל ניר רמה"ש13
24-33מ.כ. ירמיהו חולון14
05-03שמשון תל אביב15

למרות ההבטחות ברחובות - האצטדיון לא נפתח

לפני יותר מחודש הבטיחו בעירייה כי המגרש הסינתטי הצמוד לאצטדיון ייפתח לקהל הרחב, אך הוא עומד שומם. העירייה: "אין צורך מיידי בהפעלת האצטדיון"

אצטדיון רחובות החדש (יונתן גינזבורג)
אצטדיון רחובות החדש (יונתן גינזבורג)

לפני כמעט חודשיים, ב-ONE ביקרנו בפעם המי יודע כמה באצטדיון רחובות, ונדמה היה כי העבודות בשלבי סיום וממש אוטוטו תעלה מי מבין הקבוצות המקומיות לשחק בו או שיושכר לקבוצה מחוץ לעיר. בפועל, זה לא קורה ומה גם שהמגרש הסינתטי בצמוד לאצטדיון די מוכן ולא ברור מדוע אף קבוצה, בוגרים או מחלקת נוער, לא עולה עליו לאימונים ו/או משחקים.

בעיריית רחובות הגיבו לכך: "האצטדיון החדש נמצא בשלבי עבודה מתקדמים, כאשר עיקר המאמץ כיום מתמקד בפיתוח סביבתי וברישוי הנדרש. בשלב זה אין קבוצה רחובותית בליגות הבכירות שנדרשת לשחק בו, ומאחר ותהליך איחוד הקבוצות לא הבשיל, אין צורך מיידי בהפעלתו. בשל כך, העבודות מתבצעות באופן מדורג ובדגש על ניהול אחראי של משאבי הציבור. המגרש הסינתטי צפוי להיות מוכן במהלך העונה, ובמידה שתעלה דרישה לשימוש, העירייה תשמח לאפשר זאת".

כידוע, מכבי שעריים והפועל מרמורק פתחו את עונת 2025/26 כמועדונים נפרדים, זאת לאחר שהאיחוד בין השתיים לא הבשיל. יש הטוענים כי העירייה אשמה, אחרים אומרים כי הקבוצות וקהל אוהדיהם פשוט לא רצו שזה יקרה. שעריים פתחה את העונה עם תבוסהה 14:1 (!) בליגה ב' דרום ב' ומרמורק פתחה עונה עם הפסד 2:1 בליגה א' דרום.

היציע במגרש הסינתטי בצמוד לאצטדיון (יונתן גינזבורג)היציע במגרש הסינתטי בצמוד לאצטדיון (יונתן גינזבורג)

יש לציין כי במהלך הקיץ, בלי קשר לאיחוד, במכבי רחובות, הפועל מרמורק ומכבי שעריים איחדו כוחות בכל הקשור למחלקות הנוער. מחלקת הנוער של שעריים נעלמה וחברה למחלקת הנוער של הפועל מרמורק, שקבוצת הנוער שלה משחקת בליגה הלאומית לנוער, הליגה השנייה בטיבה בשנתון נוער. השת"פ כולל שימוש במגרשים הסינתטיים הן של מכבי שעריים והן של הפועל מרמורק.

