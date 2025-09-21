1:1, מישהו? סלטה ויגו וראיו נפרדו בתיקו

המחזור החמישי בספרד נמשך היום (ראשון), כשבמשחק המוקדם ראיו וייקאנו אירחה את סלטה ויגו, כששתי הקבוצות נפרדו ב-1:1. בהמשך היום אתלטיקו מדריד תצא למשחק חוץ לא פשוט נגד מיורקה והעולות החדשות אלצ’ה ואוביידו ייפגשו לקרב תחתית לוהט.

ראיו וייקאנו – סלטה ויגו 1:1

הקבוצה מדרום מדריד הגיעה למשחק במומנטום רע, אחרי שהפסידה 2:0 לאוססונה בשבוע שעבר. מנגד, האורחת, שהגיעה אחרי ארבע תוצאות רצופות של 1:1, קיוותה לסיים עם זה ולהשיג היום את הניצחון הראשון של בליגה העונה. זה כאמור לא קרה, אחרי שנפרדה עם ראיו באותה תוצאה בדיוק, כשבורחה איגלסיאס העלה אותה ליתרון עם פתיחת המחצית השנייה, אבל חורחה דה פרוטוס השווה בדקה ה-65 וקבע את תוצאת המשחק.