יום ראשון, 21.09.2025 שעה 21:31
ליגה ספרדית 25-26
152-105ריאל מדריד1
103-134ברצלונה2
104-105ויאריאל3
107-85אספניול4
94-75אלצ'ה5
97-96בטיס6
94-64חטאפה7
96-65אתלטיק בילבאו8
78-95סביליה9
75-55אלאבס10
78-65ולנסיה11
65-65אתלטיקו מדריד12
64-45אוססונה13
56-55ראיו וייקאנו14
57-56סלטה ויגו15
49-95לבאנטה16
38-15אוביידו17
29-55ריאל סוסיאדד18
210-55מיורקה19
115-25ג'ירונה20

אולמו, כריסטנסן ופראן בהרכב בארסה לחטאפה

ראפיניה ולבנדובסקי ישלימו את ההתקפה של פליק ב-22:00 (חי בערוץ ONE), קונדה, גרסיה ומרטין את חוליית ההגנה. דה יונג ופדרי בקישור של הקטלונים

|
דני אולמו (רויטרס)
דני אולמו (רויטרס)

אחרי 1:2 חשוב ולא פשוט בכלל על ניוקאסל במסגרת המחזור הראשון של ליגת האלופות, ברצלונה תחזור לזירה המקומית כשתארח את חטאפה הערב (ראשון, 22:00) במסגרת המחזור החמישי בליגה הספרדית. המטרה של האנזי פליק וחניכיו – להתקרב שוב לריאל מדריד.

הרכב ברצלונה: ז’ואן גרסיה, ז’ול קונדה, אריק גרסיה, אנדראס כריסטנסן, ג’רארד מרטין, פרנקי דה יונג, פדרי, ראפיניה, דני אולמו, פראן טורס ורוברט לבנדובסקי.

לפני משחק החוץ באנגליה בצ’מפיונס, בארסה כתשה את ולנסיה עם 0:6 מהדהד שבו פרמין לופס, רוברט לבנדובסקי וראפיניה השלימו צמדים. הקטלונים מצפים כאמור להמשיך באותה מגמה, בטח כשהבלאנקוס מושלמים בפסגה ותפיסת מרחק מהם בשלב כזה של העונה עלול לסבך את הדברים.

האנזי פליק (IMAGO)האנזי פליק (IMAGO)

מנגד, האורחת מגיעה גם היא על רקע ניצחון בזכות 0:2 על אוביידו, כשהיא עם תשע נקודות בקופה (נקודה פחות מהבלאוגרנה). המשמעות? הפתעה והחבורה של חוסה בורדלאס תעקוף את האדומים-כחולים בטבלה.

המשחק הקודם בין הקבוצות בעונה שעברה נגמר ב-1:1 אצל חטאפה, ובפעם האחרונה שברצלונה אירחה – היא השיגה 0:1 קטן בלבד. למרות הרושם שלחבורה מקטלוניה הולך קשה מול היריבה הזו, הנתונים אומרים אחרת, לפחות כשזה אצל בארסה. הבלאוגרנה לא הפסידו ב-20 משחקיהם האחרונים בבית נגד חטאפה בלה ליגה.

