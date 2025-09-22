נחשף: מעל 1,000 בדיקות רפואיות פסולות

פרשת הבדיקות הרפואיות בכדורגל הישראלי הולכת ומתרחבת. ההתאחדות לכדורגל הודיעה אתמול (ראשון) כי פסלה למעלה מ־1,000 בדיקות רפואיות של שחקנים מכל הליגות ובהן גם שחקנים מליגת העל בחשד שלא בוצעו כחוק.

בהתאם להחלטה, השחקנים ששמם מופיע ברשימה אינם רשאים להשתתף בפעילות רשמית עד להשלמת בדיקות תקינות במכון מוכר ומורשה על ידי משרד הבריאות. הקבוצות קיבלו ארכה לבצע את הבדיקות החדשות עד יום שישי הקרוב בשעה 12:00, כדי לאפשר לשחקנים לשוב ולהשתתף במשחקי סוף השבוע.

"אי סדרים חמורים בביצוע הבדיקות"

בהתאחדות כתבו בין השאר לקבוצות השונות: "עקב תלונות שהתקבלו בנוגע לבדיקות רפואיות שנעשו, הרינו לעדכנכם כי ההתאחדות המשיכה בבדיקת וחקירת הנושא, והתברר כי ישנם אי סדרים בביצוע הבדיקות הרפואיות על פי הוראות חוק הספורט אצל שחקנים נוספים לפי הרשימה מטה.

משרדי ההתאחדות לכדורגל (ההתאחדות לכדורגל)

לאור האמור, הרינו להודיע, כדלקמן: בדיקותיהם הרפואיות של כל השחקנים הבאים, אשר ביצעו את הבדיקות אצל (השם שמור במערכת, ג.ל.) לעונת 2025/26 מבוטלות, והשחקנים אינם מורשים להשתתף בפעילות שמארגנת ההתאחדות. באפשרות השחקנים ו/או הקבוצה לבצע בדיקות חדשות לשחקנים הנ"ל במכון מורשה אחר ע"י משרד הבריאות וזאת עד ליום שישי הקרוב בשעה 12:00, בכדי לאפשר לשחקנים האמורים לשחק במשחקי הסופ"ש הקרוב".

עוד מציינים באגף התחרויות בהתאחדות לכדורגל: "כל עוד לא תתבצע בדיקה רפואית במכון מוכר על ידי ההתאחדות ומורשה משרד הבריאות לביצוע בדיקות רפואיות בהתאם לחוק הספורט – השחקנים הנ"ל לא יורשו להשתתף בפעילויות. קבוצה אשר מספר השחקנים שברשותה העונים על ההגדרה מעלה, עולה על ארבעה שחקנים, והקבוצה סבורה כי לא תספיק לבצע את הבדיקות לשחקניה אלה, רשאית לפנות בחוזר בבקשה לדחיית משחקה הקרוב, ובלבד שהפנייה האמורה תתקבל עד ליום חמישי הקרוב בשעה 12:00 בצהריים. אנא טיפולכם בדחיפות".

שינו זוארץ (ראובן שוורץ)

הרופא יותר מעשור במערכת

הפרשה סובבת סביב רופא שביצע במשך שנים רבות את מרבית הבדיקות עבור קבוצות כדורגל רבות, לעיתים בביתו הפרטי. ההתאחדות קבעה כי בדיקותיו אינן עומדות בדרישות החוק, ובכך העלתה חשד לעבירות בהיקף חסר תקדים.

בקבוצות לא מסתירים את התסכול: "בהתאחדות פסלו תחילה מכון אחד, ולאחר מכן פסלו גם את הרופא הזה בלי להודיע בזמן. שלחנו אליו את כל השחקנים, ועכשיו אנחנו נדרשים לבצע מחדש בדיקות יקרות. אם היו מזהירים אותנו מראש, לא היינו פונים אליו בכלל”.

מדובר באחת מהפרשות היותר חמורות בתולדות הכדורגל הישראלי, שאף אחד לא יודע היכן תיעצר. למעשה ככל הנראה במשך שנים עצמו בהתאחדות לכדורגל את העיניים ולא ביצעו את הבדיקות כמו שצריך.