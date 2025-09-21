יום ראשון, 21.09.2025 שעה 01:39
ליגת העל Winner 25-26
122-144מכבי ת"א1
107-134הפועל ת"א2
93-163הפועל ב"ש3
71-93מכבי חיפה4
76-94הפועל פ"ת5
75-64בית"ר ירושלים6
62-43הפועל חיפה7
45-54עירוני ק"ש8
35-33בני סכנין9
313-84מכבי נתניה10
314-64מ.ס אשדוד11
316-44עירוני טבריה12
115-44מכבי בני ריינה13
011-44הפועל ירושלים14

ניצחון של בלומפילד: סיכום הדרמה של מכבי ת"א

פודקאסט הצהובים סיכם 1:2 על הפועל י-ם: המצטיינים, חשיבות בליץ', הטעויות של לייבה, רביבו, נוי, ניקולאסקו, המנהיג והשינוי עם לאזטיץ'. האזינו

|
ז'רקו לאזטיץ' בטירוף אחרי המהפך של מוחמד עלי קמארה (רדאד ג'בארה)
ז'רקו לאזטיץ' בטירוף אחרי המהפך של מוחמד עלי קמארה (רדאד ג'בארה)

מכבי תל אביב נותרה מושלמת אמש (שבת) כאשר ניצחה 1:2 את הפועל ירושלים באצטדיון בלומפילד עם מהפך דרמטי ושער ניצחון בדקה ה-95 של מוחמד עלי קמארה, וזאת אחרי פיגור מגול של גיא בדש ובחיסרון מספרי אחרי הרחקה של רוי רביבו.

פודקאסט מכבי ת״א עם אבי נמני, רז אמיר ואורן קדוש התכנס כדי לסכם את ההתמודדות שהוכרעה על ידי המחליפים של ז׳רקו לאזטיץ׳, אך בגבם היו מעל ל-22 אלף אוהדים צהובים כחולים שסיפקו אווירה מטורפת בתל אביב ודחיפה אל הניצחון. 

אז מי הצטיין, החשיבות של כריסטיאן בליץ׳ לקבוצה, הכניסה של איתמר נוי למשחק, הפספוס של רבע השעה הראשונה של ההתמודדות, מה קרה לרוי רביבו, הטעויות של עידן לייבה והאם מכבי צריכה להתחיל לדאוג מניקולאסקו?

וגם: המנהיג החדש של מכבי ת״א שגם היה שכבש את שער הניצחון שלה, והרוח ביציע שמשתנה לטובתו של לאזטיץ׳. האזנה נעימה.

הרקולס ההודי הוא כנראה האיש החזק בעלם
הרקולס ההודי שובר עוד שיא מטורף של עוצמה
פדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מיד
איך הוא שרד? שבר שיא בלא לנשום מתחת למים
הילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכות
