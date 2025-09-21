דקה 68: כפר קאסם - בני יהודה 2:1

המחזור החמישי של הליגה הלאומית יצא לדרך כשבשעה זו משוחקים לא פחות משמונה משחקים במקביל. במוקד – בני יהודה מתארחת אצל מ.ס כפר קאסם ומכבי פתח תקווה אצל הפועל חדרה בקרב היורדות מליגת העל. כמו כן, כפר שלם מתמודדת מול הפועל נוף הגליל, הפועל ראשון לציון מארחת את מ.ס קריית ים, הפועל רמת גן מארחת את הפועל עפולה, הפועל כפר סבא פוגשת את הפועל רעננה, מכבי הרצליה את עירוני מודיעין והפועל עכו את מכבי יפו.

מ.ס כפר קאסם – בני יהודה 2:1

שתי הקבוצות נפגשות לקרב מעניין כאשר הקבוצה מהמגזר מארחת, אך הכתומים יקוו לניצחון כדי להיצמד בחלק העליון לביתיים, אשר עדיין לא הפסידו העונה, כאשר הם על שני ניצחונות ושתי תוצאות תיקו עד כה. לעומתה, האורחת עם שני הפסדים, תיקו וניצחון בודד. האם הקבוצה מהשכונה תצליח לעלות בטבלה?

דקה 11, שער! בני יהודה עלתה ל-0:1: עילאי טרוסט מצא בכדור עומק נהדר את שגיא דרור, שמול השוער לא התבלבל ודייק מקרוב לרשת.

דקה 41, שער! בני יהודה עלתה ל-0:2: כדור קרן שעלה לרחבה הגיע לראשו של פרנץ פיירו שנגח פנימה.

דקה 45, שער! כפר קאסם צימקה ל-2:1: מתפרצת נהדרת הסתיימה ברוחב טוב לרחבה, בזיע גלגל מקרוב לרשת.

הפועל חדרה – מכבי פ”ת 1:1

כאמור, שתי היורדות החדשות נפגשות לקרב מסקרן. המלאבסים התאוששו מהפסד מאכזב לכפר כאסם בזכות 0:3 על הפועל ר”ג, כשמנגד המארחת עדיין לא השיגה ניצחון העונה ואספה שתי נקודות בלבד – כשמחזור האחרון סיימה ב-1:1 בלבד עם מכבי יפו. קבוצת החוץ תשלים ניצחון שני ברציפות, או שחדרה תתעורר?

דקה 34, שער! הפועל חדרה עלתה ל-0:1: אחמד חלאילה קיבל כדור ברחבה, השתלט טוב ושלח בעיטה חדה לפינה ולרשת.

דקה 38 – לירן חזן החמיץ פנדל עבור מכבי פ”ת, כשפספס את המסגרת.

דקה 55, שער! מכבי פ”ת איזנה ל-1:1: כדור רוחב נכנס לרחבה, אלטורי הגיע ראשון וגלגל פנימה מקרוב.

הפועל כפר שלם – הפועל נוף הגליל 2:1

הפועל כפר שלם מארחת את נוף הגליל במה שעשוי לעזור לכתומים להמשיך ולקבע את מקומם בצמרת, בתקווה גם לפתוח פער מראשון לציון. הקבוצה התל אביבית מגיעה אחרי ניצחון חשוב מול הפועל רעננה בחוץ, לעומת זאת, הפועל נוף הגליל מגיעה אחרי הפסד 1:0 מול הפועל ראשל”צ כשהיא בשיאו של רצף הפסדים מתחילת העונה ובמקום האחרון.

דקה 27, שער! כפר שלם עלתה ל-0:1: אבנעזר ממאטה קיבל כדור לרחבה, ושלח פצצה לפינה ולרשת.

דקה 32, שער! נוף הגליל איזנה ל-1:1: דולב אזולאי שלח מצב נייח חד למסגרת, הכדור פגע בדרך בהגנת כפר שלם, הוסט ונכנס לרשת.

דקה 52, שער! נוף הגליל עלתה ל-1:2: באסל שעאבן מצא את הרשת והפך את הירתון לטובת קבוצתו.

הפועל ר”ג – הפועל עפולה 0:2

המארחת הייתה בתמונת העלייה בחלקים רבים מהעונה שעברה, אך את 25/26 פתחה באופן מגמגם מעט עם ניצחון אחד בלבד עד כה ושבמשחק האחרון, הפסידה 3:0 למכבי פ”ת. בצד השני, הצפוניים שטרם שריקת הפתיחה היו עמוק בתחתית, רוצים להשיג לראשונה העונה שלוש נקודות. לפני שבוע השיגו נקודה בזכות 1:1 עם הפועל כפר סבא.

דקה 12, שער! הפועל ר”ג עלתה ל-0:1: כדור גובה שעלה לרחבה מצא את ראשו של ניר ברגע שנגח מקרוב נהדר פנימה.

דקה 44, שער! הפועל ר”ג עלתה ל-0:2: גידי קאניוק שלח בעיטה נהדרת מהאוויר ופנימה.

הפועל ראשון לציון – מ.ס קרית ים 2:0

הקבוצה שנמצאת במקום הראשון בטבלה (טרם ההתמודדות) יחד עם כפר שלם רוצה להמשיך את פתיחת העונה הנהדרת שלה, אחרי שלושה ניצחונות ותיקו, כאשר במחזור הקודם ניצחה 0:1 את נוף הגליל. מנגד, העולה החדשה לליגה הלאומית, פתחה גם היא את עונת הבכורה שלה בליגה השנייה כשהיא במאזן זהה, אך הורדו 4 נקודות ממאזנה. היא תחפש היום את הדרך לטפס מעלה למקומות גבוהים יותר.

דקה 9, שער! קריית ים עלתה ל-0:1: לידור כהן מצא את הרשת וכבש את השער הראשון למחזור.

דקה 24, שער! קריית ים עלתה ל-0:2: לידור כהן השלים צמד נהדר והכפיל את היתרון של קבוצתו.

מכבי הרצליה – עירוני מודיעין 0:0

את העונה שעברה הרצליה סיימה במקום החמישי, עכשיו טרם פתיחת המשחק, היא נמצאת במקום השישי. החבורה מהשרון סיימה את המשחק האחרון ב-0:0 עם קריית ים, כשלפני זה רשמה 1:4 על נוף הגליל נועלת הטבלה. האורחת מבחינתה, עם פתיחה חלומית כעולה חדשה בזכות שלושה ניצחונות (עם הפסד אחד ברקע). לפני שבוע, מודיעין גברה 0:1 על עכו, תמשיך במומנטום?

הפועל עכו – מכבי יפו 1:1

מפגש בין שתי קבוצות שזקוקות לנקודות. הצפוניים הפסידו לפני שבוע 1:0 למודיעין, ובמאזנם 5 נקודות מתוך 12 אפשריות. הבולגרים השיגו נקודה ראשונה העונה רק ב-1:1 עם הפועל חדרה בראשון שעבר, כשלפני ספגו שלושה הפסדים רצופים. ניצחון יכול להוציא את כל אחד מהצדדים, אולי, לדרך חדשה ואופטימית יותר.

דקה 36, שער! הפועל עכו עלתה ל-0:1: התקפה נהדרת הסתיימה בהנכת כדור לרחבה מהאוויר, רז טוויזר נגח והבקיע.

דקה 45, שער! מכבי יפו איזנה ל-1:1: גיל יצחק ניצל טעות בהגנת נוף הגליל ושלח את הכדור פנימה.

הפועל כפר סבא – הפועל רעננה 0:0

המחזור החמישי בליגה הלאומית מספק לנו היום בנוסף את דרבי השרון, קרב מסקרן בין כפר סבא לרעננה, בו האדומים ינסו לברוח מהתחתית בעוד לירוקים יש הזדמנות להיצמד לפסגה. הפועל רעננה מגיעה אחרי הפסד להפועל כפר שלם, מנגד, הפועל כפר סבא מגיעה אחרי תיקו במגרש בעפולה.