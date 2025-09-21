יום ראשון, 21.09.2025 שעה 11:48
123-184באיירן מינכן1
97-64לייפציג2
73-83בורוסיה דורטמונד3
77-94פ.צ. קלן4
76-74סט. פאולי5
65-83איינטרכט פרנקפורט6
68-84פרייבורג7
65-54שטוטגרט8
610-84הופנהיים9
55-73וולפסבורג10
46-73באייר לברקוזן11
44-54מיינץ12
410-84ורדר ברמן13
48-24המבורג14
310-74אוגסבורג15
38-43אוניון ברלין16
15-03בורוסיה מנשנגלדבאך17
09-24היידנהיים18

"דאיו אופמקאנו הציע את עצמו לריאל מדריד"

המרדף אחרי סיום החוזה כדי לבחור יעד חדש הפך כבר לתופעה שכיחה: ב'מארקה' מדווחים שבלם באיירן מינכן מעוניין לעבור לסנטיאגו ברנבאו. כל הפרטים

|
אופמקאנו (אחר)
אופמקאנו (אחר)

למרות חוסר שביעות הרצון של לא מעט קבוצות, זה הפך לנורמה: שחקנים אינם ממהרים לחדש חוזה, מעדיפים יחד עם נציגיהם למתוח את החבל עד הסוף ומתעלמים מהלחצים, מהתגובה של ההנהלות והאוהדים ומהסיכון שבפציעות או בהיעדר הצעות.

המציאות מוכיחה שזה לא טרנד חולף. ריאל מדריד מובילה את גל הקבוצות שפונות לשוק ה"חינמי", עם דוגמאות כמו דויד אלאבה, אנטוניו רודיגר וטרנט אלכסנדר-ארנולד, והם כנראה לא האחרונים. ההשפעה הזו והתגובה של המועדונים הובילו לכך ששחקנים רבים הממתינים עד לסיום החוזה שלהם בודקים את עמדתה של ריאל מדריד לגבי האפשרות להצטרף. האחרון ברשימה הזו הוא דאיו אופמקאנו.

שמו של הבלם הצרפתי הוזכר בקשר לריאל מדריד כבר שנים. עוד לפני שחתם בבאיירן מינכן נחשב הגעתו לברנבאו כמעט ודאית. כעת, ארבע שנים אחרי, הוא שוב מביט לעבר הסנטיאגו ברנבאו, נחוש להגשים את חלומו ללבוש את החולצה הלבנה. את רצונו העביר לסוכנו, שהחל לפעול בנושא. למרות שלריאל מדריד יש סדר עדיפויות אחר, האפשרות בהחלט נשקלת, כך מדווח ב’מארקה’.

אופמקאנו (רויטרס)אופמקאנו (רויטרס)

אופמקאנו בן ה-26 הוא שחקן הרכב קבוע בבאיירן מינכן וחולק את מרכז ההגנה בנבחרת צרפת עם איברהימה קונטה, שגם לו יש שאיפות להגיע לריאל מדריד, ואף כבר התקיים עימו קשר מצד הלבנים. בליברפול משוכנעים שכמו במקרה של טרנט, גם כאן יש התחייבות בין קונאטה למועדון הלבן.

השניים ניהלו קריירה מקבילה פעמים רבות, תחילה בנבחרת הצרפתית ובהמשך בלייפציג, שם חלקו חדר הלבשה. הם מבינים זה את זה היטב וכעת חולמים על מטרה משותפת: לשחק במדי ריאל מדריד. המעבר של שני הבלמים הכניס לקופת לייפציג 82.5 מיליון אירו, וכעבור ארבע שנים שניהם מחפשים תחנה חדשה הרחק מליברפול ובאיירן.

כעת מגיע תורו של אופמקאנו, בדומה לג’ונתן טה בעונה שעברה, כשהאחרון דיבר על אפשרות שצ’אבי אלונסו יביאו לריאל מדריד, אך לבסוף עבר לבאייר מינכן. בבאיירן לא מוכנים עוד להיכנס להרפתקאות כלכליות כפי שעשו לפני פחות משנה עם חידוש חוזהו של אלפונסו דייויס בעקבות חיזוריו אחרי ריאל מדריד. עידן ה"יהיה מה שיהיה" הסתיים, ובגרמניה כבר לא מהססים למכור לפני ששחקן עוזב בחינם, אך במקרה של אופמקאנו, נראה שהם התעוררו מאוחר מדי.

