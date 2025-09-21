יום חמישי, 25.09.2025 שעה 09:18
ליגת העל Winner 25-26
124-194הפועל ב"ש1
122-144מכבי ת"א2
107-134הפועל ת"א3
82-104מכבי חיפה4
76-94הפועל פ"ת5
73-54הפועל חיפה6
75-64בית"ר ירושלים7
45-54עירוני ק"ש8
38-44בני סכנין9
313-84מכבי נתניה10
314-64מ.ס אשדוד11
316-44עירוני טבריה12
115-44מכבי בני ריינה13
011-44הפועל ירושלים14

"יש משהו מיוחד בקבוצה הזאת, היא קסומה"

אושר בפ"ת אחרי הניצחון העצום על ריינה: "רקדנו, זה לא היה כוחות", אך עדיין לא משנים מטרות. קוסטה יחזור לטבריה. ואיפה הניצחון ממוקם היסטורית?

|
שחקני הפועל פ
שחקני הפועל פ"ת חוגגים (חג'אג' רחאל)

אלו ימים טובים להיות אוהד הפועל פ"ת. הקבוצה של עומר פרץ, צברה אמש ניצחון שני תוך שבוע והשני בתוך ארבעה משחקים, אבל ספק אם מישהו האמין שזה יקרה בתוצאה מוחצת שכזאת, 1:6 על מכבי בני ריינה.

נתחיל בקצת היסטוריה: זו התוצאה השנייה בטיבה של הקבוצה ממלאבס מאז פתיחת המילניום. רק הניצחון על מכבי הרצליה 1:8 היה גבוה יותר, כשניצחון בתוצאה זהה הושג בתקופתו של אלי גוטמן.

אבל זו לא רק התוצאה, אלא בעיקר היכולת. הפועל פ"ת של השנה היא קבוצה מיוחדת וגאה, שבאה לשחק כדורגל. ולא פחות מכך, זו קבוצה שלכל משחק שלה מגיע גיבור אחר. אמש, אלו היו קליי, שכבש שער בכורה מרהיב והוסיף בישול לג'יימס אדניי, שבעצמו כבש פעמיים. השניים, עוררו תהיות בתחילת העונה, אך אמש הוכיחו כמה הם חשובים.

גג'יימס אדניי חוגג (חג'אג' רחאל)

גם צ'איפוקה סונגה רשם שער בכורה, כשבקבוצה החמיאו גם לרועי דוד, שלא היה בסגל במשחקים הקודמים בשל סוגיית הרישום ולעומר פרץ היה חשוב לרשום אותו אמש, כשמי שנותר מחוץ לסגל בעקבות כך הוא הקשר בוני אמיין.

"רקדנו על המגרש, זו הייתה תצוגת תכלית ולא היה כוחות", אמרו במועדון. "יש הרגשה שיש משהו מיוחד בקבוצה הזאת, זו קבוצה קסומה. לגבי לכוון גבוה יותר מהישארות בליגה? רק התחלנו, בליגה הזאת הכול יכול להשתנות".

כעת, המטרה היא להוריד את השחקנים לקרקע, אך במועדון בטוחים כי הרעב שלהם לא יותיר סיבות לדאגה. פ"ת למעשה סיימה עם צירוף שחקנים ולא צפוי להגיע או לעזוב אף שחקן בשעות האחרונות. מארק קוסטה, צפוי להיכלל בסגל למשחק מול עירוני טבריה בשבוע הבא.

