אוסקר גלוך מאושר (IMAGO)

ברוך הבא: גלוך קבע 2:2 מול פ.ס.וו בדקה ה-88

הגיע להולנד ובגדול: הקשר הישראלי שוב פתח מהספסל ועלה בדקה ה-46, אך הפעם כבש שער גדול רגע לפני הסיום וסידר נקודה לאייאקס במשחק הכי גדול בליגה

מערכת ONE | 21/09/2025 15:30
יום ראשון, 21/09/2025, 15:30אצטדיון פיליפסליגה הולנדית - מחזור 6
אייאקס
הסתיים
2 2
שופט: סרדאר גוזבויוק (ציון: 5)
פ.ס.וו. איינדהובן
ליגה הולנדית 25-26
164-146פיינורד1
1310-196פ.ס.וו. איינדהובן2
126-126אייאקס3
129-126כרונינגן4
117-125אלקמאר5
109-106פורטונה סיטארד6
912-196ניימיכן7
95-116אוטרכט8
99-116גו אהד איגלס9
916-86ספרטה רוטרדם10
78-96טוונטה אנסחדה11
710-66נאק ברדה12
67-45זוולה13
613-56אקסלסיור רוטרדם14
510-86הירנביין15
411-76וולנדם16
411-56טלסטאר17
018-36הראקלס אלמלו18
דעת המבקר
השחקן המצטיין
אוסקר גלוך, ציון: 7
המשחק הטוב שלו מאז שהגיע לאייאקס, שער נהדר וחשוב
השחקן המאכזב
סרג'ינו דסט, ציון: 4
גרם לפנדל ולא היה טוב, בעיקר מבחינה הגנתית
הרכבים וציונים
 
 

הרגע שכל חובבי הכדורגל הישראלי ואוהדי אייאקס חיכו לו הגיע. שער הבכורה של אוסקר גלוך במדי הקבוצה מאמסטרדם הגיע אתמול (ראשון), ועוד איזה שער ובאיזה מעמד. 

היהלום הישראלי אומנם שוב לא עלה בהרכב של הייטינחה מול פ.ס.וו איינדהובן בחוץ, אך עלה מהספסל בדקה ה-46 במצב של 1:1, רשם את ההופעה הטובה ביותר שלו במדי אייאקס עד כה וקינח עם שער נהדר שסחט נקודה חשובה במשחק הגדול ביותר בהולנד.

כאמור, גלוך נכנס עם פתיחת המחצית השנייה במצב של 1:1, לאחר שישמעאל סייברי העלה את איינדהובן ליתרון בדקה השישית בנגיחה וקנת טיילור השווה בפנדל בדקה ה-28. הישראלי נראה נהדר, ניהל את המשחק של אייאקס, ביצע דריבלים נאים ואף היה קרוב לכבוש פעמיים.

ברוך הבא לאייאקס: גלוך קובע 2:2 דרמטי
אוסקר גלוך (IMAGO)אוסקר גלוך (IMAGO)

בדקה ה-55 הוא עבר את השוער וניסה לכבוש, אך שחקן יריב הציל את הבעיטה שלו מקו השער, ובדקה ה-71 הוא קיבל את הכדור על סף הרחבה, ביצע הטעיה נהדרת ושלח בעיטה טובה, אך היא חלפה מעט ליד הקורה הימנית.

בדקה ה-81 המארחת הצליחה לעלות ל-1:2 כשהבלם הספרדי שלה, יארק, הגיע להגבהה של מאורו ג’וניור ונגח בעוצמה פנימה, אך שבע דקות לאחר מכן הגיע הרגע הגדול של כוכב נבחרת ישראל, שביצע דאבל פס מצוין עם קנת' טיילור, חדר אל הרחבה ושלח בעיטה נהדרת אל הרשת, שהעניקה לו את שער הבכורה באייאקס ולקבוצתו נקודה יקרה במשחק חוץ לא פשוט מול האלופה.

אוסקר גלוך כובש (IMAGO)אוסקר גלוך כובש (IMAGO)
שחקני אייאקס חוגגים עם אוסקר גלוך (IMAGO)שחקני אייאקס חוגגים עם אוסקר גלוך (IMAGO)
מחצית שניה
  • '90+2
  • החלטת שופט
  • השופט סרדאר גוזבויוק שרק לסיום ההתמודדות!
אוסקר גלוך חוגג (IMAGO)אוסקר גלוך חוגג (IMAGO)
  • '88
  • שער
  • שער! אייאקס השוותה ל-2:2: אוסקר גלוך ביצע דאבל פס עם קנת' טיילור, חדר אל הרחבה ושלח בעיטה נהדרת אל הרשת. שער הבכורה של היהלום הישראלי בקבוצתו החדשה
  • '85
  • חילוף
  • חילוף באייאקס: לוקאס רוזה פינה את מקומו לראול מורו
יארק חוגג (IMAGO)יארק חוגג (IMAGO)
  • '81
  • שער
  • שער! פ.ס.וו איינדהובן עלתה ל-1:2: יארק הגיע להגבהה נהדרת מצד ימין של מאורו ג'וניור ונגח בעוצמה פנימה
מיקה חודטס בועט (IMAGO)מיקה חודטס בועט (IMAGO)
  • '74
  • חילוף
  • חילוף באייאקס: אוליבר ולאקר אדווארדסן פינה את מקומו לסטיבן ברחאוס
  • '72
  • כרטיס צהוב
  • קנת טיילור ראה את הכרטיס הצהוב
  • '71
  • החמצה
  • עוד הזדמנות גדולה לגלוך. הישראלי קיבל את הכדור על סף הרחבה, ביצע הטעיה נהדרת ושלח בעיטה טובה, שחלפה מעט ליד הקורה הימנית
פטר בוס על הקווים (IMAGO)פטר בוס על הקווים (IMAGO)
  • '69
  • חילוף
  • ירדי שאוטן פינה את מקומו לגוס טיל
  • '69
  • חילוף
  • חילוף כפול בפ.ס.וו איינדהובן: סרג'יניו דסט פינה את מקומו למאורו ג'וניור
  • '68
  • חילוף
  • אוון וינדאל פינה את מקומו ליוסיפ שוטאלו
  • '68
  • חילוף
  • חילוף כפול באייאקס: יורי רגיר פינה את מקומו לקיאן פיצ' ג'ים
אוסקר גלוך (IMAGO)אוסקר גלוך (IMAGO)
  • '64
  • כרטיס צהוב
  • אוליבר אדווארדסן ראה את הכרטיס הצהוב
  • '55
  • החמצה
  • אוסקר גלוך עבר את השוער והיה כל כך קרוב לכבוש, אך שחקן של איינדהובן הציל מקו השער
סרג'יניו דסט מול מיקה חודטס (IMAGO)סרג'יניו דסט מול מיקה חודטס (IMAGO)
  • '50
  • כרטיס צהוב
  • יורי רגיר ראה את הכרטיס הצהוב
  • '46
  • חילוף
  • החילוף שחיכינו לו. קספר דולברג פינה את מקומו לאוסקר גלוך
מחצית ראשונה
  • '40
  • חילוף
  • חילוף באיינדהובן: רובן ואן בומל פינה את מקומו לאסמיר ביירקטארביץ
שחקני אייאקס חוגגים (IMAGO)שחקני אייאקס חוגגים (IMAGO)
  • '28
  • שער בפנדל
  • סרג'יניו דסט הכשיל ברחבה את אוליבר אדווארסן והשופט שרק לפנדל. קנת טיילור ניגש אל הנקודה הלבנה ובעט טוב אל הפינה השמאלית של הרשת
  • '21
  • כרטיס צהוב
  • איבן פרישיץ' ראה את הכרטיס הצהוב
  • '18
  • כרטיס צהוב
  • אוון וינדאל ראה את הכרטיס הצהוב
ישמעאל סייברי חוגג (IMAGO)ישמעאל סייברי חוגג (IMAGO)
  • '6
  • שער
  • שער! פ.ס.וו איינדהובן עלתה ל-0:1: איבן פרישיץ' מצא בהגבהה נהדרת את ראשו של ישמעאל סייברי, שנגח פנימה
  • '1
  • החלטת שופט
  • השופט סרדאר גוזבויוק שרק לפתיחת ההתמודדות!
