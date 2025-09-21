יום ראשון, 21.09.2025 שעה 19:40
כדורגל עולמי  >> ליגה אנגלית
ליגה אנגלית 25-26
155-115ליברפול1
103-105טוטנהאם2
105-65בורנמות'3
91-94ארסנל4
92-65קריסטל פאלאס5
85-105צ'לסי6
84-65סנדרלנד7
85-65פולהאם8
75-65אברטון9
78-65מנצ'סטר יונייטד10
77-45לידס11
64-84מנצ'סטר סיטי12
63-35ניוקאסל13
58-65ברייטון14
59-55נוטינגהאם פורסט15
48-55ברנלי16
410-65ברנטפורד17
35-15אסטון וילה18
313-55ווסטהאם19
012-35וולבס20

אסטון וילה נפרדה ב-1:1 מאכזב נגד סנדרלנד

החבורה של אמרי עדיין ללא ניצחון העונה לאחר חמישה מחזורים, אחרי שנפרדה בחלוקת נקודות נגד עשרה שחקנים של העולה החדשה. 0:0 לניוקאסל ובורנמות'

|
אונאי אמרי מתוסכל (רויטרס)
אונאי אמרי מתוסכל (רויטרס)

המחזור החמישי בליגה האנגלית נמשך היום (ראשון), כשרגע לפני המנה העיקרית בדמות ארסנל נגד מנצ’סטר סיטי, קיבלנו שני משחקים. במוקד – אסטון וילה המשיכה לאכזב אחרי 1:1 נגד עשרה שחקנים של סנדרלנד. במשחק השני, בורנמות’ נפרדה ב-0:0 עם ניוקאסל.

אסטון וילה – סנדרלנד 1:1 

החבורה של אונאי אמרי המשיכה בפתיחת העונה הרעה שלה, ואחרי שלא ניצחה בארבעת המחזורים הראשונים, בהם גם לא כבשה שער אחד, היא קיבלה הזדמנות לשנות את התמונה נגד העולה החדשה.

ריינילדו מנדווה הורחק אצל האורחת כבר בדקה ה-34, אך הסגולים לא הצליחו לנצל את זה, כשגעם כשעלו ליתרון משער של מאטי קאש, ספגו את השוויון אחרי שמונה דקות בלבד משער של ווילסון איסידור. וילה מתחת לקו האדום עם שלוש נקודות מ-15, סנדרלנד יכולה להיות מרוצה עם שמונה מ-15.

אולי ווטקינס (רויטרס)אולי ווטקינס (רויטרס)

בורנמות’ – ניוקאסל 0:0

שתי הקבוצות הגיעו אחרי ניצחון במחזור הקודם, ורצולהמשיך במומנטום. הדובדבנים, שפתחו נהדר את העונה, קיוו להיצמד לפסגה, אך לא מצאו את הרשת. המגפייז גם הם התקשו והמשחק הסתיים בתיקו ללא שערים וחלוקת נקודות מוצדקת.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהרקולס ההודי הוא כנראה האיש החזק בעלם
הרקולס ההודי שובר עוד שיא מטורף של עוצמהנגןפדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מיד
פדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מידנגןאיך הוא חי? שבר שיא בלא לנשום מתחת למים
איך הוא שרד? שבר שיא בלא לנשום מתחת למיםנגןהילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכות
הילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכות
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */