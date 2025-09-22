יום שני, 22.09.2025 שעה 13:30
כדורגל עולמי  >> ליגה איטלקית
ליגה איטלקית 25-26
104-84יובנטוס1
92-74מילאן2
91-63נאפולי3
91-34רומא4
83-94אטאלנטה5
83-54קרמונזה6
73-54קליארי7
73-54קומו8
75-44אודינזה9
67-114אינטר10
63-34בולוניה11
48-14טורינו12
34-44לאציו13
37-44ססואולו14
36-24ורונה15
24-24גנואה16
26-34פיורנטינה17
25-14פארמה18
13-13פיזה19
18-24לצ'ה20

"ניצחון חשוב, אבל אנחנו צריכים להשתפר"

כריסטיאן קיבו, מאמנה של אינטר, דיבר לאחר הניצחון 1:2 על ססואולו והתייחס ליכולת של קבוצתו, לאוהדים ולסאגת השוערים. וגם: השבחים לאספוסיטו

כריסטיאן קיבו (IMAGO)
כריסטיאן קיבו (IMAGO)

כריסטיאן קיבו, מאמנה של אינטר, הופיע מול המצלמות רגוע ומרוצה לאחר ה-1:2 על ססואולו אתמול (ראשון), אך בידיעה שקבוצתו, אינטר עדיין יכולה להשתפר: “יכולנו לעשות טוב יותר בכמה תחומים”, אמר לאחר המשחק. “כמו שליטה בכדור או התקפות עומק, אבל היינו צריכים לנצח. ג’וזף מרטינז היה בכושר טוב בין הקורות, הוא ביצע כמה הצלות חשובות ובדקות האחרונות התקשינו".

קיבו שיבח את אספוסיטו, שעזב את הסן סירו לקול תשואות סוערות מהקהל: “הוא מגיב על המגרש, גם באמסטרדם וגם היום. הוא עובד טוב, מתמודד עם הלחץ ועם כל דו קרב. אני שמח בשבילו. הוא ומרקוס תוראם בחלק הקדמי משלימים אחד את השני. אלו תכונות חשובות עבורנו, והייתי מוסיף גם את בוני. פיו יכול לעשות קצת מכל דבר, אני שמח בשבילו”.

קיבו גם דיבר על המצב סביב השוערים זומר ומרטינז. הספרדי שיחק היום. “יש לי שני שוערים טובים שמשלימים ותומכים אחד בשני. זומר נשאר הבחירה הראשונה שלי, בעוד שלמרטינז יהיו הזדמנויות. אסור לנו לחכות עד משחקי הגביע האיטלקי כדי לתת דקות לשוער השני”.

פיו אספוסיטו משתלט על הכדור (IMAGO)פיו אספוסיטו משתלט על הכדור (IMAGO)

המאמן הוסיף גם על האוהדים ועל כך שהיו זקוקים לו במהלך המשחק: “אני שמח כשהם מעודדים את הקבוצה, אבל ברור שאינטר צריכה את האוהדים שלה. הראינו אופי, רצון ומשחק איכותי. התקשינו, בכל אופן. ואני שמח על כך: כי היה שווה לסבול עד הסוף”.

