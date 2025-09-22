מחמאות לפרץ וביטון, דוידזאדה סגר מעגל

הפועל באר שבע חזרה אתמול (ראשון) לטרנר וניצחה 1:3 את בני סכנין, במשחק שנחשב טעון במיוחד בעקבות אירועי ביזוי ההמנון בעונה שעברה. שנה אחרי, האווירה באצטדיון הייתה רגועה יותר, ועל הדשא חניכיו של רן קוז'וק דאגו להשלים את העבודה עם ניצחון 3:1 חשוב שהחזיר אותם למקום הראשון בזכות הפרש שערים על פני מכבי תל אביב. כעת, מחכה לאדומים מבחן גדול באמת מפגש חוץ בסמי עופר מול מכבי חיפה.

בבאר שבע יצאו מרוצים בעיקר מהגישה ומהכמות הרבה של המצבים בהשוואה למשחק הקודם מול הפועל ירושלים (1:5), גם אם הפעם התוצאה הסופית הייתה צנועה יותר. מי שזכה למחמאות רבות הוא אליאל פרץ, שהציג משחק מצוין במרכז השדה. פרץ הראה מנהיגות והיה קל רגליים, כשגם אחרי המשחק קוז'וק החמיא לפרץ וחשף את הדרך לשיפור שלו. "אמרתי לאליאל בסוף העונה שאם הא רוצה להיות שחקן הרכב בהפועל באר שבע הוא יצטרך לשדרג את עצמו בכל האספקטים, הוא חשב שאני מראה לו את הדרך החוצה (צחק)" חשף קוז'וק.

לצידו, דן ביטון המשיך את התקופה הלוהטת שלו וכבש משחק תשיעי ברציפות. גם אמיר גאנח הותיר רושם חיובי, ואופיר דודזאדה קיבל שבחים על כך שנכנס היטב לנעליו של הלדר לופס, שנפצע פעם נוספת בשריר הארבע־ראשי וייעדר כשבועיים עד חודש.

רן:אי אפשר תמיד להסתמך על מזל

מעבר ליכולת על המגרש, דודזאדה רשם גם סגירת מעגל אישית מרגשת עם ארגון האוהדים של הפועל באר שבע. אחרי שריקת הסיום הוא נשאר במגרש, לקח את מערכת ההגברה ודיבר ישירות אל הקהל. "אני אתן את כל מה שאני יכול בשביל הקבוצה, תשפטו אותי על היכולת במגרש", אמר דוידזאדה וזכה למחיאות כפיים חמות מהאוהדים.

ג'יבריל דיופ נכלל לראשונה בסגל אך נותר על הספסל, בעוד הזמבי ג’וזף סאבובו בנדה רשם משחק רביעי ברציפות ללא דקות. במקביל, חלון ההעברות ננעל עם שתי בשורות: בצד החיובי קינגס קנגוואה ולוקאס ונטורה נשארים לפחות עד ינואר; בצד הפחות מעודד ארנולד גריטה לא עזב, והקבוצה לא הצליחה לצרף שחקן חיזוק לעמדת הכנף הימנית. בקבוצה הבהירו כי מבחינת קוז'וק, לא נמצא מועמד שמסוגל לשדרג באמת את הסגל.

דאגה נוספת נוגעת למתן בלטקסה, שנפצע במחצית השנייה. הבלם ספג מכה חזקה בכתף, ובהמשך נפל לא טוב על הברך וירד מדדה מהמגרש. האבחנה הראשונית היא כיווץ בשריר הארבע־ראשי, והוא ייבדק שוב אחרי שתרד הנפיחות כדי לקבוע את חומרת הפגיעה.