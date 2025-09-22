יום שני, 22.09.2025 שעה 10:25
ליגה ספרדית 25-26
152-105ריאל מדריד1
133-165ברצלונה2
104-105ויאריאל3
107-85אספניול4
94-75אלצ'ה5
97-96בטיס6
96-65אתלטיק בילבאו7
97-65חטאפה8
78-95סביליה9
75-55אלאבס10
78-65ולנסיה11
65-65אתלטיקו מדריד12
64-45אוססונה13
56-55ראיו וייקאנו14
57-56סלטה ויגו15
49-95לבאנטה16
38-15אוביידו17
29-55ריאל סוסיאדד18
210-55מיורקה19
115-25ג'ירונה20

עם המספר 10: אוריין גורן בישל בנוער של בארסה

הישראלי בן ה-16 המשיך לככב בקבוצה עד גיל 19 כשפתח ב-0:2 על ג'ירונה, בישל לאברימה בן ה-15 ובעט למשקוף. בקטלוניה החמיאו: "שחקן לקבוצה הראשונה"

אוריין גורן (למעלה שני משמאל) והנוער של ברצלונה (הטוויטר של ברצלונה)
אוריין גורן ממשיך בפתיחת העונה הטובה שלו. הקשר הישראלי בן ה-16 המשיך לשחק עם קבוצת הנוער של ברצלונה (עד גיל 19) גם אתמול (ראשון) ואפילו בישל בשיתוף פעולה עם אברימה טונקארה בן ה-15, שנחשב לכישרון גדול בעצמו. לבסוף הבלאוגרנה ניצחו בחוץ 0:2 את ג’ירונה בדרבי הקטלוני בליגה.

גורן שהתאמן לאחרונה עם הקבוצה הבוגרת של בארסה, כבש במחזור הפתיחה עם הנוער בניצחון 0:4 על סראגוסה וגם ערך השבוע את הבכורה בליגת האלופות עד גיל 19 כשנכנס כמחליף מול ניוקאסל, פתח בהרכב מול ג’ירונה עם החולצה מספר 10.

השער הראשון הגיע כשגורן מסר ימין לאברימה, שחתך למרכז, עבר שני שחקנים ובעט לרשת כדי לכבוש שער נהדר בדקה ה-30. זה גם היה שער הבכורה של הכישרון בנוער של בארסה, וגם הוא היה בסגל למשחק מול ניוקאסל בליגת האלופות עד גיל 19. את השער השני כבש אוריול פייאס בדקה ה-40.

בארסה דורסת את חטאפה עם 0:3

לגורן הייתה גם הזדמנות לכבוש בעצמו אחרי שיתוף פעולה נוסף עם אברימה, אבל הוא בעט למשקוף. “אוריין גורן צובר מומנטום", נכתב בעיתון ‘ספורט’ הקטלוני, “הקשר אוריאן-אברימה היה אדיר בדקה ה-21 עם מהלך מבריק שהסתיים בבעיטה עוצמתית של אוריאן למשקוף".

גורן קיבל מחמאות גם מהפרשן והאנליסט אלברט בלאיה סנסאט, שכתב בטוויטר: “אוריין גורן שחקן טוב מאוד. טכנית הוא נהדר ומבין את המורכבויות של המשחק. זה שחקן לקבוצה הראשונה".

