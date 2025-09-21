נהואל ואזולאי בהרכב מכבי חיפה מול הפועל חיפה

כשנקודה מפרידה ביניהן, מכבי חיפה והפועל חיפה ייפגשו הערב (ראשון) ב-20:30 לדרבי עירוני ראשון לעונה, כששתיהן יחפשו להמשיך בכושר הטוב. לקראת המשחק, ההרכבים כבר פורסמו.

הרכב מכבי חיפה: גיאורגי ירמקוב, יילה בטאי, עבדולאי סק, שון גולדברג, פייר קורנו, עלי מוחמד, איתן אזולאי, מתיאס נהואל, דולב חזיזה, סוף פודגוראנו וטרבינטה סטיוארט.

הרכב הפועל חיפה: ניב אנטמן, דור מלול, ג’ורג’ דיבה, ברונו רמירז, סאנה גומז, רוי נאווי, לארי אנגולו, נאור סבג, רג’יס אנדו, רועי זיקרי וג’בון איסט.

ג'בון איסט (חג'אג' רחאל)

מצד אחד, הקבוצה של דייגו פלורס פתחה בצורה מרשימה את העונה בליגת העל. מלבד תיקו מאופס מול בית”ר ירושלים, היא ניצחה את שני משחקיה בהפרש של ארבעה שערים – 1:5 מול אשדוד ו-0:4 מול ריינה, כשכעת היא תנסה להמשיך במומנטום.

מנגד, הפועל חיפה התאוששה מהפסד בפתיחת העונה וכבר נמצאת עם שש נקודות אחרי שלושה מחזורים. היא גברה 1:2 על הפועל ירושלים, ובמחזור האחרון ניצחה 0:2 את בני סכנין. היא ביצעה שינוי אחד בלבד בהרכב מהמשחק הקודם כשיונתן פרבר הוחלף על ידי רג’יס אנדו.