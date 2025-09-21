יום ראשון, 21.09.2025 שעה 11:04
ליגת העל Winner 25-26
122-144מכבי ת"א1
107-134הפועל ת"א2
93-163הפועל ב"ש3
71-93מכבי חיפה4
76-94הפועל פ"ת5
75-64בית"ר ירושלים6
62-43הפועל חיפה7
45-54עירוני ק"ש8
35-33בני סכנין9
313-84מכבי נתניה10
314-64מ.ס אשדוד11
316-44עירוני טבריה12
115-44מכבי בני ריינה13
011-44הפועל ירושלים14

ב"ש יודעת: אם נתעסק בכל המסביב נשלם ביוקר

האדומים נערכים לבני סכנין וזוכרים את מאורעות העונה שעברה. חמודי כנעאן ייעדר, דיופ נכלל לראשונה בסגל. מגעים עם אדר רטנר מרמת גן, שעשוי להצטרף

|
שחקני הפועל באר שבע (אורן בן חקון)
שחקני הפועל באר שבע (אורן בן חקון)

אחרי שלושה ניצחונות רצופים, הפועל באר שבע תעלה הערב (ראשון, 20:00) לכר הדשא באצטדיון טרנר למשחק מול בני סכנין, כשהמטרה להמשיך את המומנטום ולהיצמד למכבי תל אביב. בגלל המתיחות הגדולה שהייתה בין המועדונים בעקבות המשחק המדובר בטרנר אשתקד, בבאר שבע יודעים כי סכנין תגיע במטרה לקלקל כמו בעונה שעברה. 

מבחינת רן קוז'וק, מה שהיה בעונה שעברה נשאר בעונה שעברה. "ברור שהמשחק הזה מקבל נפח אחר, אבל זה בעיקר בתקשורת ובקהל. אנחנו מתייחסים למשחק כאל אחד רגיל, עוד אחד שאנחנו חייבים לשחק טוב. אם נתעסק בכל המסביב נשלם על זה ביוקר". 

מי שייעדר מהסגל ולא בפעם הראשונה הוא חמודי כנעאן, שעדיין מתאושש מפציעה בברך. בצוות המקצועי העדיפו לתת לו מנוחה. המאמן רן קוז'וק מתכנן להמשיך עם אותו מערך ואותם שחקני התקפה דן ביטון, זאהי אחמד ואיגור זלטאנוביץ' שלא כבש בניצחון על הפועל ירושלים. בהגנה, מתן בלטקסה ואור בלוריאן ימשיכו ב-11, כשגם השוער ניב אליאסי לא יעמוד לרשות הקבוצה ואופיר מרציאנו יחליפו בפעם השנייה.

רן קוזרן קוז'וק (אורן בן חקון)

הבלם החדש ג’יבריל דיופ, שקיבל כאמור את השחרור הבין-לאומי, יערוך הערב הופעת בכורה בסגל. דיופ הגיע לחזק את מרכז ההגנה ואמור להשתלב בהדרגה. בבאר שבע היו רוצים לראות גם כנף זר מצטרף, אך מגוון שחקנים בעמדה שהוצעו, לא היו ברמה מספיק טובה עבור קוז'וק והצוות שלו. בגזרת הישראלים, במועדון מנהלים מגעים על קשר הפועל רמת גן, אדר רטנר, כשהוא צפוי להצטרף לקישור הקבוצה בחלון הנוכחי. ניב יהושע היה גבוה יותר ברשימה, אך העלות על רטנר נמוכה פי כמה. 

בעניין אחר, בבאר שבע ייערך גם טקס חגיגי לציון עשור לאצטדיון טרנר ולזכרו של ראש העיר לשעבר, יעקב טרנר ז"ל.

