יום שני, 22.09.2025 שעה 01:12
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
124-194הפועל ב"ש1
122-144מכבי ת"א2
107-134הפועל ת"א3
82-104מכבי חיפה4
76-94הפועל פ"ת5
73-54הפועל חיפה6
75-64בית"ר ירושלים7
45-54עירוני ק"ש8
38-44בני סכנין9
313-84מכבי נתניה10
314-64מ.ס אשדוד11
316-44עירוני טבריה12
115-44מכבי בני ריינה13
011-44הפועל ירושלים14

מכבי חיפה נפלה במלכודת של הפועל חיפה בדרבי

פוד הירוקים מסכם דרבי: הטעויות של פלורס, מרכז השדה הפרוץ והלחץ לקראת מכבי ת"א וב"ש. וגם: מי חייב תמלוגים לפודקאסט על השיר של עיסאת? האזינו

|
דולב חזיזה מתוסכל (עמרי שטיין)
דולב חזיזה מתוסכל (עמרי שטיין)

לסיטואציה הזו אף אחד לא רצה להגיע. אחרי ארבעה מחזורים מכבי חיפה נמצאת בפער של ארבע נקודות משתי המוליכות הפועל באר שבע ומכבי תל אביב - ובקרוב היא תפגוש את שתיהן בזו אחר זו, אחרי איבוד הנקודות אמש (ראשון) בדרבי שהסתיים ב-1:1 באצטדיון סמי עופר.

אחרי המחמאות שקיבל על ניהול המשחק הקודם, הפעם דייגו פלורס טעה בניהול המשחק ובחילופים. מכבי חיפה נפלה למלכודת שטמנה לה הפועל, מתיאס נהואל היה חלש ולא הוחלף, והמאמן החליט להשאיר את הקבוצה ללא מנהיגים שיובילו לניצחון בדקות הסיום.

פודקאסט מכבי חיפה ב-ONE עם אסי ממן, גידי ליפקין ועמיר יניב מסכמים את המשחק שהסתיים בתיקו: מה עושים עם מרכז השדה הפרוץ והאם זה אומר שמתיאס נהואל לא יפתח בהרכב במשחקים הבאים, סטיוארט ממשיך לכבוש אבל הוחלף בדקות הסיום, יילה באטי נרדם בשמירה, ולמרות הכל מחמאות לסק וירמקוב.

הקבוצה עדיין לא מוכנה, מעטים השחקנים שמייצרים מספרים בהתקפה ולכן סוף פודגוראנו מקבל את הבמה, איבוד הנקודות היקרות בשניים מארבעת מחזורי הפתיחה מכניס לחץ למערכת כך שהקבוצה מגיעה עם הגב אל הקיר למפגשים מול הפועל באר שבע ומכבי תל אביב. סיום חלון ההעברות הביא ראיונות מעניינים, וגם: מי חייב תמלוגים לפודקאסט על השיר של ליסאב עיסאת?

הוספת תגובה



טוען תגובות...
