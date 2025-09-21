יום ראשון, 21.09.2025 שעה 19:53
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
122-144מכבי ת"א1
107-134הפועל ת"א2
93-163הפועל ב"ש3
71-93מכבי חיפה4
76-94הפועל פ"ת5
75-64בית"ר ירושלים6
62-43הפועל חיפה7
45-54עירוני ק"ש8
35-33בני סכנין9
313-84מכבי נתניה10
314-64מ.ס אשדוד11
316-44עירוני טבריה12
115-44מכבי בני ריינה13
011-44הפועל ירושלים14

"מכה קשה": שון וייסמן נפצע בכתפו והוחלף

דווקא אחרי שפתח נפלא את הקדנציה בבלאו וייס לינץ, החלוץ נפצע בכתפו והוחלף בדקה ה-35 בדרבי מול לאסק. 69 דקות לחלאילי, לאיוס כבש בדקה הראשונה

|
שון וייסמן (IMAGO)
שון וייסמן (IMAGO)

דווקא לאחר שפתח את הקדנציה שלו בבלאו וייס לינץ בצורה מושלמת עם צמד ובישול במשחקו הראשון, שון וייסמן נפצע היום (ראשון) בכתפו ונאלץ לרדת מהדשא כבר בדקה ה-35 בדרבי מול לאסק לינץ במסגרת המחזור השביעי של העונה בליגה האוסטרית. 

ב”סקיי אוסטריה” כתבו: “מכה קשה ל־FC בלאו-ווייס לינץ'! הרכש החדש ומלך השערים שון וייסמן כנראה סבל מפציעה בכתף בדרבי של לינץ'”. אגב, בסיום, קבוצתו הפסידה 2:0. 

# ביוון, הישאם לאיוס המשיך בכושר הנהדר בו הוא נמצא כשמצא את הרשת במדי קבוצתו, לבאדיקוס, כבר בדקה הראשונה במשחק הליגה נגד אופי כרתים. מי שבישל לו היה אקס הפועל תל אביב והפועל חיפה, אלן א’וזבולט. בהגנה, ג’ואל אבו חנא פתח. הצמד יצא במחצית השנייה, כשאבו חנא הוחלף עם החזרה מההפסקה, ולאיוס פינה את מקומו בדקה ה-59.

# בבלגיה, ענאן חלאילי ואוניון סן ז’ילואז ממשיכים לנצח. הפעם, הישראלי, שפתח בהרכב והשלים 69 דקות וקובצתו, ניצחו 1:2 את גנק ושמרו על פסגת הטבלה, כשהם עם שישה ניצחונות ושתי תוצאות תיקו בשמונת המחזורים הראשונים של העונה. 

# בסין, יהב גורפינקל שיחק 90 דקות ב-1:1 של שנדו, שנותרה במקום הראשון בטבלה חמישה מחזורים לסיום העונה. 

# השוער ניתאי גרייס, הנציג הישראלי בליגה השנייה בפורטוגל, פתח לראשונה העונה בשער קבוצתו אוליביירנסה במשחק גביע, נקלע לפיגור מוקדם אחרי שקבוצתו נותרה בעשרה שחקנים מול דספורטיבו מונאקו, אך חבריו דאגו למהפך וניצחון 1:3.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהרקולס ההודי הוא כנראה האיש החזק בעלם
הרקולס ההודי שובר עוד שיא מטורף של עוצמהנגןפדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מיד
פדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מידנגןאיך הוא חי? שבר שיא בלא לנשום מתחת למים
איך הוא שרד? שבר שיא בלא לנשום מתחת למיםנגןהילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכות
הילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכות
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */