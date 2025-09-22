כץ פרגן לאראל: פוטנציאל למאמן עתידי לנבחרת

הפועל חיפה רשמה אתמול (ראשון) משחק שהסב לה גאווה כשסיימה ב-1:1 בדרבי מול מכבי חיפה. מיד לאחר המשחק, כאשר השחקנים התכנסו בחדר ההלבשה, נכנס המאמן גל אראל לחדר , הודה להם על המאמץ הגדול שהשקיעו ואמר: "החל ממחר תעשו סוויץ’ ותתחילו לחשוב רק על הפועל תל אביב”. במסר זה ניתן אולי להבין את רוח המועדון מהרגע שאראל מונה לתפקיד המאמן. היו לא מעט אנשים שפקפקו בהחלטה של יואב כץ למנות את אראל כמאמן ראשי, בטח אחרי רוני לוי, אבל הבעלים לא חשש.

“חשבו שאני הולך להתאבדות ואמרו לי שמדובר במאמן צעיר, כזה שלא אימן לבדו אפילו לא קבוצת נוער, אבל לא חששתי לרגע כי אני מכיר את גל אראל כשחקן, עם קור רוח, חזק נפשי ואחד שכל הזמן רק מחפש להשתדרג וללמוד. גל אחד שלא יסתנוור אחרי ניצחונות, הוא עם הרגלים על הקרקע. למעט מאוד מאמנים יש את האומץ להחליף בדקה ה-30 שני שחקנים ועוד את הקפטן שלו, אבל גל הולך עם האמת שלו ועם מה שהוא מאמין ולכן גם מצליח. אני חושב ומאמין שיש לנו מאמן שיכול להיות בעתיד פוטנציאל למאמן נבחרת", אמר כץ.

גל אראל עצמו סיפר איך הכין מנטלית את הקבוצה לדרבי: “לפני שהגענו למפגש מול מכבי חיפה הם כבשו תשעה שערים וספגו אחד. דיברתי עם השחקנים ואמרתי להם שכל משחק שהיה השנה בין קבוצה של שם גדול עם קהל ותקציב גדול לבין קבוצה עם שם פחות סקסי הסתיים בארבע-חמש חתיכות. אמרתי לשחקנים שחשוב להוכיח שהפועל חיפה לא בליגה של הקטנות ושאנחנו מנסים לעשות דברים יפים ".

יואב כץ (עמרי שטיין)

על המשחק הקרוב, אמר: "הפועל תל אביב קבוצה מצוינת עם מאמן מצוין. כמו שהתכוננו למכבי חיפה, נעבוד קשה ונתכונן גם הפעם. ייאמר לזכות השחקנים שהם מיישמים את מה שאנחנו מבקשים מהם. המטרה שלנו זה לבוא לכל משחק ולהסתכל ליריבה בלבן של העיניים, בין אם זו מ.ס אשדוד או הפועל תל אביב”.

אחד מהשחקנים שהיו מהמצטיינים על המגרש, הקשר נאור סבג, סיכם: “יש תחושות מעורבות. לצד תחושה שיכולנו להוציא ניצחון אנחנו מבינים שהיה משחק קשה ושקול”.