יום שני, 22.09.2025 שעה 10:08
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
124-194הפועל ב"ש1
122-144מכבי ת"א2
107-134הפועל ת"א3
82-104מכבי חיפה4
76-94הפועל פ"ת5
73-54הפועל חיפה6
75-64בית"ר ירושלים7
45-54עירוני ק"ש8
38-44בני סכנין9
313-84מכבי נתניה10
314-64מ.ס אשדוד11
316-44עירוני טבריה12
115-44מכבי בני ריינה13
011-44הפועל ירושלים14

כץ פרגן לאראל: פוטנציאל למאמן עתידי לנבחרת

בעלי הפועל חיפה שיבח את מאמנו: "חשבו שאני הולך להתאבדות עם מאמן צעיר, אבל לא חששתי לרגע". המאמן לשחקנים: "ממחר לחשוב רק על הפועל תל אביב"

|
גל אראל (עמרי שטיין)
גל אראל (עמרי שטיין)

הפועל חיפה רשמה אתמול (ראשון) משחק שהסב לה גאווה כשסיימה ב-1:1 בדרבי מול מכבי חיפה. מיד לאחר המשחק, כאשר השחקנים התכנסו בחדר ההלבשה, נכנס המאמן גל אראל לחדר , הודה להם על המאמץ הגדול שהשקיעו ואמר: "החל ממחר תעשו סוויץ’ ותתחילו לחשוב רק על הפועל תל אביב”. במסר זה ניתן אולי להבין את רוח המועדון מהרגע שאראל מונה לתפקיד המאמן. היו לא מעט אנשים שפקפקו בהחלטה של יואב כץ למנות את אראל כמאמן ראשי, בטח אחרי רוני לוי, אבל הבעלים לא חשש. 

“חשבו שאני הולך להתאבדות ואמרו לי שמדובר במאמן צעיר, כזה שלא אימן לבדו אפילו לא קבוצת נוער, אבל לא חששתי לרגע כי אני מכיר את גל אראל כשחקן, עם קור רוח, חזק נפשי ואחד שכל הזמן רק מחפש להשתדרג וללמוד. גל אחד שלא יסתנוור אחרי ניצחונות, הוא עם הרגלים על הקרקע. למעט מאוד מאמנים יש את האומץ להחליף בדקה ה-30 שני שחקנים ועוד את הקפטן שלו, אבל גל הולך עם האמת שלו ועם מה שהוא מאמין ולכן גם מצליח. אני חושב ומאמין שיש לנו מאמן שיכול להיות בעתיד פוטנציאל למאמן נבחרת", אמר כץ. 

גל אראל עצמו סיפר איך הכין מנטלית את הקבוצה לדרבי: “לפני שהגענו למפגש מול מכבי חיפה הם כבשו תשעה שערים וספגו אחד. דיברתי עם השחקנים ואמרתי להם שכל משחק שהיה השנה בין קבוצה של שם גדול עם קהל ותקציב גדול לבין קבוצה עם שם פחות סקסי הסתיים בארבע-חמש חתיכות. אמרתי לשחקנים שחשוב להוכיח שהפועל חיפה לא בליגה של הקטנות ושאנחנו מנסים לעשות דברים יפים ".

יואב כץ (עמרי שטיין)יואב כץ (עמרי שטיין)

על המשחק הקרוב, אמר: "הפועל תל אביב קבוצה מצוינת עם מאמן מצוין. כמו שהתכוננו למכבי חיפה, נעבוד קשה ונתכונן גם הפעם. ייאמר לזכות השחקנים שהם מיישמים את מה שאנחנו מבקשים מהם. המטרה שלנו זה לבוא לכל משחק ולהסתכל ליריבה בלבן של העיניים, בין אם זו מ.ס אשדוד או הפועל תל אביב”.

אחד מהשחקנים שהיו מהמצטיינים על המגרש, הקשר נאור סבג, סיכם: “יש תחושות מעורבות. לצד תחושה שיכולנו להוציא ניצחון אנחנו מבינים שהיה משחק קשה ושקול”.

שחקני הפועל חיפה חוגגים (שחר גרוס)שחקני הפועל חיפה חוגגים (שחר גרוס)
הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהרקולס ההודי הוא כנראה האיש החזק בעלם
הרקולס ההודי שובר עוד שיא מטורף של עוצמהנגןפדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מיד
פדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מידנגןאיך הוא חי? שבר שיא בלא לנשום מתחת למים
איך הוא שרד? שבר שיא בלא לנשום מתחת למיםנגןהילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכות
הילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכות
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */