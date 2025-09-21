יום ראשון, 21.09.2025 שעה 19:39
יום ראשון, 21/09/2025, 18:30אצטדיון האמירויותליגה אנגלית - מחזור 5
מנצ'סטר סיטי
דקה 47
0 1
שופט: סטיוארט אטוול
ארסנל
ליגה אנגלית 25-26
155-115ליברפול1
103-105טוטנהאם2
105-65בורנמות'3
91-94ארסנל4
92-65קריסטל פאלאס5
85-105צ'לסי6
84-65סנדרלנד7
85-65פולהאם8
75-65אברטון9
78-65מנצ'סטר יונייטד10
77-45לידס11
64-84מנצ'סטר סיטי12
63-35ניוקאסל13
58-65ברייטון14
59-55נוטינגהאם פורסט15
48-55ברנלי16
410-65ברנטפורד17
35-15אסטון וילה18
313-55ווסטהאם19
012-35וולבס20
מערכת ONE | 21/09/2025 18:30
הרכבים וציונים
 
 
ג'וריאן טימבר וז'רמי דוקו נאבקים (IMAGO)
ג'וריאן טימבר וז'רמי דוקו נאבקים (IMAGO)

הקרב הגדול של המחזור החמישי בפרמייר ליג מתנהל בשעה זו בין ארסנל למנצ'סטר סיטי, שתי קבוצות שהתחרו בשנים האחרונות על התואר ונמצאות גם העונה במאבק לנסות ולערער על ההגמוניה של ליברפול. אצטדיון האמירויות מארח משחק שמסומן כנקודת מבחן קריטית לשתי היריבות הוותיקות.

מנצ'סטר סיטי מגיעה לאחר פתיחת עונה מגומגמת, אך מאז פגרת הנבחרות היא שבה ליכולת הטובה ביותר שלה. הקבוצה של פפ גווארדיולה הביסה את מנצ'סטר יונייטד ונאפולי השבוע, ונראית שוב כקבוצה קטלנית. עם זאת, הנתון שמדאיג את פפ גווארדיולה הוא המאזן החלש אחרי משחקי ליגת האלופות, חמישה הפסדים בשבעת משחקי הליגה האחרונים ששוחקו מיד אחרי אירופה.

ארסנל מצידה, חוותה הפסד מאכזב באנפילד לפני הפגרה, אך מאז התאוששה עם שני ניצחונות רצופים בליגה בלי לספוג שער, ובנוסף רשמה ניצחון מרשים 0:2 על אתלטיק בילבאו בליגת האלופות. מיקל ארטטה נהנה ממומנטום חיובי בבית, שם קבוצתו ניצחה בשלושה משחקי ליגה רצופים במאזן שערים 0:9. כעת, היא מחפשת להשיג לראשונה מאז דצמבר 2021 רצף של ארבעה ניצחונות ביתיים בליגה ללא ספיגה.

במאזן הראש בראש, ארסנל נמנעה מהפסד בארבעת משחקי הליגה האחרונים מול סיטי (שני ניצחונות ושתי תוצאות תיקו), ובכך היא עלולה להעמיד את גווארדיולה בסכנה של חמישה משחקים רצופים ללא ניצחון מול אותה יריבה, דבר שלא קרה לו מעולם. שני ההפסדים של הסיטיזנס בתקופה הזו הגיעו באמירויות, מה שממחיש את חשיבות הביתיות עבור התותחנים במפגש הזה.

מחצית ראשונה
  • '45+1
  • החמצה
  • ארסנל המשיכה בלחץ, כשמדואקה נכנס פנימה, יצר לעצמו מרחב של חצי מטר, והפציץ מקרוב. ג'נלואיג'י דונארומה עם הצלה עצומה
ז'רמי דוקו מול ההגנה של ארסנל (IMAGO)ז'רמי דוקו מול ההגנה של ארסנל (IMAGO)
  • '38
  • החמצה
  • ז'רמי דוקו קיבל את הכדור בצד הימני וניסה לעבור את כל ההגנה לבדו, אך נתקל בחומה. שחקן הכנף הצליח להוציא מסירה אחורה לרודרי, שבעט גבוה מעל השער
  • '36
  • כרטיס צהוב
  • ברנרדו סילבה קיבל את הכרטיס הצהוב, לאחר כניסה קשה בגבריאל
לאנדרו טרוסאר נאבק (IMAGO)לאנדרו טרוסאר נאבק (IMAGO)
מיקל ארטטה עם שחקני ארסנל (IMAGO)מיקל ארטטה עם שחקני ארסנל (IMAGO)
  • '32
  • החמצה
  • חצי מצב ראשון לארסנל. דקלן רייס העלה את הכדור לתוך הרחבה. נוני מדואקה מצא את עצמו לבד לגמרי, והנגיחה שלו הייתה לא בכיוון של המסגרת
  • '20
  • החמצה
  • כמעט ה-0:2 של סיטי! הולאנד חטף את הכדור והעביר לברנרדו סילבה, שהוריד לריינדרס. ההולנדי בעט מקצה הרחבה לידיים של דויד ראיה
שחקני סיטי חוגגים עם ארלינג הולאנד (IMAGO)שחקני סיטי חוגגים עם ארלינג הולאנד (IMAGO)
ארלינג הולאנד חוגג (IMAGO)ארלינג הולאנד חוגג (IMAGO)
  • '9
  • שער
  • שער! מנצ'סטר סיטי עלתה ל-0:1: מי אם לא הוא! ארלינג הולאנד העלה את התכולים ליתרון. טיג'אני ריינדרס יצא עם הכדור קדימה ומסר לחלוץ הנורווגי, שמול השער סיים עם הימנית פנימה
  • '1
  • החלטת שופט
  • השופט סטיוארט אטוול הוציא את ההתמודדות הענקית לדרך!
שחקני ארסנל ומנצ'סטר סיטי (IMAGO)שחקני ארסנל ומנצ'סטר סיטי (IMAGO)
ארלינג הולאנד בחימום (IMAGO)ארלינג הולאנד בחימום (IMAGO)
הוספת תגובה
RSS RSS   Facebook Twitter טוויטר   הדפס   הוסף תגובה 



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהרקולס ההודי הוא כנראה האיש החזק בעלם
הרקולס ההודי שובר עוד שיא מטורף של עוצמהנגןפדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מיד
פדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מידנגןאיך הוא חי? שבר שיא בלא לנשום מתחת למים
איך הוא שרד? שבר שיא בלא לנשום מתחת למיםנגןהילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכות
הילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכות