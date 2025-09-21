יום ראשון, 21.09.2025 שעה 23:46
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
124-194הפועל ב"ש1
122-144מכבי ת"א2
107-134הפועל ת"א3
82-104מכבי חיפה4
76-94הפועל פ"ת5
73-54הפועל חיפה6
75-64בית"ר ירושלים7
45-54עירוני ק"ש8
38-44בני סכנין9
313-84מכבי נתניה10
314-64מ.ס אשדוד11
316-44עירוני טבריה12
115-44מכבי בני ריינה13
011-44הפועל ירושלים14

"משחק הקרבה טוב, לא מאמין בכדורגל נסוג"

גל אראל מאמן הפועל חיפה סיכם את ה-1:1 בדרבי מול מכבי חיפה: "לפעמים צריך לסבול בשביל תוצאה. יודע איזו קבוצה אני רוצה לראות פה". וגם: יואב כץ

|
גל אראל (עמרי שטיין)
גל אראל (עמרי שטיין)

אחרי שני ניצחונות רצופים על בני סכנין והפועל ירושלים, הפועל חיפה נעצרה היום (ראשון) בסמי עופר עם 1:1 בדרבי מול מכבי חיפה. בסיום, גל אראל מאמן האדומים התייחס להתמודדות.

“משחק מלא באמוציות, חייב להגיד מילה טובה לשחקנים. משחק הקרבה טוב, החמצנו 3 מצבים מתוך תיבת החמש, אבל הרבה מילים טובות לשחקנים. פתחנו לא טוב, הרגשתי שהקבוצה מאבדת ביטחון. לא תוכנית המשחק שרציתי, והייתי חייב להגיב. אף פעם לא נחמד להתחלף בדקה 20, אבל אני שמח שמי שנכנס הביא לשינוי”.

“רציתי שנשחק כדורגל טוב ונלחץ גבוה, ובתחושה שלי הרגשתי שהלכנו אחורה. לא מאמין בכדורגל נסוג, אבל לפעמים צריך לסבול בשביל להביא תוצאה. הפנים כבר קדימה ליום שבת – הפועל ת”א בחוץ. דווקא עם החבר’ה ששיחקתי הכי קל לי, נותן כבוד ומקבל בחזרה. בסוף הם מבינים שאני רוצה להצליח, שחקנים עם ניסיון שאוהבים את המועדון”.

“עזבו אותנו 12 שחקנים מצוינים, ולקח קצת זמן עד שהבאנו שחקנים. משחקים עם הלחץ, זה המקצוע שבחרנו. הבנתי את הביקורות והקהל, אבל תמיד ידעתי איזה הפועל חיפה אני רוצה לראות. רוצה להגיד מילה טובה ליואב כץ, אנחנו בקשר כל יום. הפועל חיפה תהיה קבוצה טובה וממושמעת”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהרקולס ההודי הוא כנראה האיש החזק בעלם
הרקולס ההודי שובר עוד שיא מטורף של עוצמהנגןפדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מיד
פדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מידנגןאיך הוא חי? שבר שיא בלא לנשום מתחת למים
איך הוא שרד? שבר שיא בלא לנשום מתחת למיםנגןהילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכות
הילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכות
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */