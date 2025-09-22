יום שני, 22.09.2025 שעה 10:26
ליגה ספרדית 25-26
152-105ריאל מדריד1
133-165ברצלונה2
104-105ויאריאל3
107-85אספניול4
94-75אלצ'ה5
97-96בטיס6
96-65אתלטיק בילבאו7
97-65חטאפה8
78-95סביליה9
75-55אלאבס10
78-65ולנסיה11
65-65אתלטיקו מדריד12
64-45אוססונה13
56-55ראיו וייקאנו14
57-56סלטה ויגו15
49-95לבאנטה16
38-15אוביידו17
29-55ריאל סוסיאדד18
210-55מיורקה19
115-25ג'ירונה20

היריבות של בארסה לא יודעות מאיפה זה יבוא להן

פודקאסט ברצלונה סוגר שבוע: רצף הכיבושים המשוגע, רשפורד הגיע, פראן לא עוצר, השף ראפיניה, אולמו טיים, בין פדרי למסי, כדור הזהב והבית. האזינו

שחקני ברצלונה חוגגים (IMAGO)
שחקני ברצלונה חוגגים (IMAGO)

לאחר שחגגה ניצחון ראשון בליגת האלופות על ניוקאסל, ברצלונה חזרה לאצטדיון יוהאן קרויף וטיילה מול חטאפה בדרך ל-0:3. אורי רייך, עמית לוינטל ודויד מילמן מסכמים בפודקאסט בארסה את שני המשחקים ומתכוננים להמשך השבוע העמוס.

מה בתפריט: רצף הכיבושים ההיסטורי תחת האנזי פליק נמשך, הקטאלונים הפכו משחק מוקש למשחק אימון, הגיוון בסגנון השערים והכובשים השונים, הנתונים החריגים של פראן טורס ב-2025 וההשוואה לרוברט לבנדובסקי, השף ראפיניה עם מספרים שמתקרבים למוסרים הכי גדולים ביבשת ודני אולמו עם היסטוריה פרטית ובישול שטומן בחובו את כל היכולות שיש לו בראש וברגליים.

וגם: הציטוטים יוצאי הדופן  של שחקני ניוקאסל בתום המפגש עם ברצלונה, המופע של רשפורד עם שני שערים שונים ומיוחדים, ההשתלבות המהירה כל כך של ז’ואן גרסיה, דל”פ על דקו, מי צריך לזכות בכדור הזהב ומי יקבל אותו בטקס בפאריס, הסיכויים למעידה מול אוביידו ושאלת השאלות – איפה ישוחק משחק הבית הבא?

