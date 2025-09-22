יום שני, 22.09.2025 שעה 10:27
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
152-105ריאל מדריד1
133-165ברצלונה2
104-105ויאריאל3
107-85אספניול4
94-75אלצ'ה5
97-96בטיס6
96-65אתלטיק בילבאו7
97-65חטאפה8
78-95סביליה9
75-55אלאבס10
78-65ולנסיה11
65-65אתלטיקו מדריד12
64-45אוססונה13
56-55ראיו וייקאנו14
57-56סלטה ויגו15
49-95לבאנטה16
38-15אוביידו17
29-55ריאל סוסיאדד18
210-55מיורקה19
115-25ג'ירונה20

"פיקה הביע מחאה מאיימת: 'אתם חסרי בושה'"

דיווח: בעלי אנדורה עלול להסתבך אחרי ששופט ציין בדו"ח כי אקס ברצלונה התעמת איתו: "הוא התקרב לקוון מרחק ס"מ בודדים וצעק עליו". המשטרה הפרידה

|
ג'רארד פיקה (IMAGO)
ג'רארד פיקה (IMAGO)

ג’רארד פיקה פרש לפני למעלה משנתיים, אבל בסוף השבוע הוא חזר לכותרות - ולא מהסיבות שהיה רוצה. במהלך המשחק הביתי של אנדורה מול מיראנדס בשבת במסגרת הליגה השנייה בספרד, הבעלים הנוכחי שלה ובלם ברצלונה לשעבר ירד בזעם אל מנהרת השחקנים והתעמת עם צוות השיפוט, כך על פי דיווח בספרד.

הכול החל בפנדל שנשרק לזכות מיראנדס אחרי עבירה שנויה במחלוקת, אשר אף נבדקה במערכת ה-VAR. קרלוס פרננדס האורח ניצל את זה כדי לכבוש מהנקודה הלבנה וקבע 1:1 בסיום, מה שעורר את זעמו של פיקה.

עם סיום המשחק, האווירה במנהרת השחקנים התלהטה, כשכמה מבכירי אנדורה, כולל פיקה עצמו, ירדו אל המתחם והתעמתו עם השופטים. על פי דו"ח השיפוט, בלם העבר הטיח עלבונות ואיומים בצוות השיפוט. השופט ציין בדו"חו: "לאחר סיום המשחק, בעת שהותנו במנהרת השחקנים, פיקה פנה אל הקוון בקול רם ובצורה תוקפנית באומרו: 'אתם חבורת חסרי בושה', 'זו בושה וחרפה'. הוא התקרב לקוון מרחק של סנטימטרים בודדים, צעק עליו והביע מחאה מאיימת כלפי ההחלטות שהתקבלו במשחק".

גג'רארד פיקה (רויטרס)

אך לא רק פיקה היה מעורב באירוע. בדו"ח צוינו גם דברים קשים שנאמרו על ידי קרלס מנסו רוביו, בכיר נוסף במועדון: "הוא קרא לקוון: 'בן ז**ה, בן ז**ה'". לפי השופט, השניים התקרבו אליו גם כן והמשיכו במחאה בטון מאיים, עד כי היה צורך בהתערבות המשטרה שהפרידה ביניהם.

בארסה דורסת את חטאפה עם 0:3

האירועים הללו מעמידים את פיקה בפני סנקציות אפשריות מצד ההתאחדות הספרדית, על אף שאינו שחקן פעיל. ההתנהגות שתועדה, בשילוב תפקידו כבעלים ובעל השפעה, עלולה להיחשב כהתנהלות שאינה הולמת - ולגרור צעדים משמעתיים.

