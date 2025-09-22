עם המספר 10: אוריין גורן בישל בנוער של בארסה

אוריין גורן ממשיך בפתיחת העונה הטובה שלו. הקשר הישראלי בן ה-16 המשיך לשחק עם קבוצת הנוער של ברצלונה (עד גיל 19) גם אתמול (ראשון) ואפילו בישל בשיתוף פעולה עם אברימה טונקארה בן ה-15, שנחשב לכישרון גדול בעצמו. לבסוף הבלאוגרנה ניצחו בחוץ 0:2 את ג’ירונה בדרבי הקטלוני בליגה.

גורן שהתאמן לאחרונה עם הקבוצה הבוגרת של בארסה, כבש במחזור הפתיחה עם הנוער בניצחון 0:4 על סראגוסה וגם ערך השבוע את הבכורה בליגת האלופות עד גיל 19 כשנכנס כמחליף מול ניוקאסל, פתח בהרכב מול ג’ירונה עם החולצה מספר 10.

השער הראשון הגיע כשגורן מסר ימין לאברימה, שחתך למרכז, עבר שני שחקנים ובעט לרשת כדי לכבוש שער נהדר בדקה ה-30. זה גם היה שער הבכורה של הכישרון בנוער של בארסה, וגם הוא היה בסגל למשחק מול ניוקאסל בליגת האלופות עד גיל 19. את השער השני כבש אוריול פייאס בדקה ה-40.

לגורן הייתה גם הזדמנות לכבוש בעצמו אחרי שיתוף פעולה נוסף עם אברימה, אבל הוא בעט למשקוף. “אוריין גורן צובר מומנטום", נכתב בעיתון ‘ספורט’ הקטלוני, “הקשר אוריאן-אברימה היה אדיר בדקה ה-21 עם מהלך מבריק שהסתיים בבעיטה עוצמתית של אוריאן למשקוף".

גורן קיבל מחמאות גם מהפרשן והאנליסט אלברט בלאיה סנסאט, שכתב בטוויטר: “אוריין גורן שחקן טוב מאוד. טכנית הוא נהדר ומבין את המורכבויות של המשחק. זה שחקן לקבוצה הראשונה".