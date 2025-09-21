יום ראשון, 21.09.2025 שעה 13:12
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
122-144מכבי ת"א1
107-134הפועל ת"א2
93-163הפועל ב"ש3
71-93מכבי חיפה4
76-94הפועל פ"ת5
75-64בית"ר ירושלים6
62-43הפועל חיפה7
45-54עירוני ק"ש8
35-33בני סכנין9
313-84מכבי נתניה10
314-64מ.ס אשדוד11
316-44עירוני טבריה12
115-44מכבי בני ריינה13
011-44הפועל ירושלים14

גיבוי לפריד שהלך נגד ה-VAR ונשאר בהחלטתו

הוועדה המקצועית הסבירה כי שופט המסך טעה כשהמליץ לבחון את נגיעת היד של טבריה בהפסד 5:2 לנתניה, והפסיקה לפנדל הייתה נכונה: "נפח הגוף הוגדל"

|
מקסים פלקושצ׳נקו (חגי מיכאלי)
מקסים פלקושצ׳נקו (חגי מיכאלי)

המחזור הרביעי בליגת העל סיפק לנו אתמול (שבת) מספר משחקים גדולים עם כמות שערים חריגה. אחד מהם היה בניצחון 2:5 של מכבי נתניה על עירוני טבריה, כאשר החבורה של יוסי אבוקסיס ביצעה מהפך בדרך לשלוש נקודות ראשונות העונה.

בתוך כך, הוועדה המקצועית של איגוד השופטים הבהירה היום כי הפנדל שנשרק לזכות היהלומים בדקה ה-48 היה מוצדק, זאת לאור נגיעת יד של עומר יצחק ברחבה: “היד של המגן פתוחה ומגדילה את נפח הגוף”.

עוד הוסיפו בוועדה: “שופט המסך טעה כשהמליץ לשופט לבחון את האירוע במסך, השופט צדק כשנשאר בהחלטתו המקורית”. את בעיטת העונשין מ-11 המטרים הבקיע מקסים פלקושצ’נקו והעניק באותו הרגע את השוויון לנתנייתים (1:1). השופט בהתמודדות היה יגאל פריד.

