ערן לוי, אליאור סיידר ושלום אדרי חגגו בליגה ב'

סוף שבוע גדוש במשחקי ליגה ב': משחקי המחוזות (צפון ודרום) התקיימו במלואם וסיפקו את הסחורה. בליגה ב' צפון א', אליאור סיידר ובית"ר נהריה בטופ ובליגה ב' צפון ב', ערן לוי כבש והעולה החדשה, דליית אל כרמל, מככבת בענק. בליגה ב' דרום א', לוד מוליכה את הטבלה לבדה, בליגה ב' דרום ב', שיכון המזרח וירוחם בין המוליכות.

בין הקבוצות שפתחו את עונת 2025/26 ונמצאות בחלק התחתון וללא נקודות עדיין אפשר למצוא את מכבי שעריים, שהפסידה "רק" 4:0, לעומת השבוע שעבר, כשבמחזור הפתיחה ספגה 14 שערים, הפועל קריית אונו, מכבי באר יעקב, הפועל כאוכב, הפועל בני ערערה עארה וכך גם מ.כ צעירי חיפה סמיר פרהוד.

ליגה ב ' צפון א', מחזור 2

לאחר שני מחזורי ליגה, בית"ר נהריה, במדיה משחק אליאור סיידר, עם שש נקודות מלאות, בזכות צמד ישיר שלו, שהביא למהפך מול הפועל בני בענה (1:2). שעריו הובקעו בדקות ה-89 וה-102. המשחק בין הפועל איחוד בני סמיע והפועל דיר חנא לא הגיע לסיומו, למרות שסמיע הוליכה 0:1 משער של זוהיר נסר אל דין. ערן מוצ'ניק, השופט הראשי, הפסיק את ההתמודדות.

יתר התוצאות:

מ.ס. בני ממב"ע הגולן והגליל – מ.ס צעירי כפר מנדא 4:2 (הבקיעו לבני ממב"ע: גולן מרעי ועידן בנימין, הבקיעו לכפר מנדא: טאהא זידאן עם צמד, עימאד זידאן ועלי עיסאוי).

הפועל בני עין מאהל – בני מג'אר 0:4 (הבקיעו: אמיר עבאס עם צמד, אמיר טרביה ומג'ד עואודה).

מכבי בני ג'דיידה מכר – מ.כ שפרעם 1:2 (הבקיעו לג'דיידה מכר: בלאל סבע ועהד מלחם, הבקיע לשפרעם: מוחמד ח'אלד).

הפועל כאוכב – מכבי אחווה שעב 2:0 (הבקיעו: ראפת נאטור ואחמד עכריה).

מכבי בני אבו סנאן – הפועל בני ג'דיידה מכר 1:2 (הבקיעו לאבו סנאן: דיאא סמאר ומימון מושלב, הבקיע לג'דיידה מכר: מוסא עבד אל עאל).

מ.כ. אחווה כפר מנדא – מכבי איחוד בני אבטין 2:0 (הבקיעו: חאלד עמרייה ומוחמד עמרייה).

ליגה ב ' צפון ב', מחזור 2

העולה החדשה, הפועל דליית אל כרמל, פתחה את העונה בצורה מושלמת, הרי ששני ניצחונות כבר מאחוריה והפעם – 1:5 על הפועל בני ערערה עארה, בזכות שערים של איל חלבי (שלושער) וחסיב אבו רוקון (צמד). לערערה עארה צימק הקפטן עמקו מרעי. הקבוצה של שוער העבר, מאיר כהן, הזכור היטב מימי הפועל בית שאן, ללא נקודות עדיין.

קפטן הפועל דליית אל כרמל, אייל נסר אלדין, יחד עם הכובשים איל חלבי וחסיב אבו רוקון (באדיבות המועדון)

מ.כ אור עקיבא, שהפסידה בשבוע שעבר 4:1 לג'ת ונקנסה ב-10,000 שקל נוכח קריאות גזעניות ו/או פוגעניות מבית הדין המשמעתי ברביעי האחרון, חזרה לעצמה עם 2:4 על מכבי אחי איכסאל. אסף ויזמן (צמד), ערן לוי ויוגב הייטי כבשו, לאיכסאל צימקו ואיל סלאם ויוסף מוחמד.

יתר התוצאות:

מ.ס בני קלנסוואה – הפועל יפיע 0:3 (הבקיעו: אור אברמוביץ, שלמה סימון ואדם שטינברג).

מ.ס צעירי כפר כנא – מ.ס צעירי חיפה 1:0 (הבקיע: עבד מורג'אן).

הפועל רמות מנשה מגידו – איחוד בני באקה 2:2 (הבקיעו לרמות מנשה מגידו: נדב יעקבי ושהם לייפר, הבקיעו לבאקה: אור אליהו וראמי אלגזי).

הפועל איחוד בני ג'ת – מ.ס כדורגל משהד 0:4 (הבקיעו: סלים גנאמי, אמין מחאג'נה, עומר גרה ומוחמד שרקייה).

מ.כ כבביר – מ.כ צופי חיפה סמיר פרהוד 1:1 (הבקיע לכבביר: תאמר אבו עבאס, הבקיע לצופי חיפה: מוחמד אבו דאהש).

בית"ר חיפה – מ.ס טירת הכרמל 3:1 (הבקיע לבית"ר: אחמד ברכה, הבקיע לטירת הכרמל: עומר סבן, שלומי סויד וירדן כהן).

ליגה ב ' דרום א', מחזור 2

הקבוצה של אופיר רגב, הפועל 'בני רגב' לוד, מוליכה את הטבלה לבדה, עם שש נקודות משני מחזורים. הקבוצה, אותה מאמן שמעון ועקנין, רשמה 0:2 חלק על א.ס לזרוס חולון, העולה החדשה, בזכות שערים של בנימין קפלאה ושלום אדרי, שהוריד את כל הגנת חולון ושוערה לדשא והבקיע שער מהסרטים.

שחקני הפועל בני רגב לוד (באדיבות המועדון)

עירוני בית דגן חזרה לעצמה אחרי ההפסד במחזור הראשון עם 0:5 אדיר על בני ג'לג'וליה, העולה החדשה. זאת משערים של בר סדיס (צמד), נוריאל בוזגלו (צמד) ואיתי רדה. הקבוצה של איציק שלום רשמה ניצחון ב-10 שחקנים, הרי שירדן פינטו ראה צמד כרטיסים צהובים והורחק בדקה ה-53.

יתר התוצאות:

הפועל מחנה יהודה – בית"ר פתח תקווה 0:1 (הבקיע: אדיס צ'קול).

הפועל כפר קאסם – מכבי עירוני עמישב פתח תקווה 4:1 (הבקיע לכפר קאסם: סנאד עאמר, הבקיעו לפתח תקווה: רוי בקר עם צמד, מעין קורן ואורי גראפי).

מכבי עירוני כפר יונה – הפועל קריית אונו 1:3 (הבקיעו לכפר יונה: אוראל וולסן דומן עם צמד וירין דדון, הבקיע לקריית אונו: ליאל טבול).

בית"ר תל אביב/חולון – מ.ס בני יפו אורתודוכסים 2:2 (הבקיעו לבית"ר: יאיר שפונגין וליאור היילה, הבקיעו ליפו: עבד אל חפיז מנצור וגלעד בן צור).

בית"ר רמת גן – הכח מכבי עמידר רמת גן 0:1 (הבקיע לבית"ר: אביב חן).

בית"ר כפר סבא – הפועל הוד השרון 1:1 (הבקיע לכפר סבא: דן אבוטבול, הבקיע להוד השרון: גיא כהן).

ליגה ב ' דרום ב', מחזור 2

הפועל ירוחם, מ.ס שיכון המזרח ומכבי עירוני נתיבות פתחו עונה בצורה מושלמת עם ניצחונות גדולים. ערד, לאחר ה-0:0 מול אשקלון, התפוצצה עם 0:6 על מכבי באר יעקב, במשחק בין שתי קבוצות שעלו בתום עונת 2024/25 מליגה ג' לליגה ב'. הפועל אשקלון ומכבי בני אילת סיימו ב-2:2 דרמטי, כשבדקה השביעית להתמודדות סולטאן זועבי שבר רגלו ונאלץ לסיים את המשחק.

שחקני מ.ס שיכון המזרח (באדיבות המועדון)

יתר התוצאות:

מכבי באר יעקב – מ.כ. ערד 6:0 (הבקיעו: אוראל קוריאט עם צמד, אדיר פיטוסי, נתנאל אסקיאס, דוד כהן ואיתי אביטן)

הפועל אשקלון – מכבי בני אילת 2:2 (הבקיעו לאשקלון: עומר זימרו ולישי ביטון, הבקיעו לאילת: איליי אלימלך ואיתי מורנו)

מכבי באר שבע – מכבי עירוני נתיבות 3:0 (הבקיעו לנתיבות: יהונתן קביליס, מאור כהן ושלו אברהם).

מ.ס שיכון המזרח – מכבי שעריים 0:4 (הבקיעו: יוסי סלליך עם צמד, אורי שיתיאת ואלון רט).

מ.כ שדרות – עירוני בית שמש 0:0.

מ.ס הפועל ירוחם – בית"ר עירוני קריית גת 0:1 (הבקיע: רותם בסטקר).

מ.ס הפועל שגב שלום – איחוד צעירי אבו גוש 1:0 (הבקיע: מוחמד עוייסאת).

הפועל אשדוד – מ.ס רמלה 1:2 (הבקיעו לאשדוד: לוקאס אומנסקי ופלטון קורוטקי, הבקיע לרמלה: עיליי דבש).