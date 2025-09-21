בני הרצליה הודיעה על החתמתו של נועם פוקס

בני הרצליה הודיעה היום (ראשון) על החתמת שחקן חדש – נועם פוקס. הסנטר הישראלי בן ה-24 (2.03 מטרים) הצטרף לקבוצה לעונה הקרובה, עם אופציה לעונה נוספת.

פוקס שיחק בשנים האחרונות בליגה הלאומית, בין היתר ברעננה, וגם במעלה אדומים כשבעונה שעברה לבש את מדי הפועל אילת. מאמן הקבוצה, יהוא אורלנד: "שמחים לצרף את נועם לקבוצה ולעבות את הסגל. הוא שחקן צעיר עם פוטנציאל להתפתח ויש לו הרבה רצון ללמוד ולהתקדם".

במשחקה האחרון, הרצליה ניצחה 80:88 את אליצור נתניה ועלתה לרבע גמר גביע ווינר, שם תפגוש את הפועל ירושלים. לפני כן השיגה ניצחון גם על גלבוע/גליל ורשמה הפסד לרעננה.