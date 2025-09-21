יום ראשון, 21.09.2025 שעה 22:40
124-194הפועל ב"ש1
122-144מכבי ת"א2
107-134הפועל ת"א3
71-93מכבי חיפה4
76-94הפועל פ"ת5
75-64בית"ר ירושלים6
62-43הפועל חיפה7
45-54עירוני ק"ש8
38-44בני סכנין9
313-84מכבי נתניה10
314-64מ.ס אשדוד11
316-44עירוני טבריה12
115-44מכבי בני ריינה13
011-44הפועל ירושלים14

המשטרה מנעה מאוהדי מכבי להגיע ליציעי הפועל

רגע לפני הדרבי החיפאי בסמי עופר, המשטרה חצצה בין אוהדי הירוקים שניסו להגיע ליציעי האדומים-שחורים ומנעה אירוע שיכול היה להתלקח לאלימות

|
אוהדי מכבי חיפה (פרטי)
אוהדי מכבי חיפה (פרטי)

שעה קלה לפני משחק הדרבי הערב (ראשון, 20:30) החלו התגרויות מצד מחנות האוהדים של הפועל ומכבי חיפה בסמי עופר, דבר שיכול היה לגלוש לאלימות.

מספר אוהדים של  מכבי חיפה ניסו להגיע ליציע האוהדים של הפועל וכאשר היה נראה שיצליחו לעשות זאת, הגיע כוח שיטור גדול שמנע מגע בין האוהדים והתלקחות. המשטרה חצצה בין המחנות והציבה כוח שיטור ביציע, על מנת למנוע כל חיכוך בין מחנות האוהדים.

המשטרה הודיעה כי היא עצרה הערב אוהד כדורגל החשוד בקטטה ובתקיפת מאבטח ואוהד נוסף שירד לכר הדשא במהלך המחצית באצטדיון ‘סמי עופר’. בהודעה נכתב: “במסגרת היערכות שוטרי מרחב כרמל במשחק הכדורגל שמתקיים הערב באצטדיון ‘סמי עופר’ בדרבי החיפאי עצרו השוטרים חשוד קטין במעורבות קטטה שפרצה ביציע ובחשד לתקיפת מאבטח.

“החשוד נעצר ולחובתו נרשם קנס על סך 500 ש"ח והוא והורחק ממגרשי הכדורגל למשך 60 ימים. השוטרים עצרו אוהד נוסף כבן 20 שבמהלך המחצית בחר בניגוד לחוק לרדת לכר הדשא. האוהד נעצר והורחק אף הוא ע"י המשטרה ממגרשי הספורט”.

