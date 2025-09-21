"אין כוונה לדון השבוע בהדחת ישראל מאופ"א"

גורם בכיר מאוד באופ״א הבהיר בשיחה עם תוכנית ״שיחת היום״ של ONE כי לארגון אין כוונה להתכנס השבוע כדי לדון בהדחת ישראל מהמשך התחרויות האירופיות. המשמעות: מכבי תל אביב תמשיך לשחק במסגרת הליגה האירופית, ונבחרת ישראל תמשיך להשתתף במשחקי מוקדמות מונדיאל 2026.

עם זאת, גורמים בכדורגל מבהירים כי במקרה של סיפוח שטחים ביהודה ושומרון או במקרה של הסלמה נרחבת ברצועת עזה, שתגרור מספר רב של הרוגים הלחץ להדחת ישראל מהכדורגל האירופי עשוי להתגבר באופן משמעותי.

מאחורי הקלעים ידוע כי יו״ר ההתאחדות לכדורגל, שינו זוארץ, מנהל כל העת מאבק לבלימת הלחצים נגד ישראל. אולם גם הוא לבדו לא יוכל להגן על מקומה של ישראל אם הדרישות להדחה ילכו ויתעצמו ברחבי אירופה.

שינו זוארץ (ראובן שוורץ)

לכן, במקביל, גויסו גם משרד החוץ וגורמים נוספים כדי להתמודד עם התרחישים האפשריים. לכל ברור, אם ישראל תנקוט צעדים של סיפוח או אם המלחמה בעזה תחריף, לא יסייעו קשרים מדיניים או לובי והכדורגל הישראלי עלול למצוא עצמו מחוץ למפעלים האירופיים.