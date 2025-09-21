המתיחות בין הקהל לבית"ר תסתיים בהתפרקות?

בית״ר ירושלים ניצחה בשיניים 1:2 את עירוני קריית שמונה אחרי שבוע אמוציונלי מאז ההפסד להפועל תל אביב. פודקאסט הקבוצה מהבירה מנתח את המשחק, האווירה בטדי והדרמה שהתרחשה בבית וגן באימון המסכם שלפני המשחק.

על הפרק: פרטים חדשים על האירוע החריג שבו חדרו אוהדי בית״ר לחדר ההלבשה בבית וגן, הקבוצה עדיין לא מצליחה להראות את מה שמצפים ממנה, היכולת של הזרים החדשים לא מעודדת, יש מתיחות בין הקהל למועדון וזה יכול להסתיים בהתפרקות מקצועית.

וגם: עדי יונה חזר להרכב והיה יעיל וטוב, לוקה גדראני בהופעת בכורה לא רעה, עומר אצילי שוב כובש, אבל עדיין יש חריקות בהתקפה של בית״ר, ההגנה עם לא מעט בעיות והקבוצה שעברה טראומה הצליחה להתאושש ולנצח.

עדי יונה חוגג (אורן בן חקון)

כמו כן, אביאל זרגרי יותר טוב מאיילסון טבארש, איך מסתדרים בלי ירין לוי, ההחלטה שצריך לקבל ברק אברמוב בנוגע לאלמוג כהן, והאם המשחק מול בני ריינה מגיע בהזמנה אחרי התבוסה של סלובודאן דראפיץ׳ 6:1 להפועל פ״ת?