יום רביעי, 24.09.2025 שעה 01:20
ספורט אחר  >> כדוריד

ישראל זכתה לתמיכה בקונגרס הכדוריד האירופי

יו"ר ומנכ"ל איגוד הכדוריד הישראלי לקחו חלק בקונגרס השנתי, וזכו לתמיכה רחבה מהמדינות המשתתפות כולל ספרד וטורקיה. שלמה כהן נבחר לוועדת המשמעת

עידן מזרחי יו״ר האיגוד ומיכאל וידרר - יו״ר האיגוד האירופי EHf (איגוד הכדוריד)
יו”ר איגוד הכדוריד עידן מזרחי והמנכ”ל שי סימון ביקרו בסוף השבוע האחרון בעיר אנדאו שבאוסטריה ולקחו חלק בקונגרס השנתי של איגוד הכדוריד האירופי. במהלך הכנס, נבחר גם נציג ישראלי למוסדות הארגון.

נציגי איגוד הכדוריד קיבלו תמיכה רחבה מנציגי המדינות המשתתפות, גם מנציגי ספרד וטורקיה, כאשר ההישג הגדול ביותר הוא בחירתו המחודשת של שלמה כהן לוועדת המשמעת והרגולציה. כהן קיבל ברוב קולות, יותר מכל אחד מבין 12 המועמדים, כאשר לא פחות מ-44 חברים בחרו בו מתוך 47 בעלי זכות הצבעה, כולל הנציג הטורקי שנכח בהצבעה. 

מעבר לזה, מדינות רבות הציעו לארח את נבחרות ישראל בגילים השונים למשחקי הכנה לקראת הטורנירים הבינלאומיים הצפויים להם.

נשיא ההתאחדות הספרדית הבהיר כי הוא כלל לא מזדהה עם מה שאמרו פוליטיקאים במדינתו בנוגע לישראל, שהוא תומך נלהב של הכדוריד הישראלי ומחכה למפגש עם נבחרת הנשים הישראלית בחודש הבא. נציגי מדינות נוספות כמו קפריסין, בולגריה, גאורגיה, פורטוגל, אלבניה ושווייץ, הציעו שיתופי פעולה ונרקמו קשרים חדשים.

יו”ר האיגוד, עידן מזרחי, אמר לאחר הקונגרס: “אני גאה מאוד על ההישגים שלנו במפגש עם ראשי הכדוריד האירופי. אחרי ששמענו על הנעשה בענפים אחרים, הופתענו לטובה מהיחס החם של הענף ביבשת כולה. לקבל מחמאות כאלו מנשיאי התאחדות הכדוריד הספרדי והגרמני, מעצמות כדוריד מהגדולות בעולם, זה הדבר החם ביותר שיכולנו לקבל כישראלים בימים אלו.

“אני מאמין שבזכות המפגשים האלו, נשיג משחקי אימון נהדרים עבור הנבחרות שלנו, מה שיסייע להן בטורנירים שמחכים בקרוב. היה לי גם מפגש נהדר עם נשיא ההתאחדות האירופית מיכאל וידרר, שאמר מילים חמות מאוד על הכדוריד הישראלי ועל המדינה שלנו. בימים כאלו לייצג את המדינה זה כבוד גדול ולשמוע את הדברים ששמענו מראשי הענף באירופה זה כבוד עוד יותר גדול. אני מאמין שהענף שלנו בדרך לימים יפים והישגים גדולים”.

