ליגה ספרדית 25-26
152-105ריאל מדריד1
103-134ברצלונה2
104-105ויאריאל3
107-85אספניול4
97-96בטיס5
94-64חטאפה6
96-65אתלטיק בילבאו7
78-95סביליה8
75-55אלאבס9
78-65ולנסיה10
64-64אלצ'ה11
64-45אוססונה12
54-54אתלטיקו מדריד13
56-55ראיו וייקאנו14
57-56סלטה ויגו15
49-95לבאנטה16
37-14אוביידו17
29-55ריאל סוסיאדד18
19-44מיורקה19
115-25ג'ירונה20

1:1, מישהו? סלטה ויגו וראיו נפרדו בתיקו

התכולים סיימו בתיקו עם שער אחד לכל קבוצה בפעם החמישית ברצף, והם עדיין ללא ניצחון העונה. הקבוצה מדרום מדריד גם עדיין ללא 3 נק' ביתיות בליגה

שחקני ראיו וייקאנו וסלטה ויגו נאבקים (La Liga)
שחקני ראיו וייקאנו וסלטה ויגו נאבקים (La Liga)

המחזור החמישי בספרד נמשך היום (ראשון), כשבמשחק המוקדם ראיו וייקאנו אירחה את סלטה ויגו, כששתי הקבוצות נפרדו ב-1:1. בהמשך היום אתלטיקו מדריד תצא למשחק חוץ לא פשוט נגד מיורקה והעולות החדשות אלצ’ה ואוביידו ייפגשו לקרב תחתית לוהט.

ראיו וייקאנו – סלטה ויגו 1:1

הקבוצה מדרום מדריד הגיעה למשחק במומנטום רע, אחרי שהפסידה 2:0 לאוססונה בשבוע שעבר. מנגד, האורחת, שהגיעה אחרי ארבע תוצאות רצופות של 1:1, קיוותה לסיים עם זה ולהשיג היום את הניצחון הראשון של בליגה העונה. זה כאמור לא קרה, אחרי שנפרדה עם ראיו באותה תוצאה בדיוק, כשבורחה איגלסיאס העלה אותה ליתרון עם פתיחת המחצית השנייה, אבל חורחה דה פרוטוס השווה בדקה ה-65 וקבע את תוצאת המשחק.

