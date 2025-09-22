יום שני, 22.09.2025 שעה 10:16
ליגה צרפתית
ליגה צרפתית 25-26
123-104פאריס סן-ז'רמן1
127-135מונאקו2
123-75ליון3
125-85שטרסבורג4
108-135ליל5
95-85לאנס6
88-75ראן7
64-94מארסיי8
69-75טולוז9
66-45אוקזר10
612-95פ.צ. פאריס11
69-65ניס12
54-35אנז'ה13
411-95ברסט14
48-65לה האבר15
45-35נאנט16
413-65לוריין17
113-55מץ18

הסוד הגדול: מי יזכה - דמבלה או לאמין ימאל?

ב'פראנס פוטבול' ביטלו ראיונות ונקטו בצעדים חסרי תקדים למניעת הדלפות לפני הטקס שבו יוענק הפרס היוקרתי בפאריס ב-21:00. למה פ.ס.ז' תשחק במקביל?

|
אוסמן דמבלה ולאמין ימאל (IMAGO)
אוסמן דמבלה ולאמין ימאל (IMAGO)

מצד אחד: לאמין ימאל בן ה-18 בלבד שיכול לסיים את הערב (שני) עם כדור הזהב הראשון בקריירה שלו. מנגד: אוסמן דמבלה שסגר עונה אדירה ומפנטז על זכייה בתואר שהיה כל כך רחוק ממנו עד לפני מספר שנים. רק אחד מהם יזכה בתואר היוקרתי, אבל לאף אחד אין מושג מי זה יהיה – חידה שתקבל פיתרון רק בתום הטקס שייערך ב-21:00 בתיאטרון שאטלה בפאריס.

החל משעות הערב המוקדמות יחלו להגיע השחקנים לשטיח האדום שליד התיאטרון המפואר ודמבלה נחשב לפייבוריט לאור הזכייה בליגת האלופות. לאמין ימאל עדיין יכול לסיים את הערב עם הפרס היוקרתי, אבל במגזין ‘פראנס פוטבול’ נקטו בצעדים כדי שזהות הזוכה לא תחשף לפני ההכרזה הגדולה בפאריס.

העורך של ‘פראנס פוטבול’ והצוות שלו סגרו השנה הרמטית כל רמז אפשרי, ביטלו את הראיונות המקדימים ונקטו צעדים חסרי תקדים כדי למנוע הדלפות, כאלה שבעבר פגעו בהפתעה ובדרמה של הטקס. אך ברור לכולם: מדובר בקרב צמוד מאוד בין שני מועמדים ראויים, שכל אחד מהם עשה היסטוריה השנה.

טקס כדור הזהב (רויטרס)טקס כדור הזהב (רויטרס)

פאריס היא ביתו של דמבלה, שנכנס לנעליים הגדולות של קיליאן אמבפה והפך לכוכב הראשי של פ.ס.ז’. הוא עבר לעמדת החלוץ והוביל את פ.ס.ז' לזכייה ההיסטורית הראשונה שלה בליגת האלופות עם תצוגה מדהימה של 0:5 בגמר מול אינטר. עם 35 שערים ו-16 בישולים בעונה החולפת, ובעיקר היכולת להרים את הקבוצה ברגעים הקריטיים ביותר של העונה, הפך דמבלה למועמד טבעי לזכייה - הישג שעד לפני שנתיים היה נשמע כמו פנטזיה.

היתרון של דמבלה טמון בהישג הקבוצתי, אך היתרון של לאמין ימאל הוא בפריצה חסרת התקדים בגיל צעיר. בעוד כוכב פ.ס.ז’ זכה בעונה שעברה באליפות צרפת, בגביע הצרפתי, בסופר קאפ האירופי וכאמור בצ’מפיונס, מספר 10 של בארסה רשם 18 שערים ו-25 בישולים לצד זכיות באליפות ספרד, בגביע המלך ובסופר קאפ הספרדי בעונה שבה היה רק בן 17.

דמבלה עם גביע האלופות (IMAGO)דמבלה עם גביע האלופות (IMAGO)

ב’פראנס פוטבול’ יודעים שההצבעה יכולה להפתיע - בדיוק כפי שעשתה אשתקד עם זכייתו של רודרי. 100 עיתונאים בלבד, לא 170 כבעבר, יבחרו את הזוכה, תוך שקלול הישגים אישיים, קבוצתיים ואלמנטים כמו משחק הוגן.

מעבר לפרס היוקרתי, יוענקו גם פרסי המאמן הטוב ביותר (שככל הנראה יילך ללואיס אנריקה) ושוער השנה (המועמד הבכיר: ג’אנלואיג’י דונארומה שעבר מפ.ס.ז’ למנצ'סטר סיטי). בצד הנשי, צפויה תחרות לא פחות מותחת, כאשר אלסיה רוסו וקלואי קלי האנגליות עשויות לעצור את ההגמוניה הספרדית, אלא אם כן מריונה קלדנטיי מארסנל, או אלכסיה פוטייאס או אייטנה בונמאטי מבארסה יצליחו לגבור עליהן ברגע האחרון.

בארסה דורסת את חטאפה עם 0:3

אגב, למרות ההייפ סביב הטקס, בצרפת מדברים גם על כך שבמקביל לו ייערך המשחק המסקרן בין מארסיי לפאריס סן ז’רמן, משחק שנדחה מאמש בשל חשש מהצפות. הליגה הצרפתית קבעה את מועד המשחק לערב שלמחרת המועד המקורי, לאחר שלא נמצאה חלופה לוח זמנים עד דצמבר - מה שצפוי להשפיע על נתוני הצפייה בטקס.

