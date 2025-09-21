"משחק הקרבה טוב, לא מאמין בכדורגל נסוג"

אחרי שני ניצחונות רצופים על בני סכנין והפועל ירושלים, הפועל חיפה נעצרה היום (ראשון) בסמי עופר עם 1:1 בדרבי מול מכבי חיפה. בסיום, גל אראל מאמן האדומים התייחס להתמודדות.

“משחק מלא באמוציות, חייב להגיד מילה טובה לשחקנים. משחק הקרבה טוב, החמצנו 3 מצבים מתוך תיבת החמש, אבל הרבה מילים טובות לשחקנים. פתחנו לא טוב, הרגשתי שהקבוצה מאבדת ביטחון. לא תוכנית המשחק שרציתי, והייתי חייב להגיב. אף פעם לא נחמד להתחלף בדקה 20, אבל אני שמח שמי שנכנס הביא לשינוי”.

“רציתי שנשחק כדורגל טוב ונלחץ גבוה, ובתחושה שלי הרגשתי שהלכנו אחורה. לא מאמין בכדורגל נסוג, אבל לפעמים צריך לסבול בשביל להביא תוצאה. הפנים כבר קדימה ליום שבת – הפועל ת”א בחוץ. דווקא עם החבר’ה ששיחקתי הכי קל לי, נותן כבוד ומקבל בחזרה. בסוף הם מבינים שאני רוצה להצליח, שחקנים עם ניסיון שאוהבים את המועדון”.

“עזבו אותנו 12 שחקנים מצוינים, ולקח קצת זמן עד שהבאנו שחקנים. משחקים עם הלחץ, זה המקצוע שבחרנו. הבנתי את הביקורות והקהל, אבל תמיד ידעתי איזה הפועל חיפה אני רוצה לראות. רוצה להגיד מילה טובה ליואב כץ, אנחנו בקשר כל יום. הפועל חיפה תהיה קבוצה טובה וממושמעת”.