ברוך הבא: גלוך קבע 2:2 מול פ.ס.וו בדקה ה-88

דעת המבקר

השחקן המצטיין אוסקר גלוך, ציון: 7

השחקן המצטיין אוסכר גלוך, ציון: 7

המשחק הטוב שלו מאז שהגיע לאייאקס, שער נהדר וחשוב

השחקן המאכזב סרג'ינו דסט, ציון: 4

גרם לפנדל ולא היה טוב, בעיקר מבחינה הגנתית



הרגע שכל חובבי הכדורגל הישראלי ואוהדי אייאקס חיכו לו הגיע. שער הבכורה של אוסקר גלוך במדי הקבוצה מאמסטרדם הגיע אתמול (ראשון), ועוד איזה שער ובאיזה מעמד.

היהלום הישראלי אומנם שוב לא עלה בהרכב של הייטינחה מול פ.ס.וו איינדהובן בחוץ, אך עלה מהספסל בדקה ה-46 במצב של 1:1, רשם את ההופעה הטובה ביותר שלו במדי אייאקס עד כה וקינח עם שער נהדר שסחט נקודה חשובה במשחק הגדול ביותר בהולנד.

כאמור, גלוך נכנס עם פתיחת המחצית השנייה במצב של 1:1, לאחר שישמעאל סייברי העלה את איינדהובן ליתרון בדקה השישית בנגיחה וקנת טיילור השווה בפנדל בדקה ה-28. הישראלי נראה נהדר, ניהל את המשחק של אייאקס, ביצע דריבלים נאים ואף היה קרוב לכבוש פעמיים.

אוסקר גלוך (IMAGO)

בדקה ה-55 הוא עבר את השוער וניסה לכבוש, אך שחקן יריב הציל את הבעיטה שלו מקו השער, ובדקה ה-71 הוא קיבל את הכדור על סף הרחבה, ביצע הטעיה נהדרת ושלח בעיטה טובה, אך היא חלפה מעט ליד הקורה הימנית.

בדקה ה-81 המארחת הצליחה לעלות ל-1:2 כשהבלם הספרדי שלה, יארק, הגיע להגבהה של מאורו ג’וניור ונגח בעוצמה פנימה, אך שבע דקות לאחר מכן הגיע הרגע הגדול של כוכב נבחרת ישראל, שביצע דאבל פס מצוין עם קנת' טיילור, חדר אל הרחבה ושלח בעיטה נהדרת אל הרשת, שהעניקה לו את שער הבכורה באייאקס ולקבוצתו נקודה יקרה במשחק חוץ לא פשוט מול האלופה.

אוסקר גלוך כובש (IMAGO)

שחקני אייאקס חוגגים עם אוסקר גלוך (IMAGO)