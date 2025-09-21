יום ראשון, 21.09.2025 שעה 09:14
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
122-144מכבי ת"א1
107-134הפועל ת"א2
93-163הפועל ב"ש3
71-93מכבי חיפה4
76-94הפועל פ"ת5
75-64בית"ר ירושלים6
62-43הפועל חיפה7
45-54עירוני ק"ש8
35-33בני סכנין9
313-84מכבי נתניה10
314-64מ.ס אשדוד11
316-44עירוני טבריה12
115-44מכבי בני ריינה13
011-44הפועל ירושלים14

עזו חותם סופית באשדוד, יושאל עד סוף העונה

לאחר שהסכסוך המשפטי מול מכבי ת"א הסתיים, הצדדים הגיעו להבנות והקשר הצעיר ישחק בקבוצה מהנמל עד סיום העונה. עדכונים שוטפים מהיום האחרון לחלון

|
אורי עזו (רדאד ג'בארה)
אורי עזו (רדאד ג'בארה)

היום האחרון לחלון ההעברות בליגת העל כבר כאן. ONE עם עדכונים שוטפים מכל הקבוצות, כאשר מספר מהלכים דרמטיים צפויים עד לסיום.

# 8:24 אורי עזו מצא בית חדש והוא חותם סופית במ.ס אשדוד, לאחר שהסכסוך המשפטי מול מכבי תל אביב הסתיים. הקשר יצטרף לקבוצה מעיר הנמל בהשאלה עד לסיום העונה. עזו כזכור שיחק באשדוד בעונה החולפת, אחרי שפתח אותה בצורה מצוינת בעירוני רמת השרון.

אחרי קיץ רווי במאבקים משפטיים וניסיונות שלא צלחו לשחררו ממכבי תל אביב דרך בית הדין, הוחלט לעצור את ההליך ולבחור בדרך שתבטיח לו דקות משחק ולא תקפיא את הקריירה שלו עד ינואר. עבור אשדוד מדובר במהלך משמעותי, שכן בקבוצה ראו בו מטרה עיקרית במהלך החלון הנוכחי ולא ויתרו עד שהעסקה נסגרה.

במכבי תל אביב מקווים כי ההשאלה תאפשר להרגיע את הרוחות ולבנות מחדש את מערכת היחסים עם השחקן, שחתום על חוזה ארוך טווח במועדון. עבור עזו זו תהיה עונת השאלה שנייה ברציפות, לאחר שבשנה שעברה שיחק ברמת השרון ובאשדוד, שם הציג יכולת טובה בתחילה, אך ירד במעמדו בעקבות פציעה ועימות עם המאמן דאז חיים סילבס. כעת, עם חזרה רשמית לאשדוד, הוא מקבל הזדמנות חדשה להוכיח את עצמו בליגת העל.

