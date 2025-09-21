"מכה קשה": שון וייסמן נפצע בכתפו והוחלף

דווקא לאחר שפתח את הקדנציה שלו בבלאו וייס לינץ בצורה מושלמת עם צמד ובישול במשחקו הראשון, שון וייסמן נפצע היום (ראשון) בכתפו ונאלץ לרדת מהדשא כבר בדקה ה-35 בדרבי מול לאסק לינץ במסגרת המחזור השביעי של העונה בליגה האוסטרית.

ב”סקיי אוסטריה” כתבו: “מכה קשה ל־FC בלאו-ווייס לינץ'! הרכש החדש ומלך השערים שון וייסמן כנראה סבל מפציעה בכתף בדרבי של לינץ'”. אגב, בסיום, קבוצתו הפסידה 2:0.

# ביוון, הישאם לאיוס המשיך בכושר הנהדר בו הוא נמצא כשמצא את הרשת במדי קבוצתו, לבאדיקוס, כבר בדקה הראשונה במשחק הליגה נגד אופי כרתים. מי שבישל לו היה אקס הפועל תל אביב והפועל חיפה, אלן א’וזבולט. בהגנה, ג’ואל אבו חנא פתח. הצמד יצא במחצית השנייה, כשאבו חנא הוחלף עם החזרה מההפסקה, ולאיוס פינה את מקומו בדקה ה-59.

# בבלגיה, ענאן חלאילי ואוניון סן ז’ילואז ממשיכים לנצח. הפעם, הישראלי, שפתח בהרכב והשלים 69 דקות וקובצתו, ניצחו 1:2 את גנק ושמרו על פסגת הטבלה, כשהם עם שישה ניצחונות ושתי תוצאות תיקו בשמונת המחזורים הראשונים של העונה.

# בסין, יהב גורפינקל שיחק 90 דקות ב-1:1 של שנדו, שנותרה במקום הראשון בטבלה חמישה מחזורים לסיום העונה.

# השוער ניתאי גרייס, הנציג הישראלי בליגה השנייה בפורטוגל, פתח לראשונה העונה בשער קבוצתו אוליביירנסה במשחק גביע, נקלע לפיגור מוקדם אחרי שקבוצתו נותרה בעשרה שחקנים מול דספורטיבו מונאקו, אך חבריו דאגו למהפך וניצחון 1:3.