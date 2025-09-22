יום שני, 22.09.2025 שעה 21:13
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
124-194הפועל ב"ש1
122-144מכבי ת"א2
107-134הפועל ת"א3
82-104מכבי חיפה4
76-94הפועל פ"ת5
73-54הפועל חיפה6
75-64בית"ר ירושלים7
45-54עירוני ק"ש8
38-44בני סכנין9
313-84מכבי נתניה10
314-64מ.ס אשדוד11
316-44עירוני טבריה12
115-44מכבי בני ריינה13
011-44הפועל ירושלים14

זהבי הווינר, המרתוניסטים ואמילי דמארי שריגשה

הכוכב נפרד עם תואר, הפועל זכתה בגביע אירופי, המרתוניסטים הרשימו וגם רז הרשקו ושטיינברג כאן. זו הייתה השנה שהייתה, והתקווה לחזרת כל החטופים

|
ערן זהבי, גשאו איילה ואמילי דמארי (אינסטגרם, איגוד האתלטיקה ורדאד ג’בארה)
ערן זהבי, גשאו איילה ואמילי דמארי (אינסטגרם, איגוד האתלטיקה ורדאד ג’בארה)

שנת תשפ"ה הייתה אחת מהשנים הקשות והאדירות בספורט הישראלי. לנסות לקיים שגרה בצל המלחמה שהתפשטה לכל המזרח התיכון ואף מעבר לו, לארח משחקים בחו"ל, להתמודד עם פיגועים או ירי כטב"מים חמושים וטילים בליסטיים - ועדיין לקיים שגרה של ספורט - זה לא דבר פשוט.

האירועים הגדולים בשנה החולפת פנומנליים ואף מתוקים יותר מבעבר. למרות המשברים, בריחת הזרים, החשש מקיום המשחקים ועצירתם בגלל שהתנהלו לעתים תחת אש - הספורטאים הישראלים הצליחו להתעלות ברגעי האמת וסיפקו רגעים יוצאי דופן. כעת, עם סיום השנה העברית, ONE מסכם את הרגעים הגדולים בשנה החולפת.

כדורגל: זהבי לוקח עוד תואר

עונת הכדורגל הייתה מרתקת וצמודה מתמיד. במאבק בין מכבי תל אביב להפועל באר שבע, הצהובים היו אלה שחגגו זכייה בצלחת והפועל באר שבע הסתפקה בגביע. הסיפור המרכזי היה סיום העונה של ערן זהבי, הווינר הגדול שלקח עוד תואר אחרי שהפציץ בשלב הפלייאוף וסחב את הקבוצה על הגב, כל זאת אחרי שנפרד מהקבוצה כמה מחזורים לפני סיום העונה. סיום מהסרטים.

ערן זהבי מראה לאוהדים את הצלחת (רדאד גערן זהבי מראה לאוהדים את הצלחת (רדאד ג'בארה)

לישראלים באירופה היו גם כמה רגעים אישיים גדולים. אוסקר גלוך חתם באייאקס ב-14 מיליון אירו וקיבל את המספר 10, מנור סולומון כבש שער שהביא את אליפות הצ'מפיונשיפ ללידס והעלייה מהמקום הראשון לפרמייר ליג, וענאן חלאילי זכה באליפות בלגיה. ביחד, הכדורגלנים המובילים סידרו לנו ניצחון יפה של 0:1 על נבחרת בלגיה והוכיחו שהם מסוגלים להסתכל בלבן של העיניים לכל יריבה גדולה.

מנור סולומון חוגג אליפות (IMAGO)מנור סולומון חוגג אליפות (IMAGO)

כדורסל: שורת הישגים וגביע אירופי אחד

שנת הכדורסל האחרונה הייתה משוגעת, ובמרכזה - הפועל תל אביב זכתה ביורוקאפ. קבוצת האוהדים עברה לבעלים העשיר, עופר ינאי, שהשקיע כספים רבים, החתים שחקנים נוצצים והביא את האדומים עד לזכייה בתואר אירופי. על אף שהיא אירחה מחוץ לישראל בגלל המלחמה, הפועל עשתה הישג בלתי ייאמן וזכתה בכרטיס ליורוליג.

תמונה קבוצתית עם הגביע, הפועל תל אביב באקסטזה (חגי מיכאלי)תמונה קבוצתית עם הגביע, הפועל תל אביב באקסטזה (חגי מיכאלי)

בליגה המקומית, סדרת הגמר בכדורסל לא הגיעה לסיומה בגלל המלחמה. היו מאמצים לקיים את המשחקים תחת אש כאילו הכל מתנהל בשגרה, אבל העונה נעצרה בדיוק ברגע המכריע בגלל המלחמה מול איראן - ובהחלטה קיצונית לא הוכרזה אלופה. זה קרה דווקא אחרי פלייאוף נהדר וסדרת גמר מצוינת, אך המשחק השלישי לא נערך והקבוצות התפרקו מנכסיהן, כך שלא נותר כל ערך ספורטיבי. מבאס, אבל אלה החיים המשוגעים במדינת היהודים.

לא הייתה הכרעה. גלא הייתה הכרעה. ג'ארד הארפר (אורן בן חקון)

בקיץ האחרון, נבחרת ישראל בכדורסל יצאה ליורובאסקט ורצתה להפתיע את כל אירופה. היא אומנם נעצרה בשמינית הגמר, אבל הכניעה את נבחרת צרפת באחד מהניצחונות הגדולים בהיסטוריה, בהובלתם של ים מדר ודני אבדיה שניצחו 69:82 את אחת מהנבחרות החזקות בטורניר ב-40 דקות הירואיות.

דני אבדיה וים מדר (FIBA)דני אבדיה וים מדר (FIBA)

המרתוניסטים, שטיינברג ויעקובלב עשו לנו את השנה

בספורט האולימפי, נבחרת גלישת הרוח של שחר צוברי היא אחת מהטובות ביותר בעולם ואחד מהרגעים הגדולים בשנה החולפת היה הזכייה של תמר שטיינברג בתואר סגנית אלופת העולם. גולשת הרוח הצעירה הפכה לאחת מהבולטות בענף העולמי ולאחת מהמובילות בנבחרת הישראלית ששולטת בענף כבר ארבע שנים. לאחר שבעבר תמר שטיינברג זכתה באליפות העולם לנערות, ניצחה באליפות העולם עד גיל 19 וזכתה גם בתואר אלופת העולם עד גיל 23, בשנה האחרונה היא הצליחה לזכות גם במדליה ראשונה באליפות העולם לבוגרות ולפרוץ לתודעה בגיל 18 עם הישג ענק.

תמר שטיינברג על הפודיום (sailing energy)תמר שטיינברג על הפודיום (sailing energy)

גם נבחרת המרתון בלטה לטובה. באליפות אירופה המרתוניסטים הישראלים גרפו חמש מדליות: גשאו איילה זכה במדליית הכסף, מארו טפרי במדליית הארד, נבחרת הגברים זכתה במדליית הזהב הקבוצתית, לונה סלפטר זכתה במדליית הארד ונבחרת הנשים זכתה במדליית הכסף הקבוצתית. יש לציין, כי איימרו עלמיה שהגיע למקום הרביעי גם באליפות אירופה וגם באליפות העולם היה חלק מההישגים הללו, בין היתר.

מארו טפרי וגשאו איילה (איגוד האתלטיקה)מארו טפרי וגשאו איילה (איגוד האתלטיקה)

בתחילת השנה העברית, כלומר לפני כמעט שנה אחורה, רוכב אופני המסלול, מיכאל יעקובלב, הוכתר לסגן אלוף העולם במקצה הקיירין. מדליית הכסף בה זכה הייתה למעשה הראשונה אי פעם של רוכב ישראלי. בנוסף, יעקובלב זכה במדליית הכסף גם באליפות אירופה בקיירין, ואין ספק כי הוא מתפתח לאחד מהספורטאים המובילים במדינה.

מיכאל יעקובלב על הפודיום (איגוד האופניים בישראל)מיכאל יעקובלב על הפודיום (איגוד האופניים בישראל)

לא פשוט להיכנס לנעליים הגדולות שהותירו אחריהן מתעמלות נבחרת ישראל שזכו במדליה הקבוצתית ההיסטורית בפאריס 2024, אבל הנבחרת החדשה שגיבשה איילת זוסמן הצליחה לזכות במדליה כבר בתחרות הגדולה הראשונה שלה, לאחר שקטפה את מדליית הכסף בקרב רב באליפות אירופה.

איילת זוסמן (רדאד גאיילת זוסמן (רדאד ג'בארה)

בג'ודו, סגנית האלופה האולימפית במשקל הפתוח, רז הרשקו, זכתה במדליית הכסף באליפות אירופה. בשנה האחרונה היא רצתה לבסס את מעמדה בעולם, אך לאליפות העולם היא לא יצאה בגלל המלחמה באיראן.

רז הרשקו (עמית שיסל)רז הרשקו (עמית שיסל)

בנוסף, שחר שגיב זכה במדליית הכסף באליפות אירופה בטריאתלון במקצה הספרינט שהוא אינו אולימפי, אבל הנבחרת לא נסעה לאליפות אירופה עם המקצה האולימפי כיוון שהיא הייתה בטורקיה. בשייט, טל שדה ומאור אבו זכו במדליית הארד באליפות אירופה ב-49er, שהייתה למעשה היסטורית משום שזה ענף חדש יחסית. כמו כן, סיליה גולד זכתה במדליית הארד בהרמת משקולות למשקל של עד 76 ק"ג במסגרת אליפות אירופה.

שחר שגיב עם המדליה (באדיבות מכבי תל אביב)שחר שגיב עם המדליה (באדיבות מכבי תל אביב)

ועכשיו לרגעים המרגשים באמת

לצד כל האירועים הספורטיביים יוצאי הדופן, אחד מהרגעים הכי עוצמתיים שהיו בספורט הישראלי היו שייכים דווקא לאנשים אחרים, האזרחים החטופים שחזרו מהשבי ברצועת עזה. כשאוהדת מכבי תל אביב, אמילי דמארי, הפכה את טקס החזרה שלה לבלומפילד למסיבה וניצחה על מקהלת האוהדים, אין אחד שלא היה לו חיוך ענק על הפנים.

אמילי דמארי ושחקני מכבי תל אביב חוגגים עם הקהל (רדאד גאמילי דמארי ושחקני מכבי תל אביב חוגגים עם הקהל (רדאד ג'בארה)

כשאוהדי הפועל באר שבע ראו את החטוף, יאיר הורן, יוצא מעזה אחרי כמעט 500 יום ומבקש המסוק הצבאי לעבור מעל אצטדיון טרנר כדי לראות את הפועל באר שבע, אליה התגעגע כל התקופה במנהרות של ארגון הטרור חמאס, אין אחד שלא התרגש.

יאיר הורן עובר מעל טרנר (דוברות הפועל ב"ש)יאיר הורן עובר מעל טרנר (דוברות הפועל ב"ש)
יאיר הורן במסוק (לשכת העיתונות הממשלתית)יאיר הורן במסוק (לשכת העיתונות הממשלתית)

כשהחטופה דורון שטיינברכר חזרה לאצטדיון סמי עופר כדי לשבת לצד אביה במשחקים של מכבי חיפה אחרי מאבק ארוך לשחרורה מהגיהנום, אף עין לא נותרה יבשה. כל "וולקאם" שפרסמה קבוצה על חזרת אוהדיה ריגש מדינה שלמה. הגיע הזמן שהם יחזרו, כולם, כמה שיותר מהר, כי בלעדיהם כל זה לא שווה כלום והשמחה לא שלמה.

דורון שטיינברכר ומשפחתה (עמרי שטיין)דורון שטיינברכר ומשפחתה (עמרי שטיין)
