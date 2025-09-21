צמד ובישול גאוני למסי, 2:3 חשוב לאינטר מיאמי

ליאו מסי שוב עושה את ההבדל עבור אינטר מיאמי, והפעם עם צמד ובישול שסידרו לקבוצה ניצחון 2:3 על די.סי יונייטד והציבו אותה עם רגל אחת בפלייאוף ה-MLS. במשחק סוער ורווי גשם באצטדיון צ'ייס, הארגנטינאי הוביל את חבריו לשני ניצחונות רצופים והחזיר את ההתלהבות ביציעים.

המשחק נפתח בלחץ מצד האורחים, שנעזרו בבנטקה, פיראני והררה כדי לאיים על השער, אך ללא דיוק מול אוסקר אוסטארי. מנגד, טדאו אלנדה היה קרוב לכבוש את השער הראשון, עד שקיבל מסירה גאונית ממסי מיותר מחצי מגרש, ודהר והבקיע אחרי עשרה משחקים. חצי שער נזקף לזכותו של מסי, אך החגיגה כולה הייתה של אלנדה.

במחצית השנייה לקח מסי פיקוד מוחלט. תחילה נגח בין שני שחקני הגנה כדי להחזיר את היתרון למיאמי עם שערו ה-21 העונה, ובהמשך, אחרי החמצת פנדל של מתיאו סילבטי שנעצר במשקוף, היה זה שוב הקפטן שכבש בנגיעה עדינה בדקה ה-85 וקבע 1:3.

האורחת לא ויתרה, ובתוספת הזמן בנטקה בישל ליעקב מורל שצימק ל-2:3 והחזיר את המתח עד לשריקת הסיום. למרות הלחץ, התוצאה נשמרה ואינטר מיאמי חגגה ניצחון יקר.

בסיום, האוהדים בפלורידה הרגישו שהפלייאוף כבר קרוב מאוד, אך ניצחון של ניו יורק רד בולס על מונטריאול מנע הבטחה רשמית. המשימה נדחתה למשחק הבא, אך נראה שמסי וחבריו בכיוון הנכון להבטיח מקום בין הגדולות של ה-MLS.