הדרבי שלה: פלגריני העניק לרומא 0:1 על לאציו

המחזור הרביעי בליגה האיטלקית המשיך היום (ראשון), כשבמשחק המוקדם לאציו אירחה את רומא לדרבי לוהט באולימפיקו. הנשרים רצו להתרומם עם ניצחון יוקרתי על היריבה הגדולה, אך ספגו הפסד 1:0 ביתי מרגליו של לורנצו פלגריני.במשחקים נוספים, אטאלנטה חגגה עם 0:3 על טורינו, בעוד קרמונזה ופארמה רשמו 0:0.

לאציו – רומא 1:0

שתי הקבוצות הגיעו אחרי הפסדים, המארחת לססואלו והאורחת לטורינו. אך ג'יאלארוסי היו היחידים שהצליחו להתאושש, ולאסוף שלוש נקודות חשובות ששומרות אותם בתמונת הצמרת בסרייה א’. טעות בחלק האחורי של לאציו עם איבוד כדור מיותר, הובילה את סולה לבשל לפלגריני את הגול היחיד בהתמודדות (38’). אצל ג'יאן פיירו גספריני, קונסטנטינוס צימיקאס עלה לבכורה בדקה ה-81. הצרות של לאציו גדלו בדקה ה-85, כשרדה בלהיינה דרך בגסות על מאנו קונה וקיבל את הכרטיס האדום.

לורנצו פלגריני מאושר (IMAGO)

טורינו – אטאלנטה 3:0

לאחר ניצחון הבכורה שלה במחזור שעבר, החבורה מברגמו נותרה בלתי מנוצחת העונה בליגה בתום ארבעה מחזורים. יכולת התקפית אדירה בתוך שמונה דקות במחצית הראשונה קבעה יתרון 0:3 עם הירידה להפסקה. השטף התחיל בדקה ה-30, כשניקולה קרסטוביץ' כבש ראשון, והשלים צמד שמונה דקות לאחר מכן. בתווך, בדקה ה-34 מי שהיה רשום על השער השני הוא כמאל א-דין סולימאנה, שגם בישל את השלישי.

בעקבות הניצחון, אטאלנטה עלתה למקום החמישי, בעוד טורינו נשארה באמצע הטבלה במקום ה-11.

קרמונזה – פארמה 0:0

תיקו נטול שערים בעיר קרמונה, במה שמותיר את המארחת כבלתי מנוצת בליגה המקומית, והיא ממשיכה להתברג בחלקה העליון של הטבלה. מנגד, פארמה שקועה עמוק בתחתית והיא במקום ה-18, כשהיא טרם רשמה ניצחון העונה והיא עומדת על שתי נקודות.