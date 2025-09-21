יום ראשון, 21.09.2025 שעה 19:40
כדורגל עולמי  >> ליגה סעודית
ליגה סעודית 25-26
91-123אל נאסר1
94-103אל איתיחאד2
74-73אל קאדיסיה3
63-83אל חאליג'4
62-33ניאום5
68-73אל טאאוון6
55-73אל הילאל7
53-43אל אהלי8
45-33אל אטיפאק9
44-23אל פייחה10
44-23אל שבאב11
35-33אל חולוד12
38-33אל ריאד13
22-13אל חאזם14
15-33דאמאק15
16-33אל פאתח16
06-23אל נג'מה17
09-43אל אחדוד18

האוהדים קראו בשם של מסי, רונאלדו כבש והשתיק

הפנומן לא התרגש מההתגרות של קהל אל ריאד, הבקיע צמד והפך לשחקן עם הכי הרבה שערי ליגה באל נאסר. המחמאות בערב הסעודית לא איחרו להגיע: "מבריק"

|
כריסטיאנו רונאלדו (IMAGO)
כריסטיאנו רונאלדו (IMAGO)

התקשורת הסעודית היללה את כריסטיאנו רונאלדו, שכבש צמד בניצחון של אל נאסר 1:5 מול אל ריאד והמשיך לשבור שיאים אישיים וקבוצתיים. בכלי התקשורת ציינו כי רונאלדו "לעג לשירי ההערצה לליאו מסי והשמיד את שיאו ההיסטורי של חמדאללה", כשהוא לוקח איתו את משפחתו ליציע ו"שובר את חלומותיו של שוער ריאד".

הכתבות בסעודיה הדגישו כי "המסע לעבר 1,000 שערים נמשך, וחלום שוער ריאד התנפץ. CR7 הבריק והוביל את אל נאסר לניצחון גדול". רונאלדו עומד כעת על 945 שערים בקריירה, ונותרו לו 55 בלבד כדי להגיע ליעד העצום שהציב לעצמו. בנוסף הפך לשחקן עם המעורבות הישירה בהכי הרבה שערים בתולדות אל נאסר, ובליגה שבר את שיאו של חמדאללה עם 93 גולים לעומת 91.

לאחר שרונאלדו כבש את שערו השני ואת החמישי של אל נאסר, הכוכב הפורטוגלי חגג כשהצביע לעבר אוזנו, כאומר: "אני לא שומע אתכם". רונאלדו פנה אל אוהדי ריאד שנכחו במשחק וביצע את התנועה הזו כתגובה לשירי הפרובוקציה שצעקו לעברו, "מסי... מסי". כריסטיאנו השיב לאוהדי ריאד בהצבעה לאוזנו, אחרי שניסו להכעיס אותו בקריאות "מסי" רגע לפני שכבש את השער השני שלו.

עוד נכתב כי רונאלדו כבש את שערו השלישי בליגה הסעודית העונה, כאשר חברו לקבוצה ז’ואאו פליקס מוליך את טבלת הכובשים עם חמישה שערים. מי שספג ביקורת לא פשוטה בתקשורת המקומית היה שוער ריאד, ראיין, שהצהיר ערב המשחק כי יעצור את האיום של רונאלדו, אך לבסוף נכנע פעמיים לצמד של הכוכב הפורטוגלי.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהרקולס ההודי הוא כנראה האיש החזק בעלם
הרקולס ההודי שובר עוד שיא מטורף של עוצמהנגןפדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מיד
פדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מידנגןאיך הוא חי? שבר שיא בלא לנשום מתחת למים
איך הוא שרד? שבר שיא בלא לנשום מתחת למיםנגןהילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכות
הילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכות
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */