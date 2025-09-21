ובמקום השני: 0:1 חשוב לדורטמונד על וולפסבורג

המחזור הרביעי של הבונדסליגה הגרמנית נמשך אתמול (ראשון) כאשר במוקד היה הניצחון של דורטמונד 0:1 על וולפסבורג. מוקדם יותר, באייר לברקוזן ובורוסיה מנשנגלדבאך נפרדו ב-1:1. במשחק נוסף, אוניון ברלין ניצחה 3:4 את איינטרכט פרנקפורט.

ברוסיה דורטמונד – וולפסבורג 0:1

אחרי ה-4:4 המשוגע נגד יובנטוס בליגת האלופות באמצע השבוע, הצהובים-שחורים חזרו לליגה המקומית בה הם עושים עבודה לא רעה בכלל עד כה, וניצחו את וולפסבורג משער בודד של קארים אדיימי בדקה ה-20. מדובר בשלוש נקודות חשובות לניקו קובאץ’ שממקמות אותו במקום השני, אחרי באיירן מינכן.

באייר לברקוזן – בורוסיה מנשנגלדבאך 1:1

אחרי ה-2:2 באמצע השבוע מול קופנהאגן בליגת האלופות, באייר לברקוזן שוב לא הרשימה, וממשיכה לגמגם גם אחרי פיטוריו של אריק טן האח. מאליק טילמן העלה אותה ליתרון בדקה ה-70, אך בתוך תוספת הזמן האריס טבקוביץ’ איזן את התוצאה.

איינטרכט פרנקפורט – אוניון ברלין 3:4

בתום משחק משוגע, הקבוצה מבירת גרמניה רשמה את ניצחון הבכורה שלה העונה. מנגד, פרנקפורט, שהגיעה במומנטום אחרי ה-1:5 על גלאטסראיי באמצע השבוע בליגת האלופות, נעצרה. אוליבר בורק כבש שלושער גדול עבור המנצחת ואיליאס אנסה כבש את השער הנוסף, כשאת כל השערים בישל אנדריי איליץ’. בצד השני, נתניאל בראון, קאן ילמאז וג’ונתן בורקדט (פנדל) כבשו.