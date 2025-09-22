יום שני, 22.09.2025 שעה 14:05
כדורגל עולמי  >> ליגה צרפתית
ליגה צרפתית 25-26
123-104פאריס סן-ז'רמן1
127-135מונאקו2
123-75ליון3
125-85שטרסבורג4
108-135ליל5
95-85לאנס6
88-75ראן7
64-94מארסיי8
69-75טולוז9
66-45אוקזר10
612-95פ.צ. פאריס11
69-65ניס12
54-35אנז'ה13
411-95ברסט14
48-65לה האבר15
45-35נאנט16
413-65לוריין17
113-55מץ18

דמבלה ולאמין ימאל יעשו היסטוריה בכדור הזהב?

המארגנים מוכנים לתרחיש של שוויון בהצבעות, מה שלא קרה מעולם, אז מה יקרה במצב כזה? וגם: הפער הקטן ביותר בזכייה אי פעם וצרפת שרוצה להשתוות למסי

|
אוסמן דמבלה ולאמין ימאל (גרוק)
אוסמן דמבלה ולאמין ימאל (גרוק)

לא מעט פעמים זהות הזוכה בכדור הזהב הייתה ידועה עוד הרבה לפני שהחל הטקס הנוצץ, אבל הפעם זו חידה. כן, אוסמן דמבלה המועמד המוביל לאור הזכייה עם פ.ס.ז’ בליגת האלופות בעונה שעברה, אבל זה לא ודאי. לאמין ימאל אורב לפרס וחולם לחזור במטוס מפאריס לברצלונה עם כדור זהב ראשון בגיל 18.

במגזין ‘פראנס פוטבול’ הצרפתי שמעניק את הפרס גם נקטו במספר צעדים כדי למנוע את חשיפת זהות הזוכה לפני הטקס שייערך ב-21:00 בתיאטרון שאטלה בפאריס, אז האם ייתכן תרחיש של שוויון מוחלט בהצבעות? זה מעולם לא קרה, אבל בעבר קרו כמה מקרים של ניצחונות בפער לא גדול.

ראשית, מה קורה במצב של שוויון הצבעות בין דמבלה ללאמין ימאל – שני המועמדים הבולטים לזכייה – או לצורך העניין, בין כל אחד או אחת (בכדור הזהב לנשים) אחר/ת? לפי התקנון הרשמי של כדור הזהב, אם שני שחקנים (או שחקניות) יקבלו מספר זהה של נקודות בהצבעה, ההכרעה תתבצע לפי מספר המקומות הראשונים שקיבלו בכל טופס הצבעה. אם גם שם יירשם תיקו, ייבחנו המקומות השניים, ולאחר מכן השלישיים - עד שתימצא הכרעה.

לאמין ימאל ואוסמן דמבלה (IMAGO)לאמין ימאל ואוסמן דמבלה (IMAGO)

כאמור, מדובר באפשרות תיאורטית, אך לא בלתי סבירה – במיוחד לנוכח כמה מהתוצאות הצמודות שנרשמו בעבר: ב-1996 מתיאס זאמר גבר על רונאלדו הברזילאי בנקודה אחת בלבד (144 לעומת 143), ב-2019 מסי הקדים את וירג’יל ואן דייק בשבע נקודות בלבד, ובשנה שעברה רודרי הקדים את ויניסיוס (שהחרים את הטקס ביחד עם כל ריאל מדריד) ב-41 נקודות בלבד (1,170 מול 1,129). עם הצבעה שמתבצעת כיום על ידי 100 עיתונאים מרחבי העולם לגברים ו-50 לנשים, כל קול עשוי לקבוע.

צרפת במרדף אחרי מסי

מעבר למתח סביב זהות הזוכה, יש לערב הזה פוטנציאל היסטורי: אם דמבלה אכן יזכה בתואר ויהפוך לשחקן הצרפתי השמיני בהיסטוריה שזוכה בכדור הזהב, צרפת תשתווה לראשונה לארגנטינה, שמחזיקה בשמונה זכיות. בעצם כולן שייכות לשחקן אחד בלבד: ליאו מסי.

הזכייה האחרונה של שחקן צרפתי התרחשה לא מזמן - ב-2022, אז קטף קארים בנזמה את התואר לאחר עונה חלומית עם ריאל. לפניו זכו גם זינדין זידאן (1998), ז’אן-פייר פאפן (1991), מישל פלאטיני (1983, 1984, 1985) וריימון קופה (1958).

ליאו מסי עם כדור הזהב השמיני שלו (רויטרס)ליאו מסי עם כדור הזהב השמיני שלו (רויטרס)

עם שבעה כדורי זהב בסך הכול, צרפת היא מהמדינות הבולטות בהיסטוריית הטקס, יחד עם גרמניה, פורטוגל והולנד - כולן עם אותו מספר זכיות. אך מעל כולן נמצאת ארגנטינה, בזכות שחקן אחד בלבד - מסי, שזכה בפעם הראשונה ב-2009, ואז שבר כל שיא אפשרי עם זכיות ב-2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 ו-2023.

בארסה דורסת את חטאפה עם 0:3

אם דמבלה יזכה – לא רק שהוא יחזיר את הפרס לצרפת שנה בלבד לאחר רודרי הספרדי, אלא גם יסגור מעגל לאומי שיאזן את מאזן הזכיות בין ארגנטינה לצרפת.

