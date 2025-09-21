יום ראשון, 21.09.2025 שעה 19:51
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
122-144מכבי ת"א1
107-134הפועל ת"א2
93-163הפועל ב"ש3
71-93מכבי חיפה4
76-94הפועל פ"ת5
75-64בית"ר ירושלים6
62-43הפועל חיפה7
45-54עירוני ק"ש8
35-33בני סכנין9
313-84מכבי נתניה10
314-64מ.ס אשדוד11
316-44עירוני טבריה12
115-44מכבי בני ריינה13
011-44הפועל ירושלים14

נהואל ואזולאי בהרכב מכבי חיפה מול הפועל חיפה

הדרבי העירוני ייצא לדרך ב-20:30 ושתי הקבוצות מאמינות בהרכבים שהביאו להם את הכושר החיובי: גם חזיזה ופודגראנו ב-11, מלול, סבג ואיסט יפתחו מנגד

|
מתיאס נהואל ואיתן אזולאי (עמרי שטיין)
מתיאס נהואל ואיתן אזולאי (עמרי שטיין)

כשנקודה מפרידה ביניהן, מכבי חיפה והפועל חיפה ייפגשו הערב (ראשון) ב-20:30 לדרבי עירוני ראשון לעונה, כששתיהן יחפשו להמשיך בכושר הטוב. לקראת המשחק, ההרכבים כבר פורסמו.

הרכב מכבי חיפה: גיאורגי ירמקוב, יילה בטאי, עבדולאי סק, שון גולדברג, פייר קורנו, עלי מוחמד, איתן אזולאי, מתיאס נהואל, דולב חזיזה, סוף פודגוראנו וטרבינטה סטיוארט.

הרכב הפועל חיפה: ניב אנטמן, דור מלול, ג’ורג’ דיבה, ברונו רמירז, סאנה גומז, רוי נאווי, לארי אנגולו, נאור סבג, רג’יס אנדו, רועי זיקרי וג’בון איסט.

גג'בון איסט (חג'אג' רחאל)

מצד אחד, הקבוצה של דייגו פלורס פתחה בצורה מרשימה את העונה בליגת העל. מלבד תיקו מאופס מול בית”ר ירושלים, היא ניצחה את שני משחקיה בהפרש של ארבעה שערים – 1:5 מול אשדוד ו-0:4 מול ריינה, כשכעת היא תנסה להמשיך במומנטום.

מנגד, הפועל חיפה התאוששה מהפסד בפתיחת העונה וכבר נמצאת עם שש נקודות אחרי שלושה מחזורים. היא גברה 1:2 על הפועל ירושלים, ובמחזור האחרון ניצחה 0:2 את בני סכנין. היא ביצעה שינוי אחד בלבד בהרכב מהמשחק הקודם כשיונתן פרבר הוחלף על ידי רג’יס אנדו.

