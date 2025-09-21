יום ראשון, 21.09.2025 שעה 17:24
כדורגל עולמי  >> ליגה אמריקאית
ליגה אמריקאית 25-26
 מזרח 
6033-5031פילדלפיה יוניון1
5839-4731סינסינטי2
5342-5131שארלוט3
5335-4630ניו יורק סיטי4
5246-6028אינטר מיאמי5
5143-5830אורלנדו סיטי6
5038-5231נאשוויל7
5047-5131קולומבוס קרו8
4553-5730שיקאגו פייר9
4340-4531ניו יורק רד בולס10
3245-3931ניו אינגלנד רבולושן11
2737-3030טורונטו12
2755-3730אטלנטה יונייטד13
2558-2931די.סי. יונייטד14
2455-2931מונטריאול15
 מערב 
5738-5631סן דייגו אפ.סי1
5531-5629ונקובר ווייטקאפס2
5436-5131מינסוטה יונייטד3
4736-5328FC לוס אנג'לס4
4543-5129סיאטל סאונדרס5
4240-3830פורטלנד טימברס6
4136-3129אוסטין7
3952-4131קולורדו ראפידס8
3749-4530דאלאס9
3649-4031יוסטון דינמו10
3558-5631סן חוזה ארת'קווייקס11
3441-3129ריאל סולט לייק12
2852-3931סנט לואיס סיטי13
2763-4531קנזס סיטי14
2161-3730לוס אנג'לס גלאקסי15

צמד ובישול גאוני למסי, 2:3 חשוב לאינטר מיאמי

הקבוצה של הפרעוש התקרבה לפלייאוף בזכות ניצחון על די.סי יונייטד, הארגנטינאי סיפק הצגה עם בישול בכדור מיותר מחצי מגרש ועוד שני גולים אופייניים

|
ליאו מסי (IMAGO)
ליאו מסי (IMAGO)

ליאו מסי שוב עושה את ההבדל עבור אינטר מיאמי, והפעם עם צמד ובישול שסידרו לקבוצה ניצחון 2:3 על די.סי יונייטד והציבו אותה עם רגל אחת בפלייאוף ה-MLS. במשחק סוער ורווי גשם באצטדיון צ'ייס, הארגנטינאי הוביל את חבריו לשני ניצחונות רצופים והחזיר את ההתלהבות ביציעים.

המשחק נפתח בלחץ מצד האורחים, שנעזרו בבנטקה, פיראני והררה כדי לאיים על השער, אך ללא דיוק מול אוסקר אוסטארי. מנגד, טדאו אלנדה היה קרוב לכבוש את השער הראשון, עד שקיבל מסירה גאונית ממסי מיותר מחצי מגרש, ודהר והבקיע אחרי עשרה משחקים. חצי שער נזקף לזכותו של מסי, אך החגיגה כולה הייתה של אלנדה.

במחצית השנייה לקח מסי פיקוד מוחלט. תחילה נגח בין שני שחקני הגנה כדי להחזיר את היתרון למיאמי עם שערו ה-21 העונה, ובהמשך, אחרי החמצת פנדל של מתיאו סילבטי שנעצר במשקוף, היה זה שוב הקפטן שכבש בנגיעה עדינה בדקה ה-85 וקבע 1:3.

האורחת לא ויתרה, ובתוספת הזמן בנטקה בישל ליעקב מורל שצימק ל-2:3 והחזיר את המתח עד לשריקת הסיום. למרות הלחץ, התוצאה נשמרה ואינטר מיאמי חגגה ניצחון יקר.

בסיום, האוהדים בפלורידה הרגישו שהפלייאוף כבר קרוב מאוד, אך ניצחון של ניו יורק רד בולס על מונטריאול מנע הבטחה רשמית. המשימה נדחתה למשחק הבא, אך נראה שמסי וחבריו בכיוון הנכון להבטיח מקום בין הגדולות של ה-MLS.

