היריבות של בארסה לא יודעות מאיפה זה יבוא להן

לאחר שחגגה ניצחון ראשון בליגת האלופות על ניוקאסל, ברצלונה חזרה לאצטדיון יוהאן קרויף וטיילה מול חטאפה בדרך ל-0:3. אורי רייך, עמית לוינטל ודויד מילמן מסכמים בפודקאסט בארסה את שני המשחקים ומתכוננים להמשך השבוע העמוס.

מה בתפריט: רצף הכיבושים ההיסטורי תחת האנזי פליק נמשך, הקטאלונים הפכו משחק מוקש למשחק אימון, הגיוון בסגנון השערים והכובשים השונים, הנתונים החריגים של פראן טורס ב-2025 וההשוואה לרוברט לבנדובסקי, השף ראפיניה עם מספרים שמתקרבים למוסרים הכי גדולים ביבשת ודני אולמו עם היסטוריה פרטית ובישול שטומן בחובו את כל היכולות שיש לו בראש וברגליים.

וגם: הציטוטים יוצאי הדופן של שחקני ניוקאסל בתום המפגש עם ברצלונה, המופע של רשפורד עם שני שערים שונים ומיוחדים, ההשתלבות המהירה כל כך של ז’ואן גרסיה, דל”פ על דקו, מי צריך לזכות בכדור הזהב ומי יקבל אותו בטקס בפאריס, הסיכויים למעידה מול אוביידו ושאלת השאלות – איפה ישוחק משחק הבית הבא?