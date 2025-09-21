יום ראשון, 21.09.2025 שעה 18:39
ליגה איטלקית 25-26
104-84יובנטוס1
92-74מילאן2
91-63נאפולי3
91-34רומא4
83-94אטאלנטה5
83-54קרמונזה6
73-54קליארי7
75-44אודינזה8
63-34בולוניה9
42-33קומו10
48-14טורינו11
36-93אינטר12
34-44לאציו13
35-33ססואולו14
36-24ורונה15
24-23פיורנטינה16
24-24גנואה17
25-14פארמה18
13-13פיזה19
18-24לצ'ה20

הדרבי שלה: פלגריני העניק לרומא 0:1 על לאציו

הקשר ניצל טעות בחלק האחורי של הנשרים כדי לנצח את המשחק, הפסד שני ברציפות לחבורה של סארי. אטאלנטה חגגה וגברה 0:3 על טורינו ונותרה בלתי מנוצחת

|
רומא חוגגת, לאציו מאוכזבת (IMAGO)
רומא חוגגת, לאציו מאוכזבת (IMAGO)

המחזור הרביעי בליגה האיטלקית המשיך היום (ראשון), כשבמשחק המוקדם לאציו אירחה את רומא לדרבי לוהט באולימפיקו. הנשרים רצו להתרומם עם ניצחון יוקרתי על היריבה הגדולה, אך ספגו הפסד 1:0 ביתי מרגליו של לורנצו פלגריני.במשחקים נוספים, אטאלנטה חגגה עם 0:3 על טורינו, בעוד קרמונזה ופארמה רשמו 0:0.

לאציו – רומא 1:0

שתי הקבוצות הגיעו אחרי הפסדים, המארחת לססואלו והאורחת לטורינו. אך ג'יאלארוסי היו היחידים שהצליחו להתאושש, ולאסוף שלוש נקודות חשובות ששומרות אותם בתמונת הצמרת בסרייה א’. טעות בחלק האחורי של לאציו עם איבוד כדור מיותר, הובילה את סולה לבשל לפלגריני את הגול היחיד בהתמודדות (38’). אצל ג'יאן פיירו גספריני, קונסטנטינוס צימיקאס עלה לבכורה בדקה ה-81. הצרות של לאציו גדלו בדקה ה-85, כשרדה בלהיינה דרך בגסות על מאנו קונה וקיבל את הכרטיס האדום.

לורנצו פלגריני מאושר (IMAGO)לורנצו פלגריני מאושר (IMAGO)

טורינו – אטאלנטה 3:0

לאחר ניצחון הבכורה שלה במחזור שעבר, החבורה מברגמו נותרה בלתי מנוצחת העונה בליגה בתום ארבעה מחזורים. יכולת התקפית אדירה בתוך שמונה דקות במחצית הראשונה קבעה יתרון 0:3 עם הירידה להפסקה. השטף התחיל בדקה ה-30,  כשניקולה קרסטוביץ' כבש ראשון, והשלים צמד שמונה דקות לאחר מכן. בתווך, בדקה ה-34 מי שהיה רשום על השער השני הוא כמאל א-דין סולימאנה, שגם בישל את השלישי.

בעקבות הניצחון, אטאלנטה עלתה למקום החמישי, בעוד טורינו נשארה באמצע הטבלה במקום ה-11.

 קרמונזה – פארמה 0:0

תיקו נטול שערים בעיר קרמונה, במה שמותיר את המארחת כבלתי מנוצת בליגה המקומית, והיא ממשיכה להתברג בחלקה העליון של הטבלה. מנגד, פארמה שקועה עמוק בתחתית והיא במקום ה-18, כשהיא טרם רשמה ניצחון העונה והיא עומדת על שתי נקודות.

ניקולה קרסטוביץניקולה קרסטוביץ' חוגג צמד (IMAGO)
/* LAST / NEXT ROUNDs */