"איסט היה צריך לקבל אדום על התנועה המגונה"

הוועדה המקצועית של איגוד השופטים הודתה היום (שני) בהודעה רשמית, פחות מ-24 שעות לאחר הדרבי החיפאי, כי חלוץ הפועל חיפה, ג’בון איסט, היה צריך להיות מורחק נוכח התנועה המגונה שביצע לעבר יציע אוהדי מכבי חיפה.

כזכור, לאחר שער השוויון שהבקיעה הפועל חיפה בדקה ה-389, חגג איסט בהפגנתיות מול הקהל הירוק, תוך שהוא מבצע תנועה מגונה כשהוא מצביע לעבר איבר מינו, דבר שנעלם מעיני השופט הראשי גל לוי, וגם מצוות שיפוט המסך, בראשו עמד שלומי בן אברהם.

בהודעה של איגוד השופטים נכתב: “בדקה ה 38 לאחר הבקעת שער השוויון של הפועל חיפה שחקן הקבוצה חגג בהפגנתיות מול אוהדי קבוצת מכבי חיפה וביצע לעברם תנועה מגונה. הוועדה קובעת כי התנהגות כזאת מחייבת כרטיס אדום לשחקן. שופטי המסך לא זיהו את התנועה שביצע השחקן במהלך בדיקת השער”.

במכבי חיפה הגיבו על הנושא: "לא הגיוני שכל המדינה ראתה את התנועה בטלוויזיה ורק ה-VAR פספס. אם רוצים להילחם באלימות במגרשים, הוא חייב להיענש".

בנוסף, באיגוד השופטים הסבירו את ההחלטה לקרוא לשופט גל לוי לבדוק על המסך פנדל לטובת מכבי חיפה, שלא היה ולא נברא על סק לקראת הסיום: “בדקה ה 85 לאחר עבירה דו צדדית ברחבה, שופט המסך המליץ לשופט המרכזי לבחון את האירוע במסך ולשרוק לעבירה לזכות ההגנה.

“יודגש כי על פי פרוקוטל שיפוט המסך במידה ויש עבירה שמחייבת עונשין אך לפני כן בוצעה עבירה של שחקן תוקף יש לקרוא לשופט הראשי להמליץ לו על עבירה להגנה ולהציג בפניו את שתי העבירות על מנת שיקבל את ההחלטה הסופית. הוועדה קובעת כי במקרה הנ״ל מכיוון שהעבירות מתבצעות בו זמנית ולא השפיעו ישירות על מהלך המשחק או יכולת התוקף לשחק בכדור מדובר בהתערבות שגויה”.

איגוד השופטים פרסם את ההקלטה מה-VAR, בה שופט המסך נשמע אומר לשופט הראשי גל לוי: “גל, זה שלומי. אני ממליץ לעבירת תוקף, שאחריה יש פנדל. לכן צריך להגיע, לראות את הפנדל, ולשרוק לעבירת תוקף. כשאתה מגיע למסך תראה ששניהם מושכים, תשים לב שדיבה וסק, שניהם מושכים, סק מושך את החולצה של דיבה, והוא מפיל אותו באיפון. זה מספיק בוטה כדי לשרוק פאול תוקף. תסבירו את זה. לחדש בפאול תוקף”.