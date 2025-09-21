ניצחון של בלומפילד: סיכום הדרמה של מכבי ת"א

מכבי תל אביב נותרה מושלמת אמש (שבת) כאשר ניצחה 1:2 את הפועל ירושלים באצטדיון בלומפילד עם מהפך דרמטי ושער ניצחון בדקה ה-95 של מוחמד עלי קמארה, וזאת אחרי פיגור מגול של גיא בדש ובחיסרון מספרי אחרי הרחקה של רוי רביבו.

פודקאסט מכבי ת״א עם אבי נמני, רז אמיר ואורן קדוש התכנס כדי לסכם את ההתמודדות שהוכרעה על ידי המחליפים של ז׳רקו לאזטיץ׳, אך בגבם היו מעל ל-22 אלף אוהדים צהובים כחולים שסיפקו אווירה מטורפת בתל אביב ודחיפה אל הניצחון.

אז מי הצטיין, החשיבות של כריסטיאן בליץ׳ לקבוצה, הכניסה של איתמר נוי למשחק, הפספוס של רבע השעה הראשונה של ההתמודדות, מה קרה לרוי רביבו, הטעויות של עידן לייבה והאם מכבי צריכה להתחיל לדאוג מניקולאסקו?

וגם: המנהיג החדש של מכבי ת״א שגם היה שכבש את שער הניצחון שלה, והרוח ביציע שמשתנה לטובתו של לאזטיץ׳. האזנה נעימה.