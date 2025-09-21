המשטרה מנעה מאוהדי מכבי להגיע ליציעי הפועל

שעה קלה לפני משחק הדרבי הערב (ראשון, 20:30) החלו התגרויות מצד מחנות האוהדים של הפועל ומכבי חיפה בסמי עופר, דבר שיכול היה לגלוש לאלימות.

מספר אוהדים של מכבי חיפה ניסו להגיע ליציע האוהדים של הפועל וכאשר היה נראה שיצליחו לעשות זאת, הגיע כוח שיטור גדול שמנע מגע בין האוהדים והתלקחות. המשטרה חצצה בין המחנות והציבה כוח שיטור ביציע, על מנת למנוע כל חיכוך בין מחנות האוהדים.

המשטרה הודיעה כי היא עצרה הערב אוהד כדורגל החשוד בקטטה ובתקיפת מאבטח ואוהד נוסף שירד לכר הדשא במהלך המחצית באצטדיון ‘סמי עופר’. בהודעה נכתב: “במסגרת היערכות שוטרי מרחב כרמל במשחק הכדורגל שמתקיים הערב באצטדיון ‘סמי עופר’ בדרבי החיפאי עצרו השוטרים חשוד קטין במעורבות קטטה שפרצה ביציע ובחשד לתקיפת מאבטח.

“החשוד נעצר ולחובתו נרשם קנס על סך 500 ש"ח והוא והורחק ממגרשי הכדורגל למשך 60 ימים. השוטרים עצרו אוהד נוסף כבן 20 שבמהלך המחצית בחר בניגוד לחוק לרדת לכר הדשא. האוהד נעצר והורחק אף הוא ע"י המשטרה ממגרשי הספורט”.